L’interdiction de la bière pour la Coupe du monde du Qatar 2022 lance le Memefest, les fans trouvent la déclaration de la FIFA difficile à “digérer”

Le Qatar interdit la bière quelques heures avant le lancement de la Coupe du monde. Cela arriverait toujours. Les détenteurs de billets demandent un remboursement. La bière et le football vont de pair comme des pêches et de la crème. Ils n’auraient jamais dû être près de ce tournoi en premier lieu. Les courses de chameaux plus leur style.— John Ganges (@dunstablian) 18 novembre 2022