L’interdiction de Montana TikTok intervient dans un mouvement mondial vers des restrictions

Le Montana est devenu en mai le premier État américain à interdire TikTok, la populaire application vidéo courte. Le gouverneur Greg Gianforte (R), qui a signé l’interdiction, a évoqué des problèmes de confidentialité concernant les liens de l’application avec la Chine. Bien que la décision soit allée plus loin que d’autres États américains jusqu’à présent et seront probablement confrontées à des contestations judiciaires, elle fait partie d’une histoire plus vaste sur la scène mondiale : les gouvernements du monde entier ont décidé de restreindre TikTok pour des préoccupations similaires, et en 2020, l’Inde, le plus grand pays en termes de population après la Chine, l’a purement et simplement interdit.

D’autres États américains et le gouvernement fédéral ont mis en place des interdictions pour les employés publics.

TikTok, qui appartient à la société ByteDance basée à Pékin ainsi qu’à d’autres sociétés, dont certaines qui ne sont pas chinoises, a dû faire face ces derniers mois à une réaction croissante du gouvernement par crainte qu’il puisse être utilisé pour accéder à des données privées ou pour se propager. propagande pro-Pékin.

Mais les interdictions se sont heurtées à la résistance des défenseurs de la liberté d’expression, ainsi qu’à l’opposition du gouvernement chinois. ByteDance a nié les allégations selon lesquelles il serait contrôlé par une entité gouvernementale, soulignant sa fondation par des entrepreneurs et son financement par des investisseurs institutionnels internationaux.

L’administration Biden veut que les propriétaires chinois de TikTok se dessaisissent

Voici quelques autres pays qui ont décidé de restreindre ou d’interdire TikTok.

TikTok a été initialement interdit en Inde en 2020, et l’interdiction est devenue permanente en janvier 2021.

Cette décision est intervenue après que 20 soldats indiens ont été tués lors d’un affrontement frontalier avec les troupes chinoises dans l’Himalaya en juin 2020. Les tensions ont augmenté entre les deux pays et l’Inde a interdit plus de 50 applications chinoises, dont TikTok et l’application de messagerie WeChat.

À l’époque, Forbes estimait que TikTok pourrait subir une perte pouvant atteindre 6 milliards de dollars en raison de l’interdiction de son plus grand marché en dehors de la Chine.

Des millions de personnes ont regardé un Indien manger des cuisses de poulet sur TikTok jusqu’à ce que l’application soit interdite

Sous l’administration Trump, les tensions ont éclaté entre TikTok et Washington, le président Donald Trump menaçant de bloquer les nouveaux téléchargements de TikTok aux États-Unis en 2020. Cette interdiction n’a jamais pris effet, après avoir échoué devant les tribunaux.

Cependant, les tensions ont continué de monter sous le président Biden et, plus tôt cette année, l’administration a donné aux agences gouvernementales 30 jours pour supprimer TikTok des appareils émis par le gouvernement. Des dizaines d’États ont publié des directives interdisant l’application des appareils, et le Congrès a fait pression pour une interdiction pure et simple.

Le Comité des investissements étrangers aux États-Unis négocie avec TikTok depuis plus de deux ans, la cession étant l’une des options les plus difficiles récemment présentées.

Le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, a fait l’objet d’un examen minutieux de la part des membres du Congrès plus tôt cette année lorsqu’il a témoigné à Capitol Hill au milieu d’une méfiance accrue à l’égard des liens de l’application vidéo courte populaire avec la Chine.

La Chine a exprimé sa ferme opposition à la proposition de l’administration Biden, les médias d’État décrivant Chew comme un héros et le ministère des Affaires étrangères qualifiant le processus de « suppression déraisonnable » de TikTok – alors même que la Chine continue d’imposer des blocages sur les réseaux de médias sociaux occidentaux tels que Facebook et Twitter.

Le Montana est devenu en mai le premier État à promulguer une interdiction totale, ce qui risque de faire face à des contestations en vertu de la Constitution américaine.

Le Canada est le dernier pays à interdire TikTok sur les téléphones gouvernementaux

Le Canada a interdit TikTok sur les téléphones émis par le gouvernement le mois dernier, peu de temps après l’annonce américaine.

