L’interdiction de l’avortement en Louisiane rétablie, les cliniques suspendent les procédures

BATON ROUGE (AP) – Le personnel des cliniques d’avortement de Louisiane a passé lundi à appeler les patients pour annuler les procédures et les diriger vers des ressources dans d’autres États alors que l’interdiction quasi totale de l’avortement en Louisiane est à nouveau en vigueur.

Pendant des semaines, l’accès à l’avortement en Louisiane a vacillé – les trois cliniques de l’État s’appuyant sur des décisions et des ordonnances d’interdiction temporaires, qui leur ont permis de poursuivre leurs opérations. Mais les procédures se sont arrêtées brutalement vendredi après-midi après qu’une cour d’appel a statué que le procureur général de la Louisiane, Jeff Landry, pouvait faire appliquer l’interdiction pendant que les contestations judiciaires en cours se déroulaient devant les tribunaux.

“Une fois de plus, la politique a supplanté l’expertise médicale et le bon sens”, a déclaré lundi Amy Irvin, porte-parole des cliniques d’avortement de la Nouvelle-Orléans et de Baton Rouge. “Nous gardons espoir que la Cour agira finalement avec compassion et empathie au nom des femmes qui demandent un avortement en Louisiane.”

Le personnel des cliniques du sud de la Louisiane travaillait pour informer 120 patients, dont les rendez-vous étaient prévus cette semaine, que l’interdiction était à nouveau appliquée. Non seulement les patients sont dirigés vers des cliniques en dehors de l’État, mais Irvin a déclaré que les cliniques cherchaient également à déménager dans un État «qui respecte et valorise l’autonomie corporelle des femmes».

De plus, le personnel du Hope Medical Group for Women à Shreveport – qui est au centre de la contestation judiciaire – continue de fournir de l’aide.

“Nous ne proposons pas d’avortements, mais nous ne sommes pas fermés”, a déclaré lundi Kathaleen Pittman, directrice de la clinique Norther Louisiana. «Nous gérons les téléphones et essayons d’aider les gens à naviguer dans les soins du mieux que nous pouvons dans les limites de la loi pendant que nous examinons nos options.»

Suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis le mois dernier de mettre fin aux protections constitutionnelles de l’avortement, l’interdiction de la Louisiane est entrée en vigueur et a été bloquée à plusieurs reprises. Depuis lors, 249 avortements ont été signalés au ministère de la Santé de la Louisiane, selon les données publiées la semaine dernière.

Le 21 juillet, le juge d’État Donald Johnson a émis une injonction préliminaire autorisant les cliniques à continuer à proposer des avortements pendant qu’un procès pour interdiction se poursuivait. Cependant, à peine huit jours plus tard, Landry s’est battu pour faire appliquer l’interdiction devant une cour d’appel de l’État – qui a statué en sa faveur.

L’interdiction est entrée en vigueur plus tard le même jour, la troisième fois que l’interdiction est entrée en vigueur. Il n’y a pas d’exceptions pour le viol ou l’inceste.

Joanna Wright, avocate des plaignants, a déclaré qu’il était “décevant” que le premier circuit ait statué sans donner au préalable aux plaignants la possibilité de s’opposer à la requête. Elle a déclaré que le tribunal “avait essentiellement éliminé les services de soins de santé essentiels dans l’État”.

Bien que les plaignants ne nient pas que l’État puisse désormais interdire l’avortement, ils soutiennent que les dispositions de la loi sont contradictoires et anticonstitutionnellement vagues.

Sara Cline, l’Associated Press