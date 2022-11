L’interdiction de la tauromachie devrait échouer en France, dernier bastion du sport

Les concurrents d’un combat de style camarguais tentent d’arracher les rubans qui ornent la tête d’une vache locale. (Clémence Losfeld pour The Washington Post)

VAUVERT, France – Le son des klaxons contre une enceinte métallique pouvait être entendu alors que des centaines de spectateurs arrivaient dans une arène de fortune dans une pinède. Pendant que les adultes se livraient à des bouteilles de vin, les enfants rebondissaient dans un amphithéâtre gonflable sur un taureau en plastique aux yeux rouge sang. Bientôt, Charles Pasquier affrontera un vrai taureau. Mais le torero de 26 ans a semblé détendu alors qu’il faisait travailler la foule avant le concours.

Il y a dix ans, un événement comme celui-ci n’aurait pas attiré beaucoup de gens de son âge, dit-il. Mais maintenant, “une quantité énorme de jeunes reviennent”, s’émerveille-t-il. “Il y a une vague de renouveau.”

Bien que ces types de spectacles soient en recul en Espagne et en Amérique latine, et bien que les sondages montrent que jusqu’à 77 % des Français souhaitent la fin des corridas, ce sport connaît un regain de popularité dans le sud de la France. Il serait surprenant que les législateurs se rangent du côté des critiques jeudi, alors que l’Assemblée nationale française doit pour la première fois voter sur une proposition d’interdiction.

Même certains groupes de défense des animaux admettent que les chances de victoire sont minces, car les politiciens de tous les horizons politiques craignent une réaction des électeurs ruraux.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré mercredi devant un parterre de maires qu’il n’y aurait pas d’interdiction. “Il faut aller vers une conciliation, un échange”, a-t-il dit. « D’où je me tiens, ce n’est pas la priorité pour le moment. Ce sujet doit progresser dans le respect et la considération.

Le débat porte sur la question de savoir si la loi française sur le bien-être animal devrait être modifiée pour supprimer les exemptions pour les corridas et les combats de coqs dans les endroits où ce sont des «traditions locales ininterrompues».

Les critiques remettent en question la notion de tauromachie comme intrinsèquement française. Bien que le plus ancien record de courses de taureaux en France date de 1289, la sanglante corrida à l’espagnole, notent-ils, a été importée au profit de l’épouse d’origine espagnole de Napoléon III au XIXe siècle.

Pendant un certain temps, les concours ont prospéré à travers la France, avec de grandes arènes érigées dans le Parisien Parc du Bois de Boulogne et dans d’autres villes. Mais ce n’est que dans le sud de la France, près de la frontière avec l’Espagne et le long de la Méditerranée, que la tauromachie perdure aujourd’hui, attirant environ 2 millions de spectateurs chaque année, selon l’Observatoire national des cultures taurines.

Les militants des droits des animaux soutiennent que cette pratique n’a sa place nulle part dans les temps modernes. Ils disent que les taureaux meurent lentement et douloureusement, poignardés à plusieurs reprises au cou et aux épaules. Entre 800 et 1 000 des taureaux sont tués dans les concours français chaque année.

Nathalie Valentin, 56 ans, a déclaré que la seule fois où elle a assisté à une corrida, elle a été tellement choquée qu’elle s’est enfuie de l’arène. «Après chaque coup de couteau, le taureau se cabrait. C’était horrible”, a-t-elle déclaré. “Je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient venus le regarder.”

Mais Valentin fait partie de la minorité des personnes prêtes à dénoncer la pratique dans sa ville natale de Nîmes, capitale de facto de la tauromachie en France. Lorsque des militants ont organisé des manifestations anti-corridas à travers le pays le week-end dernier, moins de 50 personnes se sont présentées devant l’amphithéâtre romain de la ville, où se déroulent les corridas locales. Les militants ont eu du mal à attirer l’attention des piétons alors qu’ils brandissaient des affiches de taureaux morts. Leurs discours étaient parfois étouffés par un motard qui faisait délibérément tourner son moteur.

Plus tôt dans la journée, une manifestation pro-corrida à quelques pâtés de maisons avait attiré environ huit fois plus de personnes. Dans de nombreuses villes, les rassemblements en faveur ont été organisés ou suivis par des maires, suggérant un large soutien public.

Le maire de Mont-de-Marsan, Charles Dayot, s’est plaint auprès de l’AFP que le législateur d’extrême gauche qui a poussé le vote “sur un ton très moralisateur, veuille nous expliquer, depuis Paris, ce qui est bon ou mauvais dans le sud”. ”

Un sentiment similaire – à propos de Paris contre la périphérie – était à l’origine des manifestations du “gilet jaune” qui ont secoué la politique française en 2018 et 2019. Et ce sentiment peut être dans l’esprit des législateurs lorsqu’ils envisagent l’interdiction des corridas.

