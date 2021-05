L’interdiction de Facebook de Donald Trump limitera les efforts de sensibilisation et la collecte de fonds

WASHINGTON – Donald Trump devra s’en tenir aux déclarations écrites et aux apparitions dans les médias pour collecter des fonds et diffuser ses messages – les médias sociaux ne sont généralement pas encore une option, du moins pour le moment.

La décision de Facebook de maintenir son interdiction de Trump prive à nouveau l’ex-président d’un mégaphone à longue portée et d’une machine de collecte de fonds efficace, des éléments qui seraient au cœur des campagnes soutenues par Trump lors des courses au Congrès de 2022 et, peut-être, de la course à la présidentielle de 2024.

« S’il décide de se présenter à nouveau en 2024, il lui sera difficile de monter une campagne en ligne bon marché – comme il l’a fait dans le passé – et il lui sera difficile de gagner de nouveaux partisans », a déclaré Jennifer Mercieca, responsable de la communication politique. spécialiste à la Texas A&M University.

Trump et ses collaborateurs ont indiqué qu’ils donneraient suite aux projets de création d’une plate-forme de médias sociaux, mais ont fourni peu de détails. Ils s’attendent à ce que Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux suivent l’exemple de Facebook et maintiennent également leurs interdictions sur Trump.

Dans sa déclaration écrite à la suite de la décision sur Facebook, Trump a qualifié les interdictions de médias sociaux de « une honte totale » et il a menacé de se venger des entreprises privées à une date ultérieure. Il a affirmé que la « liberté d’expression » lui avait été enlevée, parce que la gauche politique a « peur de la vérité ».

« … La vérité sortira de toute façon, plus grande et plus forte que jamais », a-t-il déclaré.

Avec des alliés jurant de faire de la « Big Tech » un problème politique majeur, Trump a déclaré que « ces sociétés de médias sociaux corrompues doivent payer un prix politique ». Il n’était pas précis sur ce que cela devrait être.

Suite:L’interdiction de Facebook sur Trump confirmée par le conseil de surveillance de Facebook, mais la décision ouvre la porte à son retour éventuel

Suite:Trump lance « Du bureau de Donald J.Trump » alors qu’une éventuelle interdiction de Facebook se profile

Trump peut jouer la victime tout ce qu’il veut, ont déclaré les analystes, mais Facebook n’avait guère d’autre choix que de le garder hors ligne compte tenu de sa violation constante de ses règles.

« Il n’a que lui-même à blâmer pour promouvoir activement les mensonges pernicieux et les théories du complot et pour être un tyran en ligne », a déclaré Lara Brown, directrice de la Graduate School of Political Management de l’Université George Washington.

Brown a déclaré que Trump pouvait essayer de créer sa propre entreprise de médias sociaux, mais « il est peu probable qu’il puisse jamais attirer l’attention ou générer la portée qu’il a pu atteindre sur Facebook ».

Les collaborateurs de Trump ont insisté sur le fait qu’ils pouvaient toujours collecter des fonds – son Save American PAC a levé plus de 85 millions de dollars – et sa voix continuera de résonner lors des élections de 2022 et au-delà.

Un jour avant la décision Facebook, Trump a lancé un nouveau site Web sur lequel il publie ses déclarations écrites, y compris ses nouveaux commentaires sur le maintien du sif les interdictions des médias sociaux.

Il sera cependant plus difficile pour Trump de communiquer efficacement sans les médias sociaux, étant donné leur importance dans son ascension politique et sa présidence.

Les opposants à Trump ont salué la décision de Facebook parce que l’ancien président continue de mentir sur sa défaite électorale face au président Joe Biden.

Dans une déclaration écrite lundi, Trump a cherché à s’approprier le terme que d’autres utilisent pour décrire sa fausse affirmation selon laquelle l’élection avait été volée, en l’appelant « Le grand mensonge ».

Rick Hasen, professeur spécialisé en droit électoral à l’Université de Californie à Irvine School of Law, a déclaré que la stratégie de communication de Trump serait très différente si Facebook choisissait de le laisser revenir.

« Il écrirait AUJOURD’HUI » à propos de fausses déclarations électorales dans des États comme l’Arizona, a tweeté Hasen, « sapant davantage la confiance dans le processus électoral américain ».

Quelques jours avant la réunion sur Facebook, un volet de réunion sociale a souligné les divisions républicaines à propos de Trump.

La républicaine Liz Cheney, numéro trois républicain à la tête de la Chambre, Cheney a critiqué Trump pour sa déclaration de lundi en tweetant que quiconque « répand le GRAND MENSONGE » est également « tournant le dos à l’état de droit et empoisonne notre système démocratique. «

Les républicains de la Chambre qui soutiennent toujours Trump cherchent maintenant à l’évincer de la direction du Congrès.

Peu de temps après la décision de Facebook, Trump a publié une déclaration attaquant Cheney, ainsi que l’ancien vice-président Mike Pence et le chef républicain du Sénat Mitch McConnell pour s’être opposés à ses manifestations électorales.

Alors que le fil Twitter de Trump était plus célèbre – ou infâme – son équipe a davantage utilisé Facebook pour collecter des fonds et diffuser des messages pour les campagnes 2016 et 2020,

Les Américains sont presque également divisés sur l’interdiction de Trump des médias sociaux – et, selon un schéma familier, la majeure partie de la scission se fait selon les lignes de parti.

« Quelque 49% des adultes américains disent que les comptes de Trump devraient être définitivement bannis des médias sociaux, tandis que la moitié disent qu’ils ne devraient pas l’être », a déclaré un récent sondage du Pew Research Center.

La grande majorité des démocrates pensent que Trump devrait être banni des médias sociaux; la grande majorité des républicains disent qu’il devrait être autorisé.

Facebook et d’autres ont déclaré que trop de ces messages étaient des mensonges, y compris ceux qui ont contribué à déclencher l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain – un incident cité par le conseil d’administration de Facebook pour maintenir son interdiction.

Mercieca, auteur de « Demagogue for President: The Rhetorical Genius of Donald Trump », a déclaré que ses « fidèles partisans » sont la seule raison pour laquelle il a toujours « un pouvoir politique ».

« Donc », a-t-elle ajouté, « l’interdiction lui rend difficile de maintenir cette relation avec ses partisans et le rend difficile pour lui de racheter la marque Trump. »