L’interdiction de l’avortement aggravera les inégalités financières.

En 2008, des chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco ont entrepris une étude comparant les résultats de deux groupes similaires de femmes, chacune à un moment crucial de leur vie : une visite dans une clinique d’avortement. Les groupes différaient cependant quant à savoir si leur avortement avait effectivement eu lieu ou non. Elle s’appelait l’étude Turnaway, du nom de celles qui ont été refusées par la clinique parce que leurs grossesses avaient dépassé les limites légales de gestation, et elle fournit certaines des meilleures données dont nous disposons sur les impacts des interdictions d’avortement.

Parmi les conclusions de l’étude, il y a l’impact financier grave d’être obligé de devenir parent d’un nouvel enfant alors que quelqu’un vit déjà dans des circonstances financières difficiles. Les personnes qui cherchent à se faire avorter, en particulier les avortements à terme, sont beaucoup plus susceptibles que la population générale de vivre dans la pauvreté ou d’être autrement financièrement instables. Il n’est donc pas surprenant que, lorsque les chercheurs ont interrogé les femmes sur les raisons pour lesquelles elles recherchaient un avortement, le fait qu’elles n’étaient pas préparées financièrement était la raison la plus courante. Cette vidéo offre un aperçu de la pénalité financière de la parentalité dans des circonstances difficiles.

Nous avons interviewé plusieurs femmes qui ont vécu des expériences similaires aux femmes de l’étude. Nous n’avons pas recherché de personnes interrogées qui reflétaient exactement la situation des participantes à l’étude (c’est-à-dire la durée de la gestation au moment où elles ont demandé un avortement ou leur milieu socio-économique), mais leurs histoires révèlent certains parallèles : la plupart des gens veulent un avortement parce qu’ils ne vous ne vous sentez pas financièrement stable ou vous n’avez pas de partenaire avec qui vous souhaitez être coparental.

L’étude Turnaway a également examiné les résultats en matière de santé mentale, les résultats des relations et si les participants à l’étude ont choisi ou non l’adoption plutôt que la parentalité. Qu’ils aient choisi ou non l’adoption est pertinent pour la rhétorique pro-vie courante, qui encourage les gens à donner des enfants non désirés à l’adoption plutôt que de choisir l’avortement. Mais l’étude Turnaway a révélé que 91% des femmes qui se sont vu refuser un avortement ont choisi de devenir parents, ce qui indique que l’adoption n’est pas une alternative réalisable pour la plupart des gens. Nous avons interviewé Gretchen Sisson, une chercheuse qui a examiné les taux d’adoption et les motivations des participants à l’étude Turnaway. Et nous avons également interviewé Katie Woodruff, qui a analysé la couverture médiatique de l’avortement.

