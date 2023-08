L’interdiction de la pêche chinoise décriée comme un coup de presse qui ne fait « rien » pour protéger la faune

Une organisation à but non lucratif dédiée à la conservation des océans a fait part de ses inquiétudes quant au fait que la récente interdiction de pêche de la Chine n’est rien de plus qu’un coup de pub puisque le pays ne pêcherait pas beaucoup dans les zones récemment interdites.

« Les supposées interdictions de pêche de la Chine reposent sur de faux prétextes. C’est comme un pingouin disant qu’il renonce à voler », a déclaré le directeur de la campagne d’Oceana, le Dr Max Valentine, dans un communiqué de presse.

« Mettre fin à la pêche au calmar dans les zones où il n’y a pas de pêche ne fait rien pour protéger le calmar », a-t-il soutenu. « Si nous voulons prendre la pêche responsable au sérieux, nous avons besoin de vraies solutions – pas de solutions basées sur l’optique pour gagner de manière malhonnête les bonnes faveurs du monde. »

Le ministère chinois de l’agriculture et des affaires rurales a annoncé en 2020 une interdiction de pêcher dans certaines parties de l’océan Atlantique de juillet à octobre et dans certaines parties de l’est de l’océan Pacifique de septembre à décembre, a rapporté Xinhua à l’époque.

« Pendant cette période, tous les bateaux de pêche chinois dans la région suspendront leurs opérations », a déclaré le ministère, affirmant qu’il renforcerait la surveillance des bateaux de pêche et punirait ceux qui ont enfreint le moratoire.

L’analyse d’Oceana a indiqué que l’activité de la Chine dans ces zones était très faible avant l’interdiction ; les données du système d’identification automatique (AIS), qui fait partie du Global Fishing Watch (GFW), transmettent le nom, l’état du pavillon et l’emplacement d’un navire à la base de données.

La flotte de pêche chinoise en 2019 n’a passé qu’environ 38 heures dans la zone de l’océan Pacifique qu’elle a désignée, et pas du tout dans la zone désignée de l’océan Atlantique, selon Oceana. Pendant ce temps, la Chine a capturé un total de 278 000 tonnes de calmars en 2022, selon un analyse de GFW.

« Cette interdiction simulée la plus récente n’est que la dernière tentative de l’un des pires acteurs au monde en matière de pêche illégale, non déclarée et non réglementée pour améliorer son image mondiale et insinuer qu’il prend des mesures positives pour lutter contre la surpêche », a déclaré Valentine.

« C’est une insulte aux pêcheurs honnêtes et aux gouvernements du monde entier qui prennent des mesures concrètes pour protéger nos océans et ceux qui en dépendent », a-t-il ajouté. « Ces cascades de relations publiques sont des exemples parfaits de la façon dont de mauvais acteurs peuvent piller et surpêcher nos océans, puis annoncer de fausses mesures de conservation pour couvrir leurs traces.

« Cela constitue une preuve supplémentaire qu’une transparence accrue de la pêche est nécessaire pour arrêter ces types d’appâts et d’interrupteurs. »

Le groupe a affirmé que les flottes chinoises de pêche hauturière étaient les plus importantes au monde avec près de 11 000 navires, sur la base des données AIS. La flotte a effectué plus de 330 000 heures de pêche au calmar au cours des six premiers mois de 2023 seulement malgré l’interdiction qu’elle avait annoncée.

La Chine a déjà bafoué les réglementations sur la pêche, notamment en 2020 lorsque les autorités ont accepté de payer la Corée du Nord pour l’accès au poisson dans leurs eaux pour le calmar, défiant une interdiction des Nations Unies et l’application des sanctions, a rapporté le New York Times à l’époque.

GFW a découvert que la Chine avait conclu un accord avec la Corée du Nord remontant à 15 ans auparavant, et que les bateaux chinois chassaient régulièrement les navires nord-coréens.

Les navires chinois auraient également tenté de dissimuler leur emplacement et leur identité, mais un panel de l’ONU a fait part de ses inquiétudes dans les années qui ont suivi son interdiction de 2017 selon lesquelles la « flotte noire » chinoise violait les sanctions en continuant à payer pour les droits de pêche, une violation explicite.