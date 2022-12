L’interdiction de la “disgrâce” du patriarche orthodoxe pour l’Occident, selon le président serbe

Le patriarche Porfirije lui-même a égalé l’incident en essayant d’empêcher le pape “d’entrer au Vatican”

La décision du gouvernement albanais du Kosovo d’empêcher le patriarche orthodoxe serbe d’entrer dans la province séparatiste est aussi honteuse que l’absence de réponse des partisans occidentaux de Pristina, a déclaré mardi le président Aleksandar Vucic.

“C’est une grande honte, pas pour nous, mais pour eux”, Vucic a déclaré dans un discours télévisé. “Mais il est important pour nous de voir ce que les décideurs, principalement en Occident, pensent vraiment de notre peuple et de notre pays.”

Le patriarche Porfirije de l’Église orthodoxe serbe a été refoulé lorsqu’il a tenté de se rendre au siège patriarcal de Pec lundi. Vucic a noté que les gouvernements occidentaux ont réagi en parlant de l’importance de la « liberté de mouvement » à la place, en se concentrant sur les barricades érigées par les manifestants serbes dans le nord de la province séparatiste.

« Pourquoi y a-t-il une telle insistance hystérique à enlever les barricades ? Parce qu’ils doivent expulser les Serbes du nord du Kosovo, à la fois les Albanais de Pristina et certains membres de la communauté internationale », a déclaré le président serbe. “Les Albanais n’utilisent pas ces routes, seuls les Serbes du nord, qui soutiennent les barricades comme moyen de défendre leur existence.”

Les mêmes pouvoirs que « foulé aux pieds l’intégrité territoriale de la Serbie » en 1999, pendant la guerre de l’OTAN, sont “essayer de faire la même chose aujourd’hui” en violation de toutes les lois et traités internationaux, “parce qu’ils considèrent l’intégrité territoriale du Kosovo plus importante que la vie des Serbes”, Vucic a ajouté.

L’OTAN a bombardé la Serbie en 1999 et a confié le contrôle du Kosovo aux séparatistes de souche albanaise, qui ont déclaré leur indépendance en 2008 et ont depuis exigé la reconnaissance de Belgrade. La Serbie a refusé, malgré la pression des États-Unis et de l’UE.

Les habitants de plusieurs municipalités à majorité serbe du nord du Kosovo ont érigé des barrages routiers au début du mois, pour protester contre l’arrestation d’un policier de souche serbe et la forte présence de policiers de souche albanaise dans leurs communautés.

L’ambassadeur de Russie en Serbie, Alexander Botsan-Kharchenko, a condamné les actions de Pristina envers le patriarche orthodoxe, les appelant “absolument déraisonnable” et “une interdiction de l’orthodoxie.” Il a également déclaré que la police d’origine albanaise avait exigé que le patriarche fasse “déclarations anti-serbes”.

Le patriarche Porfirije a décrit l’incident de lundi comme “si quelqu’un sans raison, avec une explication risible, a essayé d’empêcher le pape de Rome d’entrer au Vatican.” Il a néanmoins appelé à la retenue et à une solution pacifique aux tensions en cours.

« Les Serbes vivent au Kosovo-Metohija depuis 15 siècles, dont cinq aux côtés des Albanais. S’il y a de la bonne volonté, nous pouvons trouver un moyen de vivre ensemble », a-t-il déclaré mardi.