WASHINGTON –

Bouleversant le débat politique, la sénatrice républicaine américaine Lindsey Graham a introduit mardi une interdiction nationale de l’avortement, envoyant une onde de choc dans les deux partis et déclenchant un nouveau débat sur une question tendue quelques semaines avant les élections de mi-mandat qui détermineront le contrôle du Congrès.

Les propres dirigeants du Parti républicain de Graham n’ont pas immédiatement adopté son projet de loi sur l’interdiction de l’avortement, qui interdirait la procédure après 15 semaines de grossesse à de rares exceptions près, et n’a presque aucune chance de devenir loi au Congrès démocrate. Les démocrates l’ont incendié comme un signal alarmant de la direction que prendront les républicains “MAGA” s’ils prennent le contrôle de la Chambre et du Sénat en novembre.

“L’Amérique doit prendre des décisions”, a déclaré Graham lors d’une conférence de presse au Capitole.

Le républicain de Caroline du Sud a déclaré qu’au lieu de se dérober à la décision de la Cour suprême cet été annulant le droit d’accès à l’avortement de près de 50 ans de Roe v. Wade, les républicains se préparent à se battre pour faire une loi fédérale interdisant l’avortement à l’échelle nationale.

“Oh, non, non, non, non, non, non, nous n’allons nulle part”, a déclaré la sénatrice alors qu’elle était entourée de militantes du mouvement anti-avortement. « Nous saluons le débat. Nous saluons le vote au Sénat des États-Unis sur ce à quoi l’Amérique devrait ressembler en 2022. »

La réaction a été rapide, féroce et inébranlable de la part des démocrates qui considéraient la législation de Graham comme un exemple extrême de l’emprise de l’extrême droite sur le GOP et comme un cadeau politique de douleur auto-infligée pour les candidats républicains devant désormais répondre à des questions sur une interdiction de l’avortement. vers les élections de mi-mandat.

“Une interdiction nationale de l’avortement – c’est le contraste entre les deux partis, purement et simplement”, a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer.

La sénatrice Patty Murray, une démocrate de Washington qui se bat elle-même pour sa réélection, a déclaré que les républicains « veulent forcer » les femmes à rester enceintes et à accoucher.

“Pour tous ceux qui pensaient être en sécurité, voici la douloureuse réalité”, a-t-elle déclaré. “Les républicains viennent pour vos droits.”

La tournure soudaine des événements survient dans une saison électorale serrée alors que les républicains qui espèrent prendre le contrôle du Congrès ont du mal à reprendre leur élan, en particulier après que la décision historique de la Cour suprême a suscité de vives inquiétudes chez certains électeurs, avec des signes d’électrices qui se détachent du GOP.

Lors d’une élection de mi-mandat où le parti hors de la Maison Blanche détient traditionnellement un avantage, encore plus cette année avec les cotes d’approbation médiocres du président Joe Biden, les démocrates ont retrouvé leur propre élan en repoussant les candidats du GOP dans les courses à la Chambre et au Sénat.

L’annonce de mardi a mis en place un écran partagé immédiat avec Biden et les démocrates prêts à célébrer leurs réalisations lors d’une cérémonie à la Maison Blanche après l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation et les républicains contraints de répondre de l’interdiction de l’avortement proposée par Graham.

“Ce projet de loi est totalement en décalage avec ce que croient les Américains”, a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, dans un communiqué.

“Alors que le président Biden et le vice-président Harris se concentrent sur l’adoption historique de la loi sur la réduction de l’inflation pour réduire le coût des médicaments sur ordonnance, des soins de santé et de l’énergie – et pour prendre des mesures sans précédent pour lutter contre le changement climatique – les républicains au Congrès se concentrent sur la prise droits privés de millions de femmes », a déclaré Jean-Pierre.

La législation de Graham n’a presque aucune chance de devenir loi, mais elle élève la question de l’avortement à un moment où d’autres républicains préféreraient se concentrer sur l’inflation, la sécurité des frontières et le leadership de Biden.

