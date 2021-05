L’interdiction de Facebook sur Trump confirmée par le conseil de surveillance de Facebook

Quatre mois après son éviction de Facebook et Instagram, la suspension de l’ancien président Donald Trump a été confirmée par le Facebook Oversight Board.

Mais le tribunal d’experts extérieurs financé par l’entreprise a jugé qu’il n’était pas approprié pour Facebook d’imposer une « sanction indéterminée et sans norme » de suspension indéfinie et a chargé l’entreprise de réexaminer l’affaire dans les six mois, ouvrant peut-être la porte au retour de Trump.

« Les sanctions normales de Facebook incluent la suppression du contenu en infraction, l’imposition d’une période de suspension limitée dans le temps ou la désactivation permanente de la page et du compte », a déclaré le conseil dans sa décision.

Le conseil a également recommandé à Facebook d’instituer des politiques claires et proportionnées «qui favorisent la sécurité publique et respectent la liberté d’expression».

En s’adressant aux journalistes à la suite de la décision, le coprésident du Conseil de surveillance et ancien Premier ministre danois Helle Thorning-Schmidt a nié que le conseil d’administration avait transmis la décision à Facebook. « Je ne pense pas que nous renvoyons simplement la responsabilité à Facebook ici. » Le conseil dit que Facebook peut décider d’imposer une suspension limitée, de l’interdire définitivement ou de faire appel à nouveau au conseil.

« Nous allons maintenant examiner la décision du conseil d’administration et déterminer une action claire et proportionnée. En attendant, les comptes de M. Trump restent suspendus », a déclaré Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales et des communications, dans un communiqué.

La décision suscitera probablement l’indignation des conservateurs qui affirment que Facebook et d’autres grandes plateformes de médias sociaux censurent régulièrement leur discours.

La Heritage Foundation a appelé Facebook et « Big Tech » suite à la décision. « La décision du Conseil de surveillance de maintenir la suspension est la mauvaise, et tous les Américains, quelle que soit leur affiliation politique, devraient s’inquiéter », a déclaré le président de la Heritage Foundation Kay C. James dans un communiqué. « Cependant, il était tout à fait approprié de réprimander la sanction vague et sans norme de Facebook. Les grandes entreprises technologiques ne devraient pas être autorisées à jouer selon un ensemble de règles qui leur donnent une influence indue sur la société américaine tout en évitant toute responsabilité quant à la façon dont elles utilisent cette influence. »

Trump a perdu son lien direct avec ses partisans lorsqu’il a été expulsé des principales plateformes de médias sociaux du pays à la suite de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole.

Un retour immédiat sur Facebook aurait été une aubaine pour la sensibilisation et la collecte de fonds si Trump se présentait à nouveau à la présidence en 2024. En 2016 et en 2020, Trump a fait appel à Facebook pour dynamiser sa base et lever des fonds pour la campagne.

Sans ses mégots sur les réseaux sociaux, il s’est plutôt appuyé sur un patchwork de communiqués de presse, d’interviews télévisées, de courriels et d’appels automatisés pour faire passer son message aux supporters. Mardi, il a lancé une page Web «Du bureau de Donald J. Trump», qui lui permettra à terme d’être en contact direct avec ses partisans. Il a également parlé de créer sa propre plateforme de médias sociaux.

L’interdiction de Trump est le cas le plus important à ce jour pour le Conseil de surveillance de Facebook, avec des implications politiques de grande portée pour la nation. La décision du conseil d’administration pourrait également influencer la manière dont d’autres plateformes de médias sociaux traiteront le discours des dirigeants mondiaux à l’avenir.

Trump et l’émeute du Capitole:Lorsque Trump a commencé son discours avant l’émeute du Capitole, le discours sur Parler s’est transformé en guerre civile

Purge Twitter:Les alliés de Trump et les législateurs républicains ont perdu des milliers d’abonnés dans la purge de Twitter après les émeutes au Capitole

Après la décision du conseil d’administration mercredi, Madihha Ahussain, l’avocat spécial des avocats musulmans pour le sectarisme anti-musulman, a déclaré que la décision n’était «pas quelque chose à célébrer».

« C’est une honteuse mise en accusation contre Facebook et le Facebook Oversight Board que nous venons de passer plusieurs mois à attendre pour voir si un homme directement responsable de l’un des jours les plus sombres de l’histoire américaine moderne serait autorisé à répandre à nouveau la haine et les mensonges en ligne ». Ahussain a déclaré dans un communiqué. « De plus, nous sommes extrêmement préoccupés par le fait que la décision du Conseil d’administration laisse la porte ouverte à Facebook pour laisser Trump revenir sur la plate-forme dans six mois – un résultat inacceptable et dangereux. »

Pourquoi Facebook a interdit Trump

Deux messages de l’ancien président faisant l’éloge de l’attaque du Capitole enfreignaient les règles de l’entreprise, avait déclaré Facebook à l’époque.

