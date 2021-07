L’interdiction de la FDA sur le traitement par électrochocs dans une école du Massachusetts a été annulée

Une école du Massachusetts peut continuer à utiliser des appareils à décharge électrique sur ses élèves ayant une déficience intellectuelle après que la Cour d’appel des États-Unis a annulé l’interdiction de la Food and Drug Administration de la pratique controversée la semaine dernière.

Les juges ont statué 2-1 en faveur de la pratique qui est toujours utilisée au Judge Rotenberg Education Center à Canton, Massachusetts, et ont déclaré que « la FDA n’a pas le pouvoir statutaire d’interdire un dispositif médical pour un usage particulier ».

Le centre, qui s’occupe d’enfants et d’adultes ayant une déficience intellectuelle et développementale, semble être la seule institution aux États-Unis à utiliser la thérapie de choc sur ses étudiants pour corriger les comportements autodestructeurs et agressifs, selon la FDA. Le centre croyait que les chocs aideraient à modifier le comportement d’un élève.

La FDA a déclaré que les appareils de stimulation électrique présentaient « un risque déraisonnable et substantiel de maladie ou de blessure » dans un communiqué annonçant l’interdiction initiale des appareils en mars 2020. Ils ont initialement poursuivi l’interdiction en 2016, peu de temps après une vidéo de 2002 d’un L’étudiant a été choqué à plusieurs reprises pour ne pas avoir enlevé sa veste a fait les gros titres, montrant l’étudiant criant de douleur. Un procès civil s’est développé à partir de l’instance et a ensuite abouti à un règlement en 2012.

Certains parents ont défendu cette pratique, affirmant qu’elle aidait leurs enfants à ne pas s’automutiler.

Avant d’approuver la thérapie par électrochocs pour son fils autiste, Larry Mirro d’Island Park, New York, a déclaré qu’il avait fait des recherches sur le traitement et testé le choc sur lui-même, affirmant que cela ressemblait à une piqûre d’abeille. Dans les six mois au Judge Rotenberg Education Center, il a remarqué un changement significatif dans le comportement de son fils, a-t-il déclaré au New York Times.

« Son comportement a totalement changé, là où il avait une vie », a déclaré Mirro. « Il a vraiment eu une vie.

Mirro a déclaré qu’il avait dû sortir Billy du centre parce que le bureau des services aux personnes handicapées de New York ne paierait plus pour l’établissement de service hors de l’État après environ 11 ans. Son fils est depuis devenu aveugle à cause de l’automutilation, a-t-il déclaré au Times.

Michael Flammia, avocat au Judge Rotenberg Education Center, a également a déclaré au Times que le traitement doit être approuvé pour une utilisation sur des étudiants spécifiques qui présentent des comportements dangereux, tels que se cogner la tête au point de devenir aveugle, se mordre, se casser les os et attaquer violemment les autres.

L’appareil, qui s’attache au bras ou à la jambe d’un étudiant et est connecté à un sac à dos, peut envoyer des secousses électriques sur la peau avec le dispositif de télécommande d’un membre du personnel. La FDA interdit rarement les appareils, mais peut le faire lorsqu’il y a un problème pour la santé du public, comme cela est exprimé dans sa déclaration.

Selon la FDA, ils n’ont interdit que deux autres dispositifs médicaux : les fibres capillaires prothétiques et les gants de chirurgien en poudre et les gants d’examen. L’appareil de stimulation électrique est considéré comme le troisième.

L’association des parents du centre éducatif du juge Rotenberg a publié une déclaration peu de temps après que le tribunal a annulé l’interdiction, soutenant sa décision.

« Nous avons et continuerons de nous battre pour garder nos proches en sécurité et en vie et pour conserver l’accès à ce traitement salvateur de dernier recours », a déclaré l’association dans le communiqué. « Il n’y a pas d’autre traitement pour nos proches, et nous ne resterons pas les bras croisés car ils sont retenus mécaniquement ou chimiquement. »