“Si un référendum devait avoir lieu, il est probable que le oui à l’interdiction de la tauromachie l’emporterait”, a reconnu Frédéric Saumade, un anthropologue favorable aux concours. Mais pour lui, le gouvernement français a le devoir de défendre les droits et les traditions régionales, même si le grand public ne les soutient pas.

Les festivaliers de Vauvert le week-end dernier ont affirmé que la tauromachie faisait partie de leur identité et qu’ils ne se laissaient pas enlever facilement.

« C’est comme ça que nous sommes. Et c’est comme ça que je veux que mes enfants vivent », confie Jade Sauvajol, 22 ans. La tauromachie, ajoute-t-elle, fait partie « de la première étape de la socialisation ici ».

“Ça rassemble les gens”, a déclaré Benjamin Cuillé, co-président du syndicat de la jeunesse taurine française.

Une commission parlementaire de droit la semaine dernière a recommandé contre une interdiction. “Quelle sera la prochaine tradition régionale que nous proscrirons ?” Marie Lebec, une législatrice du parti de Macron, a demandé lors du débat initial.

Il n’est même pas certain qu’il y aura un vote jeudi. La proposition est enfouie si profondément dans l’ordre du jour de la journée qu’elle devra peut-être être complètement ignorée.

Si les efforts pour interdire la tauromachie échouent, le sud de la France pourrait devenir l’un des derniers bastions de ce sport. En Espagne, pays qui a exporté ses traditions taurines vers la France, le nombre de concours a presque été divisé par deux ces dernières années, et la pratique a été abandonnée dans la région de Catalogne. En Amérique latine, une combinaison de décisions de justice et de retrait de sponsors cette année a également forcé la fermeture des arènes de Bogotá et de Mexico, entre autres.

La tauromachie en France semble aller dans la direction opposée. Nîmes enregistré surgir de spectateurs se rendant aux concours cette année par rapport à 2019, même si les cinémas et les discothèques restent jusqu’à un tiers plus vides qu’avant le covid-19.

Le torero Alexis Chabriol, 21 ans, dit avoir été élevé dans une famille opposée aux concours. Mais il a décidé d’en assister à une pour se forger sa propre opinion. “Je l’ai trouvé vraiment magnifique”, a-t-il déclaré, malgré tout le sang.

La corrida à l’espagnole est la forme la plus connue : celle où les toreros utilisent des capes colorées pour attirer l’attention du taureau, visant généralement à tuer, tout en impressionnant le public par leur audace.

Mais les concours de tauromachie ne doivent pas se terminer dans le sang. En fait, il n’y a pas eu de sang du tout le week-end dernier dans l’arène de Vauvert.

Les taureaux qui participent aux combats de corrida sont chers, de sorte que les organisateurs ont tendance à réserver les vrais spectacles à des milliers de spectateurs plutôt qu’à des centaines. Au lieu de cela, Pasquier a participé à une simulation de corrida espagnole connue sous le nom de “tienta”, qui est également utilisée pour entraîner et sélectionner des taureaux pour les grands combats. Ni lui ni le taureau n’ont été blessés lorsqu’ils ont quitté le ring.

Puis vint le Camargue concours, du nom de la région où il est pratiqué. Un groupe de participants s’est affronté en essayant de cueillir des rubans attachés aux cornes non pas d’un taureau, mais d’une vache locale. Elle soulevait l’herbe et la boue en gémissant et pourchassait les hommes. Parfois, ils s’écartaient du chemin quelques secondes seulement avant que la vache ne percute les barrières métalliques de l’arène.

Les combats camarguais ne seraient pas interdits par la loi proposée. Ils ont tendance à être plus dangereux pour les participants humains que pour les animaux. A la fin du festival de Vauvert, alors que certains hommes boitaient, personne n’apparaissait grièvement blessé. Une ambulance sur place n’était pas nécessaire.

Les sondages montrent que dans les villes françaises où se déroulent les corridas, plus de 60 pour cent des habitants peuvent s’opposer à l’abattage des taureaux. Mais les défenseurs de la tauromachie du sud de la France disent qu’il n’y a pas de place pour le compromis. Ils veulent préserver la tradition sous toutes ses formes.

“La mort fait partie de la vie”, a déclaré l’organisateur du festival, Thomas Pagnon, qui dirige une organisation de jeunesse pour la défense de la tauromachie et d’autres traditions.

Lionel Lopez est venu au festival de Vauvert avec ses fils de 6 et 11 ans, qui ont descendu une cape rose dans l’arène, essayant d’attirer l’attention des animaux.

Pour les garçons, ce n’étaient ni les premiers ni les combats les plus violents qu’ils aient vus. Lopez a déclaré qu’il avait initialement prévu d’habituer lentement ses fils en les protégeant des versions les plus extrêmes de la tauromachie. Mais après être allé à un concours simulé, son plus jeune fils a demandé à voir une “vraie corrida”.