Le PDG Mark Zuckerberg a accusé Trump d’avoir tenté de « saper la transition pacifique et légale du pouvoir à son successeur élu, Joe Biden » et a déclaré que la suspension indéfinie le lendemain de la prise d’assaut du Capitole par les partisans de Trump était nécessaire pour réduire le risque de violence au moins jusqu’à Inauguration de Biden.

La société a ensuite renvoyé la décision finale sur la suspension de Trump à son conseil de surveillance. Affirmant que la suspension de Trump avait suscité «un intérêt mondial intense», le Conseil de surveillance a accepté l’affaire en janvier et s’est engagé à mener «une évaluation approfondie et indépendante de la décision de l’entreprise».

Facebook a demandé au conseil: a-t-il correctement décidé le 7 janvier de bloquer indéfiniment l’accès de Trump à Facebook et Instagram? Il a également demandé des recommandations sur la manière de gérer les suspensions de dirigeants politiques.

Une décision était attendue pour le 20 avril, mais le conseil a prolongé le délai de 90 jours, invoquant le volume élevé de commentaires du public. Le conseil a reçu des milliers de commentaires au cours de la période de participation du public et un appel de l’ancien président lui-même.

Facebook, Twitter devraient-ils censurer Trump, les dirigeants mondiaux?

Zuckerberg et d’autres sont de plus en plus mal à l’aise avec Facebook qui exerce le pouvoir de faire taire les dirigeants mondiaux et de remodeler la conversation en ligne du pays. Même le sénateur Bernie Sanders, un critique virulent de l’ancien président, a déclaré qu’il n’était pas à l’aise avec le fait que Big Tech bloque l’accès de Trump à ses comptes après l’attaque meurtrière du Capitole.

« Hier, c’est Donald Trump qui a été banni, et demain, ce pourrait être quelqu’un d’autre qui a un point de vue très différent », a déclaré Sanders.

Nick Clegg de Facebook, vice-président des affaires mondiales, écrivait à l’époque que la décision avait été prise dans des «circonstances extraordinaires» dans lesquelles un président en exercice «fomentait activement une insurrection violente destinée à contrecarrer la transition pacifique du pouvoir; cinq personnes tuées; des législateurs fuyant le siège de la démocratie.

« Cela ne s’est jamais produit auparavant – et nous espérons que cela ne se reproduira plus », a-t-il déclaré. « C’était une série d’événements sans précédent qui ont appelé à une action sans précédent. »

YouTube et d’autres sociétés de médias sociaux ont également suspendu indéfiniment le compte de Trump. Snapchat et Twitter ont définitivement interdit Trump.

«Nous avons été confrontés à une situation extraordinaire et intenable, nous obligeant à concentrer toutes nos actions sur la sécurité publique», a déclaré le PDG de Twitter, Jack Dorsey, à propos de cette décision. «Les dommages hors ligne résultant de discours en ligne sont manifestement réels, et ce qui motive notre politique et notre application avant tout.»

Trump avait plus de 88 millions d’abonnés sur Twitter lorsque son compte a été supprimé.

Twitter était le mégaphone préféré de Trump pour promouvoir son programme et attaquer les critiques, mais il a également fait un usage prolifique de Facebook.

Les comptes de Trump sur Facebook et Instagram sont restés suspendus en attendant la décision du comité de surveillance. Au cours de sa suspension, Facebook a même supprimé du contenu d’autres utilisateurs mettant en vedette Trump, y compris une interview de sa belle-fille Lara Trump pour son émission « The Right View ».

Son compte sur YouTube est toujours actif, mais il ne peut pas télécharger de nouvelles vidéos. La PDG de YouTube, Susan Wojcicki, a déclaré en mars que l’interdiction de Trump serait levée «lorsque nous déterminerons que le risque de violence a diminué».

Le Pew Research Center a publié mercredi des données montrant que les Américains sont divisés sur la question de savoir si Trump devrait être banni de manière permanente des médias sociaux, 49% des adultes américains disant qu’il devrait et 50% disant qu’il ne devrait pas l’être.

Seuls 11% des républicains et des indépendants à tendance républicaine disent que Trump ne devrait pas être autorisé à revenir sur les médias sociaux et 81% des démocrates et des démocrates à tendance démocrate disent qu’il devrait le faire.

Trump a testé les règles sur la fraude électorale, la désinformation et le COVID

Tout au long de sa présidence, les entreprises de médias sociaux se sont efforcées de modérer l’un de leurs utilisateurs les plus populaires et les plus instables.

