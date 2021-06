L’interdiction de Facebook de Trump dure deux ans jusqu’en 2023

L’interdiction de Facebook de Donald Trump durera au moins deux ans, a annoncé vendredi la société. Facebook a déclaré que les actions de l’ancien président le 6 janvier, qui ont contribué à une violente foule prenant d’assaut Capitol Hill et organisé une insurrection qui a fait cinq morts, « constituaient une grave violation de nos règles », et qu’il adoptait ce changement de politique dans le cadre d’une nouvelle approche des personnalités publiques pendant les troubles civils.

Facebook a ajouté que la sanction de deux ans constitue une période de temps « assez longue » pour avoir un effet dissuasif important sur Trump et d’autres dirigeants mondiaux qui pourraient publier des messages similaires, ainsi que suffisamment de temps pour permettre une « période de sécurité après les actes. d’incitation. Cependant, Facebook n’a toujours pas pris de décision définitive sur l’avenir du compte de Trump. La société a déclaré qu’après deux ans, elle évaluera à nouveau s’il existe toujours un risque pour la sécurité publique et des troubles civils potentiels.

« Nous savons que toute sanction que nous appliquons – ou choisissons de ne pas appliquer – sera controversée. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu’il n’était pas approprié qu’une entreprise privée comme Facebook suspende un président sortant de sa plateforme, et beaucoup d’autres pensent que M. Trump aurait dû être immédiatement banni à vie », Nick Clegg, vice-président de l’entreprise. affaires mondiales, a déclaré dans un article de blog, ajoutant plus tard: « Le Conseil de surveillance ne remplace pas la réglementation, et nous continuons d’appeler à une réglementation réfléchie dans cet espace. »

Facebook

L’annonce intervient après que le conseil de surveillance de Facebook, un groupe d’experts politiques et de journalistes que la société a nommés pour gérer les questions difficiles de modération de contenu, a décidé de maintenir le gel de la plateforme sur le compte de l’ancien président. En mai, le conseil d’administration a décidé que Facebook n’aurait pas dû interdire Trump indéfiniment et devrait prendre une décision finale dans les six mois. Le conseil d’administration a également déclaré que Facebook devrait clarifier ses règles concernant les dirigeants mondiaux et le risque de violence, entre autres recommandations.

« Le Conseil de surveillance examine la réponse de Facebook à la décision du Conseil dans l’affaire impliquant l’ancien président américain Donald Trump et offrira d’autres commentaires une fois cet examen terminé », a déclaré l’équipe de presse du Conseil en réponse à l’annonce de Facebook vendredi.

Facebook dit maintenant qu’il mettra pleinement en œuvre 15 des 19 recommandations du conseil de surveillance. Il a également répondu à la demande du conseil d’administration de fournir plus de détails sur son exception de valeur médiatique, une politique que Facebook a utilisée – bien que rarement – pour donner aux politiciens un laissez-passer gratuit pour publier du contenu qui enfreint ses règles. Maintenant, Facebook dit qu’il étiquetera les publications qui reçoivent ces exceptions et traitera les publications des politiciens davantage comme celles des utilisateurs réguliers.

Cet ensemble de décisions de Facebook a des implications majeures non seulement pour le compte de Trump, mais aussi pour la politique nationale aux États-Unis dans un avenir prévisible. Dans le même temps, ils signalent que l’entreprise est restée déterminée à conserver son pouvoir de décider ce que les politiciens peuvent finalement publier sur la plate-forme. Facebook fournit plus de détails sur les règles qu’il pourrait utiliser pour punir les politiciens qui violent ses directives communautaires, augmentant potentiellement la transparence. Pourtant, c’est Facebook qui a le dernier mot sur l’application, y compris ce qui est considéré comme digne d’intérêt et reste sur la plate-forme par rapport à ce qui enfreint les directives de sa communauté et est supprimé.