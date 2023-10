L’interdiction de la discrimination de caste jugée « inutile » par le gouverneur de Californie

Les militants californiens contre la discrimination de caste ont subi une défaite samedi lorsque le gouverneur Gavin Newsom a opposé son veto au projet de loi qui ajouterait la caste à une liste de catégories protégées en vertu des lois anti-discrimination existantes de l’État.

Dans un communiqué, Newsom a qualifié le projet de loi d’« inutile », expliquant que la Californie « interdit déjà la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’ascendance, l’origine nationale, le handicap, l’identité de genre, l’orientation sexuelle et d’autres caractéristiques, et que la loi de l’État précise que ces protections des droits civils doivent être interprétées de manière libérale ».

« Parce que la discrimination fondée sur la caste est déjà interdite dans ces catégories existantes, ce projet de loi est inutile », a-t-il déclaré dans le communiqué.

La caste est principalement associée à l’Inde et à l’hindouisme, mais des divisions fondées sur les castes se retrouvent dans plusieurs confessions et pays. Bien que l’Inde ait interdit la discrimination de caste plus que il y a 70 ans, les préjugés persistent, y compris dans les communautés de la diaspora. Dalits – ou « intouchables » – ont signalé victimes de violence, de discrimination et de marginalisation à l’école, au travail et dans les lieux de culte aux États-Unis.

La Californie, qui compte l’une des plus grandes populations sud-asiatiques des États-Unis, est le foyer d’un mouvement croissant d’activisme anti-caste, en grande partie concentré sur la Silicon Valley, qui compte un grand nombre d’immigrants sud-asiatiques travaillant dans le secteur technologique. .

Cela a conduit la sénatrice de l’État Aisha Wahab, la première femme musulmane et afghane américaine élue à la législature de l’État, à rédiger le projet de loi. La loi californienne sur les droits civiques interdit de nombreuses formes de discrimination, notamment les problèmes de santé, les informations génétiques, l’orientation sexuelle, le statut d’immigration et l’ascendance. Le projet de loi de Wahab élargit la définition de « ascendance » pour inclure « la descendance en ligne directe, l’héritage, la filiation, la caste ou tout statut social hérité ».

Le projet de loi a suscité une réaction intense au sein de la communauté sud-asiatique de Californie. UN audience publique sur le projet de loi cet été a duré des heures alors que des centaines de personnes faisaient la queue autour du Capitole pour témoigner pour et contre. Des opposants comme la Hindu American Foundation, une organisation à but non lucratif, ont argumenté que la loi cible injustement les hindous et « cherche à codifier » les stéréotypes négatifs.

Plus tôt cette semaine, les sénateurs républicains Brian Jones et Shannon Grove ont appelé Newsom à opposer son veto au projet de loi, qui, selon eux, « non seulement ciblera et profilera racialement les Californiens sud-asiatiques, mais mettra en danger d’autres résidents et entreprises californiens et mettra en péril l’innovation de notre État ». bord. »

Grove a déclaré que la loi pourrait ouvrir les entreprises à des poursuites inutiles ou frivoles.

Wahab a soutenu qu’il était essentiel d’élargir les lois californiennes pour « protéger les personnes les plus vulnérables dans les communautés dont nous ne parlons pas souvent ».

En 2020, Cisco est devenue la première entreprise aux États-Unis à être poursuivi pour casteisme après que deux cadres indiens de haute caste aient été accusés de discrimination à l’égard d’un ingénieur dalit. Cisco a fait valoir que l’ingénieur ne faisait pas partie d’une classe protégée ; Département des droits civiques de Californie a rejeté l’affaire contre les dirigeants plus tôt cette année, mais il enquête toujours sur l’entreprise.

En réponse au travail des militants dalits, Google et Apple mis à jour leurs manuels d’employés pour nommer explicitement la caste comme un groupe protégé.

L’année dernière, l’Université d’État de Californie est devenue le premier système universitaire à ajouter la caste comme catégorie protégée à sa politique anti-discrimination. Et le 28 septembre, Fresno, la plus grande ville de la vallée centrale de Californie, est devenue la deuxième ville des États-Unis pour interdire la discrimination de caste.

Les partisans du projet de loi ont lancé une grève de la faim début septembre pour faire adopter la loi. Thenmozhi Soundararajan, fondateur d’Equality Labs, basé à Oakland, le plus grand groupe de défense des droits civiques des Dalits aux États-Unis, qui a dirigé le mouvement visant à mettre fin à la discrimination de caste à l’échelle nationale, a déclaré que l’objectif du jeûne est de mettre fin aux préjugés de caste dans tous les domaines, y compris l’emploi. et le logement.

« Nous faisons cela pour recentrer notre engagement sacré en faveur de la dignité humaine, de la réconciliation et de la liberté et rappeler au gouverneur et à l’État les enjeux auxquels nous serons confrontés si ce projet de loi n’est pas promulgué », a-t-elle déclaré.

« [California] est un endroit unique pour nous permettre de discuter d’une communauté qui souffre et de garantir nos droits et notre sécurité. Pas seulement pour notre État mais pour le reste de la nation », a déclaré Soundararajan.

Soundararajan, qui est dalit et a travaillé avec Wahab pour faire avancer le projet de loi, a déclaré qu’elle avait été confrontée à des campagnes de harcèlement, de vitriol et de désinformation menées par des personnes de caste supérieure aux États-Unis. L’année dernière, a-t-elle déclaré, elle avait été invitée à diriger une conférence chez Google axée sur la discrimination de caste, mais celle-ci avait été annulée après le tollé des employés qui affirmaient que la conférence était anti-hindoue.

Wahab avait espéré que la nouvelle loi contribuerait à stimuler le mouvement anti-caste, mais celui-ci se développe déjà en dehors de la Californie. Plus tôt cette année, Seattle est devenue le première ville américaine pour interdire la discrimination de caste. En 2022, l’université Brown du Rhode Island est devenue la première école de l’Ivy League à ajouter des protections de caste, suivie par Harvard et Brandeis, toutes deux situées dans le Massachusetts, qui ont également ajouté des protections spécifiques aux castes.

Wahab a déclaré, dans ses remarques devant l’Assemblée de l’État : « Les systèmes de castes sont une hiérarchie sociale qui limite le potentiel humain, écrase l’esprit et provoque un traumatisme intergénérationnel qui s’étend sur des siècles. »