À maintes reprises, Trump a testé les limites de ce qu’il pouvait dire, violant les interdictions contre la désinformation électorale, glorifiant la violence et les mensonges à propos du COVID-19.

En 2015, alors que Trump était candidat à la présidentielle, il a publié une vidéo appelant à l’interdiction d’entrée des musulmans aux États-Unis. À l’époque, Facebook a décidé de laisser tomber.

Facebook a été critiqué par la communauté des droits civiques et ses propres employés en 2020 pour avoir laissé un message dans lequel Trump qualifiait les manifestants de «voyous» et écrivait: «lorsque le pillage commence, la fusillade commence.»

Zuckerberg a annoncé en juin dernier que la société étiqueterait les publications qui enfreignaient ses règles sur le discours de haine et supprimerait les publications qui tentaient d’inciter à la violence ou de supprimer le vote, même de la part des politiciens.

La décision d’étiqueter les publications de Trump sur les réseaux sociaux a déclenché une réaction violente de la part des conservateurs qui ont accusé Facebook de censure. La semaine dernière, la législature de Floride a adopté un projet de loi qui empêcherait les sociétés de médias sociaux Facebook, Twitter et Google de «déplatformer» des politiciens comme Trump.

À la suite de l’attaque du Capitole, Facebook a coupé l’accès de Trump à ses plates-formes.Les critiques de Trump ont salué cette décision qui, bien que condamnée par les partisans de Trump, avait le soutien de la plupart des Américains. Mais les partisans de la liberté d’expression ont averti que cela créait un dangereux précédent.

En septembre, certains des critiques les plus sévères de la société ont créé un panel d’experts indépendants pour surveiller Facebook qu’ils appellent le «Real Facebook Oversight Board».

« Facebook n’a pas réussi pendant des mois à prendre des mesures contre l’utilisation répétée par Donald Trump de sa plate-forme pour inciter à la violence, répandre la désinformation et les tentatives systématiques de subvertir l’élection. Son échec abject a joué sans aucun doute un rôle dans les événements violents qui se sont déroulés au Capitole en janvier. . 6 », ont déclaré ces critiques dans un communiqué à l’époque. « La démocratie américaine a survécu malgré Facebook. »

Trump, qui a perdu sa candidature à la réélection il y a six mois, continue de revendiquer une fraude électorale. « L’élection présidentielle frauduleuse de 2020 sera, à partir de ce jour, connue sous le nom de THE BIG LIE! » Trump a déclaré mardi dans un communiqué.

Liz Cheney du Wyoming, le républicain n ° 3 à la Chambre, a riposté: «L’élection présidentielle de 2020 n’a pas été volée. Quiconque prétend que c’est en train de répandre THE BIG LIE, tourne le dos à la primauté du droit et empoisonne notre système démocratique », at-elle tweeté.

Comment fonctionne le tableau de surveillance Facebook?

Lancé l’année dernière pour passer en revue les appels les plus difficiles de l’entreprise, le Conseil de surveillance est censé fonctionner comme une entité indépendante, mais bénéficie du soutien financier et technique de Facebook.

Un cas doit être renvoyé au conseil d’administration soit par Facebook, soit par les utilisateurs qui ne sont pas d’accord avec les décisions de modération du contenu prises par l’entreprise. Le Conseil de surveillance fait ensuite appel à cinq de ses 20 membres pour déterminer si Facebook a correctement appliqué ses propres règles en supprimant ou en laissant un élément de contenu.

Les membres du panel ne sont pas nommés publiquement, mais Politico a rapporté mardi que l’un des cinq membres américains du conseil était profondément impliqué et avait aidé à rédiger la recommandation initiale. L’ancien juge fédéral conservateur Michael McConnell et John Samples, vice-président du libertarien Cato Institute et deux avocats habitués aux débats sur le discours en ligne, le professeur de droit de Columbia Jamal Greene et le professeur de droit de l’Université de l’Oklahoma Evelyn Aswad, ont participé.

Le panel essaie de parvenir à une décision unanime, mais seule une majorité simple est requise. La décision est ensuite présentée à l’ensemble du Conseil de surveillance, qui doit voter pour l’approuver. Si la majorité rejette la décision, le processus recommence avec un autre panel.

Le Conseil de surveillance, qui a le pouvoir d’examiner et d’annuler les décisions de modération de contenu de l’entreprise, a montré sa volonté de contester les décisions de modération de contenu de Facebook dans les premiers cas qu’il a pris.

En plus des décisions de modération du contenu, le Conseil de surveillance fait des suggestions de politique. Facebook n’est pas obligé de suivre ces suggestions, mais leur semble jusqu’à présent ouvert.

Les décisions du conseil d’administration ne peuvent pas être annulées par Zuckerberg ou tout autre dirigeant de Facebook. Il