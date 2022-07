L’interdiction de la Russie prendra fin une fois que l’Europe « commencera à se chauffer au bois de chauffage » – entraîneur de hockey

Le conseil de discipline de la Fédération internationale de hockey sur glace a rejeté cette semaine un recours contre l’interdiction de la Russie

Les responsables internationaux du hockey sur glace repenseront leur interdiction de la Russie une fois que l’Europe sera obligée de commencer à se réchauffer avec du bois de chauffage, selon l’ancien entraîneur de l’équipe nationale russe Vladimir Plyuschev.

Le conseil de discipline de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a rejeté cette semaine un appel de la Russie, ce qui signifie que toutes les équipes russes restent suspendues.

L’IIHF a prononcé sa sanction initiale en février en réponse à l’opération militaire russe en Ukraine, et a également privé la Russie des Championnats du monde masculins 2023 et des Championnats du monde juniors 2023.

Les responsables de la Fédération russe de hockey sur glace ont laissé entendre qu’ils pourraient encore faire appel de l’interdiction de l’IIHF auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) en Suisse.

Réagissant à la nouvelle, Plyuschev a déclaré à TASS que le résultat était attendu, mais a prédit que le hockey russe reviendrait dans le giron international une fois l’opération militaire terminée, ou même avant cela lorsque les réserves d’énergie fournies par la Russie commenceront à s’épuiser en Europe.

« Tout le monde était dirigé contre nous, sur tous les sujets – économiques, humanitaires, militaires, sportifs. Pensiez-vous qu’ils feraient une exception pour nous ici ? dit Plyuschev.

“Je pense que tout sera annulé lorsque l’opération spéciale [in Ukraine] se termine, et peut-être un peu plus tôt – plus près de l’automne.

“Quand ils commenceront à chauffer l’Europe avec du bois de chauffage, ils y penseront. Ils ne comprennent la conversation qu’en position de force”, a ajouté Plyushchev.

Les craintes ont continué à monter en Europe que la Russie pourrait complètement couper ses approvisionnements énergétiques, tandis que les inquiétudes persistent quant à une récession majeure.

Alors que les officiels de hockey russes peuvent se rendre au TAS pour faire appel de la décision du conseil de discipline de l’IIHF, Plyushchev, 67 ans, s’est demandé quel en serait l’intérêt.

“Il a déjà été prouvé à maintes reprises que cela ne sert à rien, ils ont inventé des dopages qui n’existent pas”, il prétendait.

“Il faut essayer quand on a confiance en ses capacités, quand on est sûr d’être entendu” a conseillé Plyushchev, qui a entraîné l’équipe nationale russe en 2002-03 et a passé de nombreuses saisons à la tête des équipes nationales de jeunes.

L’entraîneur de hockey a ensuite fait référence au gymnaste russe Ivan Kuliak, qui a récemment été banni pour un an pour son apparition avec un symbole «Z» lors d’une Coupe du monde à Doha.

“Maintenant, notre gymnaste a été interdit de participer à nos propres compétitions, c’est-à-dire que tout est arrivé à un tel état – un athlète russe ne peut pas participer à des compétitions russes uniquement à cause de la présence du symbole “Z” sur un t-shirt, il lui sera donc bientôt interdit d’aller aux toilettes”, Plyushchev a conclu.