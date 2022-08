L’interdiction de l’AIFF par la FIFA pourrait avoir un impact sur l’avenir du football féminin indien

Le football indien a fait face à un carton rouge de la FIFA, la teinte de la carte aurait dû être jaune pour un avertissement avant une action sévère pour une récidive sur le terrain. La suspension imposée à une nation, affectant la préparation de son équipe nationale et des clubs professionnels participant à la compétition régionale, est conditionnelle. L’instance dirigeante du sport a placé des briseurs de vitesse sur la voie du football indien, jusqu’à ce que les problèmes de gouvernance soient résolus. La partie surprenante concerne l’action punitive qui s’est produite alors même que les acteurs du football indien étaient impliqués dans des discussions avec la FIFA.

La véritable raison de l’étape drastique de la FIFA sera révélée dans un proche avenir, alors même que la communication entre le ministère des Sports et l’organisme mondial se poursuit en arrière-plan. Le rôle affirmé du Comité des administrateurs (COA) nommé par la Cour suprême est censé être un point de conflit, tout comme l’introduction d’anciens acteurs internationaux indiens sur la liste électorale pour l’élection de l’AIFF afin de choisir les principaux responsables. La FIFA a spécifiquement mentionné “l’influence indue de tiers” dans la communication officielle, les raisons spécifiques manquent.

Bhaichung Bhutia, l’un des attaquants indiens internationalement reconnus, l’a dit sans ambages en qualifiant la suspension de “sévère”. L’ancien skipper de l’équipe nationale est également un visage notable lors de l’élection de la Fédération indienne de football (AIFF) pour le poste de président. Pour la première fois dans l’histoire de la fédération, un joueur international a manifesté son intérêt à s’impliquer dans la gestion du football au niveau national, s’il était élu. Des joueurs indiens notables ont redonné au jeu via des entraînements et des efforts administratifs à différents niveaux, des associations nationales aux associations d’État.

L’attaquant talismanique a été en première ligne, en tant que joueur et en tant que leader, depuis son entrée dans le football indien du Sikkim (représentant le Bengale oriental) au cours de la saison 1995-96, jusqu’à sa retraite en 2015-2016. Le courage de Bhutia à prendre des risques l’a conduit à déménager en Angleterre en 199-2000 avec le Bury FC, un club de deuxième division. Réalisant que l’exposition de l’équipe première à un niveau supérieur était difficile, il est retourné à Mohun Bagan et a ensuite été prêté au Perak FC (Malaisie). Il a pris l’initiative de former la Football Players Association of India (FPAI) pour soulever les problèmes des joueurs avec les clubs et était un ancien président.

Pour de nombreuses personnes liées au football ici, en particulier les joueuses nationales U-17 qui se préparent pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2022, la suspension “conditionnelle” par l’instance dirigeante du jeu signale une pause dans le voyage. Entraînement sous la direction de l’entraîneur en chef Thomas Dennerby du Danemark, l’anxiété dans l’esprit des adolescents indiens face à des problèmes indépendants de leur volonté affectera les préparatifs de la compétition d’octobre 2022. Obtenir une place en tant que pays hôte, c’est une opportunité unique pour les jeunes filles présélectionnées pour l’Inde et représente un point culminant pour le football féminin.

Il y a cinq ans, en 2017, la Coupe du Monde U-17 de la FIFA pour garçons se déroulait en Inde pour la première fois de l’histoire du pays. L’événement a été un succès retentissant sur plusieurs fronts, de la création et de la mise à niveau de l’infrastructure pour répondre aux normes mondiales, aux problèmes d’organisation et techniques, à la participation des fans aux matchs en direct dans les points chauds du football, etc. . Une répétition est possible plus tard cette année si la FIFA autorise l’organisation de la Coupe du monde féminine U-17 comme prévu.

Le plus grand avantage pour toute nation accueillant une compétition de la FIFA est l’émergence de talents, comme on le voit dans le cas de l’Inde avec de nombreux adolescents de l’équipe de la Coupe du monde U-17 diplômés de l’équipe indienne senior. Dheeraj Singh est le plus grand nom à émerger du tournoi 2017, après des performances audacieuses dans le but de l’Inde contre de puissantes équipes comme la Colombie, les États-Unis et le Ghana. Il aurait pu emprunter la voie Bhutia, après un essai réussi au Motherwell FC en Écosse. Les problèmes de permis de travail ont privé le gardien de Manipur de la possibilité de se faire une place dans une ligue étrangère.

Inébranlable par la situation, le gardien U-17 a reçu les éloges des entraîneurs étrangers lors des matchs de la Ligue des champions de l’AFC 2021 pour le FC Goa. Le lot 2017 de l’Inde, comme on peut appeler les joueurs formés par l’entraîneur portugais Luis Matos, sont des joueurs de la première équipe dans les rangs supérieurs avec les clubs de la Super League indienne, en plus d’être diplômés de l’équipe nationale senior sous la direction du Croate Igor Stimac, entraîneur en chef et ancien Coupe du monde. . Les filles U-17 dirigées par l’entraîneur suédois Dennerby sont également placées pour avoir un impact si la Coupe du monde se déroule devant des supporters locaux comme prévu en octobre.

N Bala Devi est une source d’inspiration pour les filles indiennes talentueuses, suite à ses performances en Premier League écossaise pour le club Rangers FC. L’attaquant de 32 ans, portant le maillot numéro 10, a gravi les échelons des U-17 (2005) aux U-19 avant de porter les couleurs seniors de l’Inde. Elle a montré la voie à d’autres joueuses, parmi lesquelles la milieu de terrain offensive Manisha Kalyan, âgée de 20 ans, est passée de Gokulam Kerala à Apollon Ladies dans la ligue de première division chypriote, devenant ainsi la deuxième professionnelle indienne à concourir en dehors de l’Inde. La retransmission en direct des matches de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA peut ouvrir des portes aux jeunes joueurs dans les clubs professionnels à l’étranger.