Le projet de loi républicain interdirait les avortements dans tout le pays après 15 semaines de grossesse, sauf en cas de viol, d’inceste ou de risque pour la santé physique de la mère. Graham a déclaré que cela placerait les États-Unis sur un pied d’égalité avec de nombreux pays d’Europe et du monde.

En particulier, le projet de loi de Graham laisserait en place des lois étatiques plus restrictives. Cette disposition est remarquable car de nombreux républicains ont fait valoir que la décision de la Cour suprême laisse la question de l’avortement aux États pour décider. Mais la législation des républicains indique clairement que les États ne sont autorisés à trancher la question que si leurs interdictions d’avortement sont plus strictes.

Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, qui est à un siège du contrôle de la majorité, a refusé d’adopter la législation de Graham.

“Je pense que chaque sénateur républicain qui participe cette année à ces courses disputées a une réponse quant à ce qu’il pense de la question”, a déclaré McConnell. Il a déclaré que la plupart des sénateurs du GOP préféraient que la question soit traitée par les États plutôt qu’au niveau fédéral. “Je laisse donc le soin à nos candidats qui sont tout à fait capables de gérer cette question de déterminer pour eux quelle est leur réponse.”

Les sénateurs démocrates les plus à risque cet automne et d’autres candidats démocrates en lice pour le Congrès semblaient désireux de lutter contre l’interdiction nationale de l’avortement proposée par Graham.

La sénatrice Catherine Cortez Masto, une démocrate du Nevada, a tweeté que Graham “et tous les autres extrémistes anti-choix peuvent faire une randonnée”.

Son adversaire républicain, Adam Laxalt, a insisté pendant sa campagne pour que l’avortement soit protégé dans la constitution de l’État, ce qu’il pourrait ne plus être en vertu de ce projet de loi.

Dans le Colorado, un autre démocrate candidat à la réélection, le sénateur Michael Bennet, a tweeté : « Une interdiction nationale de l’avortement est scandaleuse. ”

Bennet s’est engagé à “défendre le droit d’une femme de prendre ses propres décisions en matière de santé, quel que soit le code postal dans lequel elle vit. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser les républicains reprendre le Sénat”.

Son adversaire au Colorado, le républicain Joe O’Dea, qui soutient l’inscription dans la loi de l’accès à l’avortement qui avait été garanti par Roe v. Wade, a en partie convenu : « Une interdiction républicaine est aussi imprudente et sourde que celle de Joe Biden et Chuck Schumer. hostilité à envisager tout compromis sur l’avortement tardif, la notification parentale ou la protection de la conscience pour les hôpitaux religieux.

Les courses pour le contrôle du Congrès sont serrées dans le Sénat divisé 50-50, où un siège détermine le contrôle de la majorité, et à la Chambre, où la présidente Nancy Pelosi ne peut se permettre de perdre que quelques sièges.

Pelosi a qualifié le projet de loi de Graham de “signal le plus clair de l’intention extrême des républicains MAGA de criminaliser la liberté de santé des femmes dans les 50 États et d’arrêter des médecins pour avoir fourni des soins de base”. Ne vous méprenez pas : si les républicains en ont l’occasion, ils s’efforceront d’adopter des lois encore plus draconiennes que ce projet de loi.

Les dirigeants républicains de Capitol Hill ont tenté de maintenir le parti ensemble au milieu des différences.

“Je pense que ce qu’il essaie de faire est probablement de changer un peu la conversation”, a déclaré le sénateur John Thune, un républicain du Dakota du Sud et chef de parti de deuxième rang.

“Les démocrates sous-entendent que tous les républicains sont pour une interdiction sans exception, et ce n’est pas vrai”, a déclaré Thune. « Il y a des républicains qui sont favorables aux restrictions. Et je pense que c’est une tentative de mettre au moins quelque chose là-bas qui reflète les points de vue de beaucoup de républicains qui sont en faveur de certaines restrictions.



Les rédacteurs de l’Associated Press Kevin Freking à Washington et Nick Riccardi à Denver ont contribué à ce rapport.