L’interdiction de Kerala Story: Nawazuddin Siddiqui clarifie sa déclaration, « Arrêtez de diffuser de fausses nouvelles »

Nawazuddin Siddiqui s’est présenté pour clarifier sa déclaration perçue à tort sur la question récente de l’interdiction du film The Kerala Story. Étant lui-même un vrai cinéphile, Nawazis est connu de loin pour ses performances atypiques et non conventionnelles. L’acteur croit fermement en l’art de faire des films et que chaque projet devrait recevoir son crédit indépendamment des goûts du public ou non.

Nawaz s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour clarifier et demander aux gens de ne pas déposer de fausses nouvelles au nom d’une fausse publicité.

ARRÊTEZ D’INTERDIRE LES FILMS. ARRÊTEZ DE RÉPANDER LES FAUSSES NOUVELLES

S’adressant à ses réseaux sociaux, il a précisé en disant « S’il vous plaît, arrêtez de diffuser de fausses nouvelles juste pour obtenir des vues et des succès, cela s’appelle du TRP bon marché – je n’ai jamais dit et je ne voudrais jamais qu’un film soit interdit. ! »