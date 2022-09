Les républicains du Sénat mettent en branle leurs plans d’interdiction nationale de l’avortement à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis en juin d’annuler Roe contre Wade.

Mardi, la sénatrice Lindsey Graham (R-SC) a présenté un projet de loi qui interdirait les avortements après 15 semaines de grossesse sur la base de l’affirmation non prouvée selon laquelle les fœtus peuvent ressentir de la douleur à ce stade du développement. Il comprend des exceptions pour les cas de viol, d’inceste et pour sauver la vie de la personne enceinte.

La proposition est plus stricte que les versions du projet de loi que Graham a précédemment présentées, qui auraient interdit l’avortement après 20 semaines de grossesse, et va plus loin que de nombreuses restrictions étatiques existantes sur l’avortement. Selon l’Institut Guttmacher, 44 États interdisent l’avortement après un certain stade de la grossesse, la plupart après au moins 20 semaines depuis les dernières menstruations de la personne enceinte.

Les démocrates ont déjà commencé à attaquer la législation comme un premier pas vers une interdiction totale. “Pour les républicains de MAGA, il a toujours été question de rendre l’avortement illégal partout”, a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer. tweeté Mardi. Les républicains, cependant, affirment qu’il ne s’agit que d’une interdiction des «avortements tardifs», apparemment dans le but de dépeindre les démocrates comme extrêmes pour avoir soutenu un projet de loi qui aurait interdit aux États d’adopter de nombreux types de restrictions à l’avortement.

“Ce [Democratic bill] est extrême à tous égards et nous devrions parler d’une législation pour la nation dans son ensemble qui nous mettrait en conformité avec la science et le monde civilisé », a déclaré Graham lors d’une conférence de presse mardi.

Les défenseurs de l’avortement soutiennent que le fait d’avoir un avortement à 15 semaines de grossesse n’est pas considéré comme un «avortement tardif», qui n’est pas un terme médical et fait généralement référence aux avortements après au moins 21 à 24 semaines de grossesse. Bien que la plupart des avortements se produisent plus tôt dans la grossesse, de nombreuses anomalies médicales, y compris celles qui sont incompatibles avec la vie, ne peuvent être détectées que par des tests effectués après 20 semaines. On craint également que la demande des États qui ont interdit ou sévèrement restreint l’avortement puisse épuiser les ressources des cliniques d’avortement, obligeant les femmes enceintes à attendre plus longtemps qu’elles ne l’auraient fait auparavant pour un avortement.

Compte tenu de ces préoccupations – et du soutien des démocrates à l’accès à l’avortement – ​​il y a peu de chances que le projet de loi de Graham soit soumis au vote cette année. Au lieu de cela, le projet de loi est un signal de ce qui pourrait arriver si les républicains reprenaient le contrôle du Congrès après les mi-mandats cet automne.

“Si nous reprenons la Chambre et le Sénat, je peux vous assurer que nous aurons un vote sur notre projet de loi”, a déclaré Graham.

Le projet de loi ne deviendra probablement pas loi, même si le GOP est au pouvoir

Il n’est pas clair que le projet de loi passerait même si le GOP récupérait le Congrès.

Quelque 85% des Américains pensent que l’avortement devrait être légal dans certaines circonstances, selon une enquête de longue date réalisée par Gallup. Adopter une politique aussi largement impopulaire pourrait entraîner des coûts électoraux pour les républicains en activant davantage les électeurs démocrates. Et le parti aurait besoin de consolider le pouvoir non seulement au Congrès, mais aussi à la Maison Blanche pour en faire une loi.

Bien que les républicains aient d’abord célébré la décision de la Cour suprême d’annuler Chevreuil, ils ont depuis évité le sujet pendant la campagne électorale dans un effort apparent pour éviter de décourager les électeurs persuasifs avant les élections de mi-mandat. Mardi, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, n’a pas pris position lui-même et dit aux journalistes que la plupart des sénateurs du GOP préféreraient que l’avortement reste du ressort des États plutôt que de poursuivre une interdiction nationale comme celle de Graham.

Alors que l’avortement est toujours derrière l’économie, la politique des armes à feu et l’éducation en termes de priorités absolues des électeurs, il semble animer les électeurs. Dans le 19e à New York, le vainqueur démocrate d’une élection spéciale a centré sa campagne sur l’accès à l’avortement. Au Kansas, les électeurs se sont rendus en nombre record pour rejeter catégoriquement un amendement constitutionnel qui aurait permis aux législateurs de l’État de restreindre davantage l’accès à l’avortement dans l’État. Les jeunes (en particulier les jeunes femmes) s’inscrivent également pour voter à un taux nettement plus élevé dans les États où le droit à l’avortement est menacé.

Les républicains ne sont plus favorisés pour prendre le contrôle du Sénat et se préparent à la perspective d’une faible majorité à la Chambre. Mais même s’ils récupèrent le Sénat, le projet de loi aurait besoin de 60 voix pour surmonter un flibustier, une tâche beaucoup plus difficile étant donné que même tous les républicains au Sénat ne sont pas favorables à la restriction de l’avortement. Les républicains pourraient également choisir d’éliminer l’obstruction systématique pour passer l’interdiction.

Ils ont déjà présenté des projets de loi qui reconnaîtraient la vie à partir du moment de la fécondation, ce qui interdirait effectivement l’avortement dans tout le pays. Mais seuls 19 sénateurs et 164 membres de la Chambre ont soutenu le projet de loi la dernière fois qu’il a été présenté, bien en deçà du nombre dont il aurait besoin pour être adopté.

S’ils surmontaient ce problème, un démocrate à la Maison Blanche opposerait son veto à une telle législation. Mais rien ne garantit que les démocrates détiendront le pouvoir exécutif après 2024, d’autant plus que la cote d’approbation du président Joe Biden continue de se débattre et que la plupart des Américains ne veulent pas que Biden cherche à être réélu.

Ces obstacles politiques font que le projet de loi de Graham indique principalement où les républicains du Sénat tracent la ligne sur l’avortement, qui pour l’instant n’est pas encore totalement interdit. Il reste à voir si se pencher sur cette position peut les aider à réfuter les attaques à mi-parcours des démocrates selon lesquelles le GOP est trop extrême.