Les démocrates ont appelé le gouvernement fédéral à annuler le décret du président Donald Trump interdisant aux agences fédérales et aux entrepreneurs gouvernementaux d’offrir des programmes de formation à la diversité.

Bob Menendez, DN.J .; Sherrod Brown, D-Ohio; Elizabeth Warren, D-Mass .; et 18 autres sénateurs ont envoyé une lettre jeudi s’opposant à la mise en œuvre du décret, affirmant qu’il étouffe « les efforts indispensables dans nos Etats pour réduire la discrimination raciale et sexuelle ».

«Il existe une incertitude généralisée concernant la portée du décret exécutif, et certaines entités ont annulé leurs formations sur la diversité et l’inclusion par crainte de perdre un financement fédéral», ont-ils écrit au directeur du Bureau de la gestion et du budget, Russell Vought. La pandémie de COVID-19 a révélé les inégalités raciales flagrantes de notre pays et d’autres disparités en matière de santé, l’administration devrait se concentrer sur la réduction de la discrimination raciale et fondée sur le sexe plutôt que de s’engager dans des cascades politiques mal informées. «

L’objectif déclaré du décret est « de combattre les stéréotypes et boucs émissaires offensifs et anti-américains de race et de sexe ». Selon le ministère du Travail, éliminer ces «stéréotypes» dans l’emploi est «une priorité clé des droits civils de l’administration Trump».

Les critiques ont déclaré que le décret était un élément contre les programmes de diversité et d’inclusion cherchant à inverser les modèles de discrimination et d’exclusion remontant à des décennies. Cela a eu un effet dissuasif presque immédiat sur les efforts redynamisés pour lutter contre les disparités raciales sur le lieu de travail après la mort de George Floyd, un Noir, sous le genou d’un policier blanc à Minneapolis en mai.

Le ministère de la Justice et le ministère de la Santé et des Services sociaux ont mis fin à tous les programmes de formation sur la diversité et l’inclusion, et certains collèges et universités ont annulé ou suspendu des programmes. Les entreprises et les organisations à but non lucratif avec des contrats fédéraux ont également suspendu la formation.

En octobre, des groupes de défense des droits civiques ont intenté une action en justice pour contester le décret au motif qu’il viole les droits de la liberté d’expression, le qualifiant d ‘ »acte extraordinaire et sans précédent de l’administration Trump visant à saper les efforts visant à favoriser la diversité et l’inclusion sur le lieu de travail ».

L’administration du président élu Joe Biden abandonnera probablement la commande, a déclaré Franklin Turner, associé du cabinet d’avocats McCarter & English, à USA TODAY le mois dernier.

« Je pense qu’il est très probable que ce décret sera annulé dans un délai assez court », a déclaré Turner, qui représente les entrepreneurs multinationaux et les petites et moyennes entreprises.

Une note de service de la Maison Blanche à la fin du mois de septembre suggérait d’éliminer «les idéologies qui qualifient des groupes entiers d’Américains de racistes ou de pervers par nature» dans le matériel de formation à la diversité en recherchant des mots clés tels que «privilège blanc», «racisme systémique», «intersectionnalité» et «inconscient» biais. «

Interrogé sur son décret lors de son premier débat présidentiel avec Biden le 29 septembre, Trump a déclaré: «Ils enseignaient aux gens que notre pays est un endroit horrible, c’est un endroit raciste. Et ils apprenaient aux gens à haïr notre pays. Et moi Je ne permettrai pas que cela se produise. «

Biden a répondu: « Personne ne fait ça. »

«Le fait est qu’il y a une insensibilité raciale», a-t-il déclaré à Trump.

La cible du décret était la théorie critique de la race, qui enseigne que le racisme imprègne le gouvernement et d’autres institutions américaines, donnant un avantage aux Blancs. Trump s’est emparé de la question après les apparitions du militant conservateur Christopher Rufo sur « Tucker Carlson Tonight » de Fox News.

Les législateurs démocrates ont déclaré que les programmes légitimes de formation à la diversité et à l’inclusion «ne favoriseraient pas des idées répugnantes telles que la« supériorité inhérente »d’une race particulière».

« En continuant à mettre en œuvre cette politique malavisée pendant les derniers jours de l’administration du président Trump, votre agence décourage et politise inutilement les efforts critiques pour mettre fin à la discrimination raciale et sexuelle », ont-ils écrit.