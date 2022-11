L’interdiction de fumer pourrait être liée au meurtre du banquier Alistair Wilson alors que les flics lancent un nouvel appel 18 ans plus tard

Un fumeur AMER pourrait avoir été à l’origine du meurtre d’Alistair Wilson, nous pouvons le révéler.

Les flics sont convaincus que le motif de la fusillade à la porte est un différend sur la terrasse d’un bar à côté de la maison du banquier à Nairn, Moray.

Alistair Wilson a été abattu à Nairn dans les Highlands le 28 novembre 2004 Crédit : PA : Association de la presse

Des équipes médico-légales examinant le jardin de devant de la maison d’Alistair au moment du meurtre Crédit : PA : Association de la presse

L’arme qui a été utilisée a été retrouvée jetée dans un égout à proximité

Il a été abattu le 28 novembre 2004, alors que l’interdiction des cigarettes proposée par le gouvernement écossais menaçait le commerce des pubs.

Le surintendant-détective Graeme Mackie a déclaré: «Nous comprenons que de nombreux habitants ont investi dans la terrasse parce qu’ils ont aidé à la construire, ils ont aidé à l’assembler et il y aurait eu un sentiment de communauté.

“Et c’était à peu près au moment de l’interdiction de fumer, les gens pensant probablement que c’était un endroit où ils pouvaient aller boire un verre tout en fumant une cigarette – et cela pourrait leur être enlevé.

“Nous pensons donc qu’il y aurait eu une force de sentiment. Ils pourraient bien avoir été lésés par ce fait.

“Ce que nous devons comprendre, c’est qui était dans le pub ce week-end et quelqu’un peut-il se souvenir des conversations qui l’inquiétaient à ce moment-là.”

Le surintendant-détective Mackie s’est entretenu avec The Scottish Sun dans le cadre d’un nouvel appel 18 ans jour pour jour le jour où Alistair a été abattu.

Les policiers quadruples meurtriers qui ont cloué le meurtrier de Renee MacRae ont désormais pour objectif de piéger l’assassin de la porte qui a abattu Alistair.

Bon nombre des mêmes criminels qui ont traduit William MacDowell en justice après 46 ans ont été chargés de résoudre le meurtre de 2004.

S’exprimant à l’occasion du 18e anniversaire de l’horreur, le surintendant-détective Mackie a insisté sur le fait que son équipe ne se reposerait pas tant que le tireur ne serait pas emprisonné.

Il a déclaré: «De nombreux détectives impliqués dans l’enquête Renee MacRae participent également à cette enquête.

“C’est une équipe expérimentée qui a fait ses preuves dans la réenquête sur des meurtres historiques et qui est déterminée à obtenir justice pour les familles.”

Les flics impliqués dans l’enquête pensent que les buveurs d’un bar voisin de la maison d’Alistair à Nairn, Moray, détiennent la clé pour résoudre son meurtre.

Et ils disent que la clé pour résoudre l’affaire réside dans un conflit de planification sur la terrasse de l’hôtel Havelock – auquel le banquier, 30 ans, s’est opposé.

Le surintendant-détective Mackie a déclaré: «Le Havelock à cette époque était un lieu populaire. Alistair avait parlé au titulaire et ils se connaissaient.

« Nous avons interviewé beaucoup de gens qui étaient dans ce pub ce soir-là. Il y avait un niveau de conversation sur le fait d’être bouleversé envers Alistair.

« Nous voulons savoir si, pendant ce week-end, quelqu’un a proféré des menaces ? Est-ce que quelqu’un parlait de prendre des mesures contre Alistair ? »

Le surintendant-détective Mackie et son collègue l’inspecteur-détective Gary Winter espèrent qu’un nouveau documentaire télévisé ravivera les souvenirs.

Tous deux ont contribué à Murder on the Doorstep de Channel 5 : Qui a tué Alistair Wilson ? – qui comprend également l’ancien officier du Met Peter Bleksley, qui a suivi l’affaire pendant 17 ans.

Le père de deux enfants a été abattu trois fois à bout portant.

Le tueur a remis une enveloppe bleue avec le nom de Paul dessus avant de le faire exploser avec un pistolet de poche de fabrication allemande des années 1920 retrouvé plus tard jeté dans un égout à proximité.

