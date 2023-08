L’interdiction de l’Illinois sur les armes semi-automatiques confirmée par le tribunal. Voici ce que les gens du comté de McHenry avaient à dire – Shaw Local

Les propriétaires d’armes à feu et d’armes à feu du comté de McHenry ont déclaré qu’ils prenaient du temps vendredi pour déterminer ce que signifie pour eux la décision de la Cour suprême de l’Illinois confirmant l’interdiction des armes d’assaut de l’État.

Bert Irslinger, propriétaire de Second Amendement Sports à McHenry, a déclaré vendredi qu’il examinait toujours la décision de 34 pages et souhaitait lire l’intégralité du document avant de le commenter. Néanmoins, il a déclaré qu’il pensait que la décision – et l’interdiction – affecteraient son entreprise.

« Ce sera le cas, absolument », a déclaré Irslinger. « Il l’a fait quand il est passé à l’origine. »

Dans une décision 4 contre 3, la plus haute cour de l’État a statué vendredi que la loi sur la protection de nos communautés ne violait pas la garantie de protection égale de la loi de la Constitution américaine ni l’interdiction de la constitution de l’État sur la législation spéciale.

« Toutes ces interdictions sont intrinsèquement inconstitutionnelles. Une milice bien réglementée signifie bien entraînée, pas fortement restreinte. — Résident de Crystal Lake, Samuel Robinson

La loi, que le gouverneur JB Pritzker a signée en janvier, interdit des dizaines de marques ou de types spécifiques de carabines et d’armes de poing, d’armes de calibre .50, d’accessoires et de dispositifs à tir rapide. Aucun fusil n’est autorisé à contenir plus de 10 cartouches, avec une limite de 15 cartouches pour les armes de poing. L’arme la plus populaire ciblée est le fusil AR-15, que l’on trouve dans au moins 25 millions de foyers américains, selon une étude de 2021 de l’Université de Georgetown.

La loi n’enlève pas les armes à ceux qui possédaient déjà des styles interdits par la législation. Ceux qui possédaient des armes semi-automatiques avant son entrée en vigueur le 10 janvier sont autorisés à les garder mais doivent les enregistrer auprès de la police d’État avant le 1er janvier 2024.

Il y a encore d’autres contestations judiciaires contre la loi pendantes devant les tribunaux.

Nijier Smith de Rockford examine les armes à feu à vendre le vendredi 11 août 2023 chez Marengo Guns à Marengo. La Cour suprême de l’Illinois a statué qu’une interdiction des fusils de grande puissance et des chargeurs de grande capacité ne violait pas les clauses de la Constitution de l’Illinois visant à garantir l’application égale des lois à tous. (Gregory Shaver — gshaver@shawm/Gregory Shaver Shaw Media)

Alors qu’Irslinger a déclaré qu’il était moins familier avec le procès spécifique abordé dans la décision de vendredi par rapport aux autres affaires toujours devant les cours d’appel, il était toujours préoccupé par celui-ci et ses effets possibles.

« Cela affectera négativement notre entreprise et tous les propriétaires d’armes à feu respectueux des lois de l’État de l’Illinois », a déclaré Irslinger.

Le propriétaire de Marengo Guns, Dominick DeBock, a déclaré que les propriétaires d’armes à feu qui seraient touchés par les exigences d’enregistrement de la loi entrent probablement dans différentes catégories de conformité.

David Igor répond aux questions des appelants sur la décision de la Cour suprême de l’Illinois alors qu’il travaillait le vendredi 11 août 2023 à Marengo Guns à Marengo. La Cour suprême de l’Illinois a statué qu’une interdiction des fusils de grande puissance et des chargeurs de grande capacité ne violait pas les clauses de la Constitution de l’Illinois visant à garantir l’application égale des lois à tous. (Gregory Shaver — gshaver@shawm/Gregory Shaver Shaw Media)

« Le moindre montant fera l’enregistrement, ou vendra (l’arme) soit hors de l’État, soit à un revendeur local … ou à ceux qui ne se conformeront pas du tout » à l’enregistrement, a déclaré DeBock. « Je ne sais pas où se situeront ces pourcentages. »

Les deux plus hauts responsables de la sécurité publique du comté n’ont pas abordé la décision de vendredi, mais se sont prononcés contre elle après sa promulgation.

Le procureur de l’État, Patrick Kenneally, a intenté une action en justice contre l’interdiction en janvier, arguant que l’interdiction était inconstitutionnelle, qui est maintenant pendante devant un tribunal fédéral. Le shérif du comté de McHenry, Robb Tadelman, a également déclaré que l’interdiction était inconstitutionnelle lors de sa première adoption en janvier.

« Le droit de détenir et de porter des armes pour la défense de la vie, de la liberté et de la propriété est considéré comme un droit inaliénable par le peuple », a déclaré Tadelman dans un communiqué de janvier.

Tadelman a fait des commentaires sur la décision vendredi. Kenneally a refusé de commenter la décision, notant que son cas est actuellement devant un tribunal fédéral.

Quelques Les propriétaires d’armes à feu du comté de McHenry étaient d’accord avec les commentaires précédents de Kenneally et Tadleman, considérant l’interdiction comme inconstitutionnelle. Un propriétaire d’armes à feu a déclaré qu’il craignait que davantage de droits ne soient désormais retirés aux Américains.

« Toutes ces interdictions sont intrinsèquement inconstitutionnelles », a déclaré Samuel Robinson, un habitant de Crystal Lake. « Une milice bien réglementée signifie bien entraînée, pas fortement restreinte. »

« C’est inconstitutionnel », a déclaré Barry Hulden, propriétaire de HB Arms à Lakemoor.

Il a ajouté que les lois sur les armes à feu adoptées dans l’Illinois avaient eu un impact majeur sur son entreprise et sur d’autres dans l’État. « Cela tue tous les magasins d’armes de l’Illinois », a déclaré Hulden, ajoutant qu’il « ne peut pas vendre » environ 80% de son stock.

D’autres propriétaires d’armes à feu sont en faveur de l’interdiction des fusils d’assaut. Ron Rogers, résident de Crystal Lake et propriétaire d’armes à feu, qui a déclaré être un vétéran militaire, soutient la décision de la Cour suprême car les AR-15 ont souvent été utilisés dans des fusillades de masse.

« C’est l’arme de choix pour tous ceux qui veulent faire un tir de masse », a déclaré Rogers, ajoutant plus tard qu’il ne croyait pas que les fusils d’assaut soient nécessaires pour chasser les cerfs et les oiseaux.

Lorsque la Constitution a été rédigée, les pères fondateurs n’ont pas envisagé les progrès futurs des armes à feu, a déclaré Rogers.

« Vous ne pouviez pas anticiper ces armes à ce moment-là et je ne pense pas qu’ils l’aient fait », a-t-il déclaré.

L’AP a contribué à l’histoire.