Le Tribunal arbitral du sport a confirmé jeudi une interdiction sportive internationale imposée à la Russie pour dopage, mais a réduit la durée de l’interdiction de moitié de quatre à deux ans.

La décision tant attendue, rendue par un panel de trois arbitres du tribunal basé en Suisse, empêchera le drapeau et l’hymne de la Russie d’apparaître à chacun des deux prochains Jeux Olympiques et à d’autres grandes compétitions internationales jusqu’au 16 décembre 2022.

Bien que le tribunal ait réduit la durée de l’interdiction, sa décision représente néanmoins une victoire pour l’Agence mondiale antidopage, qui a mis en œuvre l’interdiction l’année dernière après que les enquêteurs de l’AMA ont constaté que la Russie avait falsifié les données de dépistage des drogues.

Le président de l’AMA, Witold Bańka, a déclaré dans un communiqué que l’organisation « est heureuse d’avoir gagné cette affaire historique ».

« Le Panel a clairement confirmé nos conclusions selon lesquelles les autorités russes ont manipulé effrontément et illégalement les données du Laboratoire de Moscou dans le but de dissimuler un système de dopage institutionnalisé », a-t-il déclaré. «Face à la résistance et au déni continus de la Russie, nous avons clairement prouvé notre cause, conformément à la procédure régulière.

« Nous sommes cependant déçus que le panel du TAS n’ait pas approuvé chacune des conséquences recommandées pour la période de quatre ans que nous avons demandée. Nous pensons qu’elles étaient proportionnées et raisonnables, mais en fin de compte, l’AMA n’est pas le juge mais le procureur et nous devons respecter la décision du Groupe spécial. «

À moins d’un appel à la Cour suprême suisse, la Russie n’aura plus de présence officielle aux Jeux olympiques de Tokyo l’été prochain, ni aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin ou à la Coupe du monde au Qatar en 2022.

Les athlètes russes pourront toutefois concourir sous un drapeau neutre, tant qu’ils ne seront pas liés au programme de dopage du pays. La décision stipule que leurs uniformes ne peuvent pas représenter le drapeau russe et que l’hymne national russe ne peut être joué ou chanté sur aucun lieu officiel de l’événement.

La décision pourrait conduire à une répétition des circonstances aux Jeux olympiques d’hiver de 2018 à Pyeongchang, où des athlètes russes ont concouru en tant qu ‘«athlètes olympiques de Russie».

La décision de jeudi interdit également à la Russie d’accueillir ou de soumissionner pour accueillir des Jeux Olympiques ou des championnats du monde pendant son interdiction de deux ans. Et cela empêche le président russe Vladimir Poutine et d’autres hauts fonctionnaires du gouvernement d’assister aux deux prochains Jeux olympiques.

« Ce Panel a imposé des conséquences pour refléter la nature et la gravité de la non-conformité (au Code mondial antidopage) et pour garantir que l’intégrité du sport contre le fléau du dopage est maintenue », ont écrit les arbitres du TAS dans une partie de leur décision.

« Les conséquences que le Panel a décidé d’imposer ne sont pas aussi étendues que celles recherchées par l’AMA. Ceci ne doit cependant pas être interprété comme une validation du comportement de RUSADA ou des autorités russes. »

La décision du TAS marque le dernier chapitre d’une saga du dopage en Russie qui s’étend sur près d’une décennie.

En 2016, une enquête parrainée par l’AMA a révélé que plus de 1000 athlètes russes dans au moins 30 sports étaient impliqués dans des programmes de dopage parrainés par l’État ou en avaient bénéficié de 2011 à 2015, y compris aux Jeux olympiques de 2012 et 2014. Ces violations ont conduit l’AMA à suspendre RUSADA, l’agence antidopage russe, pendant près de trois ans.

Puis, quelques mois à peine après la réinstauration conditionnelle de RUSADA à l’automne 2018, l’AMA a demandé des données de dépistage de drogues à un laboratoire de Moscou. Mais il a constaté que les données avaient été «intentionnellement modifiées avant et pendant leur copie médico-légale», dans ce qu’il a décrit comme une autre tentative russe de tromperie.

L’AMA a répondu en décembre dernier en déclarant la RUSADA non conforme et en interdisant à la Russie d’avoir une présence formelle aux grands événements sportifs pendant quatre ans, tout en permettant aux athlètes jugés propres de concourir sous un drapeau neutre. Certains membres de la communauté antidopage, y compris le PDG de l’Agence antidopage américaine, Travis Tygart, avaient appelé à une interdiction générale des athlètes russes.

RUSADA a refusé d’accepter cette sanction et a fait appel au Tribunal arbitral du sport, qui a entendu l’affaire lors d’une audience de quatre jours à Lausanne, en Suisse, en novembre. L’AMA a déclaré qu’elle avait demandé que l’audience soit ouverte aux médias et à d’autres observateurs, mais d’autres parties dans l’affaire ont refusé.