L’épouse Veronica et leurs deux garçons, alors âgés de deux et quatre ans, étaient chez eux lorsque le tueur à gages a laissé pour mort le directeur commercial de la Bank of Scotland avant de disparaître dans la nuit.

L’inspecteur-détective Winter et l’équipe se sont penchés sur le fait que les habitants du Havelock ont ​​été informés de l’objection d’Alistair à la terrasse deux jours avant le meurtre.

Il a déclaré: «Parce que l’hôtel est un bâtiment classé, le propriétaire avait besoin d’un permis de construire. Il a postulé début novembre.

“Ensuite, Alistair a écrit une lettre d’objection et l’a envoyée au service de planification la semaine du meurtre.

“Une copie est arrivée chez le propriétaire le vendredi 26 novembre 2004, deux jours avant le meurtre.”

Nous avons raconté en février comment des agents se sont rendus en Nouvelle-Écosse, au Canada, pour interroger Andy Burnet, 55 ans, l’ancien propriétaire de l’hôtel Havelock.

En avril, M. Burnet – décrit par les flics comme un témoin clé – a déclaré au Scottish Sun que des officiers voulaient lui parler d’une autre personne. Il a dit qu’ils avaient passé quatre jours à lui parler dans la maison qu’il partage avec sa femme Lynn, 48 ans.

Il a déclaré: «Ils ont été minutieux. Je ne suis pas un suspect, je ne l’ai jamais été.

M. Burnet, qui a quitté l’Écosse en 2013, a déclaré que la police souhaitait connaître un individu de Nairn.

Il a dit : « Ils ont eu une discussion avec moi sur quelque chose dont je ne veux pas vraiment te parler.

“Cela n’avait aucun rapport avec moi autre que quelqu’un qu’ils pensaient que j’aurais pu connaître.

“Je ne les connaissais pas particulièrement. Je pense qu’ils ont obtenu les informations qu’ils cherchaient.”

Le surintendant-détective Mackie a déclaré: «Les homicides proviennent souvent de raisons totalement disproportionnées et irrationnelles – les affaires insignifiantes dégénèrent à des niveaux disproportionnés.»

En septembre, William MacDowell, 80 ans, a été emprisonné pendant 30 ans après avoir été reconnu coupable du meurtre de son amant Renee MacRae, 36 ans, et de leur fils Andrew, trois ans, dans les Highlands en 1976. Les restes des victimes n’ont jamais été retrouvés.

Le licencié “ennuyé” par l’objection des ponts

Le titulaire de l’hôtel Havelock était “animé” et “agacé” par Alistair Wilson qui s’opposait à une demande d’aménagement pour le platelage de son alcool.

Andy Burnet dirigeait le pub en face de la maison du banquier à Nairn, Moray.

Les flics ont découvert que les objections étaient le sujet de conversation du bar.

Le surintendant-détective Graeme Mackie a déclaré au Scottish Sun : « Le vendredi, le titulaire a reçu la copie des objections d’Alistair Wilson. Notre compréhension est qu’il était agacé par cela.

“Nous avons besoin de savoir qui d’autre était dans le pub ce soir-là et qui aurait pu l’entendre et aurait réagi à l’idée que cette terrasse pourrait leur être enlevée.”

Observation à la plage “coup de pouce pour les appels”

Les flics ont également expliqué comment ils avaient obtenu la preuve que de nouveaux appels étaient payants lorsqu’une femme a affirmé avoir vu deux hommes avec une arme à feu sur une plage – 17 ans après la mort d’Alistair Wilson.

Le vacancier a contacté la police plus tôt cette année après avoir rappelé l’incident de Nairn quelques semaines avant le meurtre.

Le surintendant-détective Graeme Mackie a révélé qu’ils n’avaient pas encore corroboré son observation, mais cela a donné un nouvel élan à l’enquête.

Il a déclaré: «La femme montre que, malgré de nombreuses années qui passent, de nouveaux témoins se présentent.

« Si nous voulons récupérer la personne qui a fait cela, nous aurons besoin de l’aide de la communauté. Nous restons positifs.

MEURTRE sur le pas de la porte : Qui a tué Alistair Wilson ? Channel 5 jeudi, 21h et en ligne sur My5.