Le gouvernement canadien a déclaré qu’il avait procédé à un examen de TikTok et « déterminé qu’il présente un niveau de risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité ». Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que cette décision « pourrait être une première étape, c’est peut-être la seule étape » que le gouvernement devait franchir.

Taïwan a interdit TikTok sur les appareils gouvernementaux en décembre et envisage une interdiction nationale dans un contexte de tensions croissantes avec Pékin.

Le gouvernement a considéré l’Inde comme une étude de cas sur l’efficacité de l’interdiction pure et simple de TikTok. Mais il n’a tiré aucune conclusion concrète, car beaucoup sont capables de contourner l’interdiction totale, selon le Taipei Times, en modifiant leurs paramètres régionaux ou en utilisant un réseau privé virtuel, ou VPN, qui aide les utilisateurs à contourner les restrictions et à cacher ce qu’ils font. en ligne.

Le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne ont tous imposé des interdictions de TikTok sur les appareils des membres du personnel au cours des derniers mois.

« Cette mesure vise à protéger la Commission contre les menaces de cybersécurité et les actions qui pourraient être exploitées pour des cyberattaques contre l’environnement d’entreprise de la Commission », a déclaré la Commission européenne lors de l’annonce de l’interdiction en février.

Les États membres de l’UE tels que la Belgique et le Danemark ont ​​interdit TikTok des téléphones gouvernementaux.

Le gouvernement britannique au pouvoir a annoncé ce mois-ci l’interdiction de TikTok sur les appareils des ministres du gouvernement.

Le ministre du Cabinet, Oliver Dowden, a déclaré au Parlement britannique qu’il s’agissait d’une mesure de précaution mais « prudente » prise après un examen par le National Cyber ​​​​Security Center, a rapporté la BBC.

« La sécurité des informations sensibles du gouvernement doit passer en premier », a déclaré Dowden.

Quelques jours plus tard, le Parlement a emboîté le pas, interdisant l’application sur les appareils associés et tout appareil électronique connecté à son réseau sans fil.

Des branches du gouvernement australien ont décrété des interdictions similaires sur les appareils des membres du personnel.

Le ministère du Changement climatique, de l’Énergie, de l’Environnement et de l’Eau, le ministère de l’Agriculture, des Pêches et des Forêts et les ministères de la Défense et de l’Intérieur ont tous déclaré que les employés ne pouvaient pas télécharger l’application sur leur téléphone professionnel, selon le Sydney Morning Herald.

La vie privée et les tensions géopolitiques avec la Chine ne sont pas les seules raisons pour lesquelles TikTok s’est heurté aux gouvernements. L’Indonésie a temporairement interdit l’application en 2018, invoquant des préoccupations telles que « la pornographie, le contenu inapproprié et le blasphème ». L’interdiction a été levée moins d’une semaine plus tard après que l’application a accepté de censurer une partie de son contenu.

Le gouvernement pakistanais a temporairement interdit l’application au moins deux fois pour ce qu’il a qualifié de contenu inapproprié. Il n’est pas rare que le gouvernement du pays censure Internet à la maison. En février, il a bloqué Wikipédia pour contenu « blasphématoire ». Quelques heures plus tard, le site a été restauré.

Les talibans ont annoncé une interdiction de TikTok en 2021 pour « empêcher la jeune génération d’être induite en erreur », selon la BBC. L’interdiction est entrée en vigueur, mais Wired rapporte que les utilisateurs ont trouvé des moyens de contourner les restrictions grâce aux VPN.

Les législateurs de Wellington ont également accepté d’interdire l’application sur les appareils mobiles ayant accès au réseau parlementaire du pays, invoquant des problèmes de cybersécurité. Certaines exceptions seront faites pour ceux qui ont besoin d’accéder à TikTok à des fins professionnelles, ont déclaré des responsables. L’interdiction entrera en vigueur d’ici la fin mars, a rapporté Reuters.

Le ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et les forces de défense ont également déclaré qu’ils avaient promulgué des interdictions pour les appareils de travail par «approche de précaution».