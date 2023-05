L’interdiction de la mousse anti-incendie est possible alors que le Canada examine les risques de «produits chimiques pour toujours»

Les mousses anti-incendie, les cosmétiques et les emballages alimentaires qui contiennent des «produits chimiques pour toujours» cancérigènes pourraient être limités ou carrément interdits au Canada à la suite d’une évaluation des risques du gouvernement fédéral sur les produits qui se rapprochent de les déclarer «toxiques».

« Seuls les diamants devraient être éternels, pas les substances fabriquées par l’homme qui polluent notre environnement », a déclaré vendredi le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, alors que son ministère publiait un projet de rapport sur les produits chimiques PFAS.

PFAS signifie substances per- et polyfluoroalkyles, un groupe de plus de 4 700 produits chimiques utilisés dans des dizaines de produits, notamment des lubrifiants, des produits hydrofuges et anti-salissures, des textiles, des mousses et des emballages.

Le projet de rapport indique qu’il existe de plus en plus de preuves que les produits chimiques comportent des risques importants pour la santé humaine. Ceux-ci incluent des taux accrus de cancers tels que le cancer du rein et des testicules, des problèmes de thyroïde, l’infertilité, des problèmes de peau et des problèmes de vision, y compris la cécité.

Parce qu’ils ne se décomposent pas facilement, ils ont été surnommés « produits chimiques éternels » – et ils s’accumulent en concentration à mesure que de plus en plus de produits sont utilisés.

Leur utilisation est si répandue qu’on les retrouve maintenant partout : dans notre eau, nos sols, nos eaux usées, nos décharges et même le sang des gens et des animaux.

Environnement Canada a déjà désigné des sous-ensembles spécifiques de produits chimiques SPFA comme « toxiques » en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, en raison des risques qu’ils présentent pour les humains ou l’environnement.

Mais Cassie Barker, responsable du programme sur les substances toxiques chez Environmental Defence, a déclaré que cela signifiait simplement que les entreprises se tournaient immédiatement vers d’autres options de PFAS qui présentent les mêmes risques.

« Nous avons besoin d’une approche globale et c’est un bon début », a-t-elle déclaré.

«Nous devons fermer le robinet de tous les PFAS. C’est le seul moyen de sortir de cette voie de contamination.

Barker a déclaré que c’était la première fois qu’Environnement Canada examinait une classe entière de produits chimiques, et pas seulement des substances individuelles.

Le rapport note que la raison en était, en effet, de répondre aux préoccupations selon lesquelles des substances non réglementées seraient remplacées par celles ajoutées à la liste des substances toxiques – et que l’examen et la réglementation de chacune d’entre elles prendraient plus de temps que ce qui est disponible pour arrêter la menace qu’elles représentent. .

« En raison de l’extrême persistance de ces substances, les impacts sur l’environnement devraient augmenter si l’entrée dans l’environnement continue », indique le rapport.

Il indique que les PFAS devraient être désignés comme toxiques en vertu de la loi parce qu’ils « ont ou peuvent avoir des effets nocifs immédiats ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique ».

Il faut maintenant 60 jours supplémentaires pour attendre les commentaires du public sur les conclusions, après quoi Environnement Canada pourra recommander au gouvernement comment procéder.

Cela pourrait inclure la réglementation de certains ou de tous les produits contenant des PFAS, des limites de leur droit d’utilisation aux interdictions pures et simples.

Le Canada suivrait l’Europe et certains États américains dans la réglementation de l’utilisation des PFAS ou de certains produits. Au cours de l’hiver, l’Europe a accepté d’interdire les PFAS, sauf dans les utilisations essentielles sans alternatives.

Neil McMillan, pompier d’Ottawa et directeur de la science et de la recherche à l’Association internationale des pompiers, a déclaré qu’il se félicitait de la référence spécifique du rapport aux risques de la mousse contenant des PFAS utilisée pour combattre les incendies impliquant des combustibles.

Son association plaide depuis des années pour l’interdiction de la mousse et a convaincu de nombreux services d’incendie et aéroports de le faire eux-mêmes.

Mais McMillan a déclaré que les pompiers sont exposés aux PFAS de nombreuses autres manières, y compris dans tout l’équipement qu’ils portent lorsqu’ils sortent pour un appel.

« Les alternatives sûres sont là », a-t-il déclaré dans une interview. « Certaines expositions sont inévitables. Mais ceux qui sont évitables devraient être éliminés du système.

McMillan a déclaré que l’exposition et les risques liés aux PFAS sont le « sujet numéro un » en matière de santé et de sécurité que les autres pompiers abordent avec lui.

Mia Rabson, La Presse canadienne

