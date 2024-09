L’interdiction de l’avortement en Arizona, datant de 1864, est officiellement supprimée

PHÉNIX — L’interdiction de presque tous les avortements datant de l’époque de la guerre civile en Arizona est officiellement abrogée samedi.

L’État de l’ouest du pays a été secoué ces derniers mois, à commencer par la décision de la Cour suprême de l’Arizona en avril de laisser l’État appliquer la loi de 1864, longtemps en sommeil, qui criminalisait tous les avortements, sauf lorsque la vie de la femme était en danger. Puis les législateurs de l’État ont voté un projet de loi visant à abroger cette loi une fois pour toutes.

Katie Hobbs, gouverneure démocrate de l’Arizona signé la facture en mai, déclarant qu’il était juste le début d’une lutte pour protéger les soins de santé reproductive en Arizona.

« Je continuerai à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger les libertés reproductives, car je fais confiance aux femmes pour prendre les décisions qui sont les meilleures pour elles, et je sais que les politiciens n’ont pas leur place dans le cabinet du médecin », a déclaré Hobbs dans un communiqué.

L’avortement a fortement défini l’arène politique de l’Arizona depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé l’arrêt Roe v. Wade en 2022. À l’approche des élections générales de novembre, la question reste au centre des campagnes démocrates, et il appartiendra aux électeurs de l’Arizona de décider s’ils souhaitent inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de l’État.

C’est après que la Cour suprême de l’État a donné son feu vert à l’application de cette mesure que Hobbs a exhorté l’Assemblée législative de l’État à prendre des mesures immédiates pour annuler l’interdiction avant qu’elle n’entre en vigueur. Les législateurs républicains, qui détiennent une faible majorité dans les deux chambres, ont fait dérailler les discussions sur l’abrogation de l’interdiction. À un moment donné, les barrages routiers ont donné lieu à des chants de « Honte ! Honte ! » par des collègues démocrates indignés.

Les émotions à la Chambre et dans la galerie étaient à leur comble lorsque les démocrates de la Chambre ont pu recueillir le soutien de trois républicains pour faire passer la loi d’abrogation deux semaines plus tard, envoyant la mesure au Sénat pour examen. Deux sénateurs républicains rejoint les démocrates une semaine plus tard pour donner l’approbation finale.

Les démocrates ont plaidé en faveur de l’abrogation de la loi bien avant que la Cour suprême ne rende sa décision. Même Hobbs a appelé à l’action dans son discours sur l’état de l’État de janvier.

La bataille en Arizona a de nouveau fait la une des journaux nationaux lorsque l’État démocrate Sénatrice Eva Burch En mars, lors d’un discours devant des collègues parlementaires, elle a déclaré qu’elle allait se faire avorter parce que sa grossesse n’était plus viable. Elle a déclaré dans une interview que c’était l’occasion pour elle de souligner que les lois votées par les législateurs de l’Arizona « ont réellement un impact sur les gens dans la pratique et pas seulement en théorie ».

Dans les semaines entre la décision de la Cour suprême et la signature de l’abrogation par Hobbs, les Arizoniens étaient dans un état de confusion quant à savoir si l’interdiction quasi totale finirait par prendre effet avant que l’abrogation ne soit mise en œuvre.

Une décision de justice a suspendu l’interdiction, mais des questions subsistent quant à savoir si les médecins de l’État peuvent pratiquer cette procédure. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, s’est prononcé sur la question fin mai, en signant une loi permettant aux médecins de l’Arizona d’obtenir des licences temporaires et d’urgence pour pratiquer des avortements en Californie.

L’interdiction territoriale n’étant plus en vigueur, la loi de l’Arizona autorise les avortements jusqu’à 15 semaines. Au-delà, il existe une exception pour sauver la vie de la mère, mais il manque des exceptions pour les cas de viol ou d’inceste après 15 semaines.

L’Arizona exige que les femmes souhaitant avorter avant la 15e semaine de grossesse passent une échographie au moins 24 heures avant l’intervention et aient la possibilité de la visionner. Les mineures doivent avoir le consentement de leurs parents ou l’autorisation d’un juge d’État, sauf en cas d’inceste ou lorsque leur vie est en danger.

Médicaments abortifs Les avortements chirurgicaux ne peuvent être pratiqués que par un médecin qualifié, et seuls les médecins agréés peuvent pratiquer des avortements chirurgicaux. Les prestataires et les cliniques d’avortement doivent également enregistrer et signaler certaines informations sur les avortements qu’ils pratiquent au ministère des services de santé.

Les électeurs auront le dernier mot sur la question de savoir s’ils souhaitent ajouter le droit à l’avortement à la constitution de l’État lorsqu’ils voteront aux élections générales.

Arizona for Abortion Access, la coalition qui mène la campagne pour la mesure référendaire, a réussi à faire en sorte que cette mesure soit inscrite au vote. Le secrétaire d’État de l’Arizona a vérifié 577 971 signatures recueillies dans le cadre de la campagne menée par les citoyens, soit bien plus que les 383 923 signatures requises des électeurs inscrits.

Si les électeurs approuvent la mesure, les avortements seront autorisés jusqu’à la viabilité fœtale, c’est-à-dire jusqu’à ce que le fœtus puisse survivre hors de l’utérus, généralement vers 24 semaines. Les avortements seront également autorisés après cette période dans les cas où la santé physique ou mentale de la mère est en danger.