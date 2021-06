L’interdiction de Facebook de deux ans de DONALD Trump pourrait être prolongée après avoir franchi la « ligne rouge » sur l’émeute du Capitole américain, a averti un haut dirigeant.

Le comité de surveillance indépendant de Facebook a suspendu l’ancien président de la plateforme de médias sociaux jusqu’au 7 janvier 2023 au moins.

Donald Trump a été banni de Facebook pendant deux ans Crédit : Getty Images – Getty

Nick Clegg a déclaré que Facebook envisagerait de prolonger l’interdiction si Trump pose toujours un « risque grave pour la sécurité publique » Crédit : Alamy

Nick Clegg, 54 ans, responsable des affaires mondiales et des communications de Facebook, a déclaré que la société envisagerait de prolonger l’interdiction si Trump pose toujours un « risque grave pour la sécurité publique » une fois la suspension de deux ans terminée.

« Si nous déterminons qu’il existe toujours un risque sérieux pour la sécurité publique, nous prolongerons la restriction pour une période définie et continuerons à réévaluer jusqu’à ce que ce risque ait diminué », a déclaré Clegg à ABC News.

Clegg, qui dirigeait auparavant le parti politique britannique Libéral-démocrate, a insisté sur le fait que Trump avait été interdit pour le carnage du 6 janvier – et non pour avoir diffusé de fausses allégations sur les élections.

L’attaque a été la pire contre le Capitole en 200 ans et a interrompu la certification de la victoire du président Joe Biden sur Trump.

Quatre personnes sont mortes dans les émeutes et un policier s’est effondré et est mort de causes naturelles après le chaos.

Deux policiers se sont suicidés dans les jours qui ont suivi l’anarchie.

Trump a été destitué pour la deuxième fois pour incitation à la violence qui a conduit à l’émeute, mais il a été innocenté.

« Peu importe qui vous êtes, vous pouvez être le pape, la reine d’Angleterre, le président des États-Unis, vous ne pouvez pas utiliser nos services, et j’espère que la plupart des gens penseront que c’est raisonnable, pour aider, encourager, fomenter ou louer des actes de violence », a déclaré Clegg.

« J’espère que la plupart des gens conviendront que c’est quelque chose que nous ne voulons tout simplement pas sur les réseaux sociaux.

« Je pense qu’il est juste de s’attendre à ce que nous prenions des mesures là où les gens, espérons-le, dans l’ensemble, utilisent nos applications et services d’une manière qui pourrait entraîner des dommages imminents dans le monde réel. »

Trump a critiqué la décision de Facebook de le suspendre Crédit : AP

Le président-directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg Crédit : AFP

Clegg a déclaré qu' »un ensemble strict de sanctions à escalade rapide » serait déclenché si Trump enfreignait à nouveau les politiques de Facebook une fois l’interdiction levée.

Trump a critiqué la décision de Facebook de le suspendre, la qualifiant d' »insulte » aux électeurs de MAGA mais a juré « nous gagnerons ».

« La décision de Facebook est une insulte aux 75 millions de personnes, un record, et à bien d’autres, qui ont voté pour nous lors de l’élection présidentielle truquée de 2020 », a-t-il déclaré.

« Ils ne devraient pas être autorisés à s’en tirer avec cette censure et ce silence, et finalement, nous gagnerons.

« Notre pays ne peut plus supporter cet abus ! » il ajouta.

Trump a publié une deuxième déclaration environ une heure plus tard, semblant faire allusion à une troisième candidature à la présidence.

« La prochaine fois que je serai à la Maison Blanche, commença-t-il, il n’y aura plus de dîners, à sa demande, avec Mark Zuckerberg. Ce ne sera que affaires !

Clegg a déclaré que le géant des médias sociaux ne voulait pas se consacrer à la vérification des fausses nouvelles et a appelé les régulateurs à prendre le contrôle de la désinformation sur les médias sociaux.

« Je ne pense pas que quiconque veuille qu’une entreprise privée comme Facebook vérifie tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux pour son exactitude précise, puis expulse les gens de la plateforme si ce qu’ils disent est inexact », a-t-il déclaré à ABC News.

« J’espère que la plupart des gens pensent que c’est raisonnable.

« Les personnes qui devraient établir les règles du fonctionnement de la démocratie américaine et déterminer où la ligne devrait être tracée sur ce que le discours est et n’est pas acceptable ne devraient pas – exactement ne devraient pas être des entreprises privées, ce devraient être les législateurs et les législateurs de DC et partout dans le monde, responsables devant leur propre peuple. »

Clegg a appelé les régulateurs à prendre le contrôle de la désinformation sur les réseaux sociaux Crédit : PA

Trump a été suspendu pour la première fois de Facebook en janvier Crédit : AP : Presse associée

Trump a été suspendu pour la première fois de Facebook en janvier, craignant que ses publications sur l’insurrection à Washington n’incitent à la violence.

C’était la première fois que Facebook bloquait un président, un Premier ministre ou un chef d’État actuel.

Le conseil de surveillance de Facebook a confirmé l’interdiction en mai, mais s’est donné six mois pour déterminer précisément combien de temps Trump serait mis sur la liste noire avant de rendre son verdict vendredi.

Twitter et YouTube ont également interdit le compte de Trump à la suite de l’insurrection meurtrière au Capitole des États-Unis, invoquant « le risque de nouvelles incitations à la violence ».

Interrogée sur la suspension de Facebook lors d’un point de presse la semaine dernière, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que les sociétés de médias sociaux avaient la « responsabilité » de prendre des mesures pour lutter contre la désinformation.

Elle a également fait une rare fouille à Trump sur son comportement, insistant sur le fait qu’elle ne pense pas qu’il « changera ses galons » au moment où l’interdiction doit expirer.

« Notre point de vue continue cependant d’être que chaque plate-forme – que ce soit Facebook, Twitter, toute autre plate-forme qui diffuse des informations à des millions d’Américains – a la responsabilité de réprimer la désinformation, de réprimer les fausses informations – qu’il s’agisse de l’élection ou même sur le vaccin », a déclaré Psaki.

« Nous avons beaucoup appris du président Trump – l’ancien président – au cours des deux dernières années sur son comportement et la façon dont il utilise ces plateformes », a-t-elle ajouté.

« Il semble assez improbable que le zèbre change ses rayures au cours des deux prochaines années. Nous verrons. »