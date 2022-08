L’interdiction de l’avortement fait face à une lutte contre les exceptions à South Carolina House

COLUMBIA, SC (AP) – Les membres de la South Carolina House prévoient de débattre mardi d’une nouvelle interdiction totale de l’avortement sans exception pour les grossesses causées par un viol ou un inceste, même si certains républicains de la chambre dominée par le GOP ont suggéré qu’ils ne pouvaient pas voter pour le projet de loi comme écrit.

Mais si les exceptions sont incluses dans le projet de loi, les membres les plus conservateurs de la chambre pourraient également se joindre aux démocrates pour tuer le projet de loi.

La veille du débat, l’un des législateurs les plus conservateurs de la Chambre a déclaré que 20 républicains avaient signé sa lettre disant qu’ils ne s’engageraient pas à voter pour l’interdiction totale à l’exception du viol et de l’inceste, ce qui, avec les votes contre de 43 démocrates, serait suffisant. pour tuer la facture.

“Avec une solide majorité républicaine à l’Assemblée législative de Caroline du Sud, il n’y a aucune raison ou excuse pour que nous ayons à négocier une position moindre”, a déclaré le représentant républicain Stewart Jones.

L’État a actuellement une interdiction de six semaines, mais la Cour suprême de Caroline du Sud a suspendu la loi plus tôt ce mois-ci tandis que les juges décident d’un procès pour planification familiale qui déclare que l’interdiction est une atteinte déraisonnable à la vie privée en vertu de la constitution de l’État. La décision laisse l’interdiction de l’avortement en Caroline du Sud à 20 semaines pour l’instant.

Les partisans de l’interdiction totale en Caroline du Sud veulent suivre l’exemple de l’Indiana, qui plus tôt en août a adopté une interdiction totale qui entrera en vigueur le 15 septembre avec des exceptions pour viol, inceste et si la vie de la mère est en danger. La Chambre et le Sénat de Virginie-Occidentale n’ont pas pu s’entendre sur des règles plus strictes en matière d’avortement lors d’une session de juillet.

Treize États ont des lois dites de déclenchement conçues pour interdire la plupart des avortements lorsque la Cour suprême des États-Unis a rejeté le droit constitutionnel de mettre fin à une grossesse en juin.

Les dirigeants de Caroline du Sud ont observé attentivement ces développements, ainsi que les événements survenus il y a plusieurs semaines au Kansas, où près de 60% des électeurs ont rejeté une mesure de vote qui aurait permis à la législature conservatrice de l’État d’interdire l’avortement. Le républicain Donald Trump a obtenu 56% du vote présidentiel de 2020 au Kansas. Trump a remporté 55% en Caroline du Sud.

Les dirigeants républicains de la South Carolina House ont autorisé l’orateur à convoquer la session extraordinaire après la fuite d’un projet d’avis indiquant que la Cour suprême des États-Unis autoriserait les États à interdire l’avortement. Les législateurs ont commencé à travailler sur l’interdiction totale après l’annulation de Roe v. Wade en juin.

Un comité spécial de la Chambre a ensuite entendu des témoignages publics et rédigé le projet de loi d’interdiction totale. Il autorise les avortements si la vie d’une mère est en danger et énumère ensuite un certain nombre d’urgences médicales différentes qui entreraient dans cette exception.

Le comité judiciaire de la Chambre a envoyé le projet de loi à l’étage de la Chambre sur un vote de 13 contre 7. Tous les votes favorables provenaient des républicains et tous les votes contre le projet de loi provenaient des démocrates. Mais trois membres du comité républicain qui étaient à la réunion n’ont pas voté.

Ce ne sont pas seulement les exceptions qui font hésiter certains républicains. Le projet de loi comprend une déclaration selon laquelle “il est incontesté que la vie de chaque être humain commence à la conception” et certains conservateurs ont déclaré qu’ils devaient déterminer si cela signifie que la pension alimentaire pour enfants et les allégements fiscaux commencent également à la conception.

La Chambre de Caroline du Sud compte 80 républicains, 43 démocrates et un poste vacant. Le projet de loi a besoin d’un vote à la majorité pour être envoyé au Sénat, où des interdictions plus strictes de l’avortement ont connu des combats plus durs.

Le gouverneur républicain Henry McMaster n’a pas donné son avis sur ce projet de loi spécifique, mais a déclaré qu’il aimerait voir un jour où il n’y aura plus d’avortements dans l’État.

___

Jeffrey Collins, l’Associated Press