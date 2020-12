Le nageur chinois et triple champion olympique Sun Yang a remporté une énorme victoire sept mois avant les Jeux olympiques de Tokyo, le plus haut tribunal suisse ayant annulé une interdiction de dopage de huit ans.

Le joueur de 29 ans – le premier nageur chinois à remporter l’or olympique – aura désormais la possibilité de faire valoir à nouveau son cas lors d’une deuxième audience devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), basé à Lausanne, en Suisse. .

Il est maintenant libre de concourir jusqu’à ce que son cas soit entendu à nouveau, ce qui signifie qu’il pourrait viser à défendre son titre au 200m dans le coronavirus-Jeux 2020 retardés.

Sun est accusé d’avoir détruit un flacon de sang avec un marteau lorsque des collectionneurs se sont rendus chez lui en septembre 2018 lors d’un contrôle antidopage hors compétition.

Le Tribunal fédéral suisse a déclaré jeudi dans un communiqué avoir « approuvé la demande du nageur chinois Sun Yang de révision de la sentence arbitrale du Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne en date du 28 février 2020 … les motifs de partialité de l’un des arbitres du TAS « .

Les avocats de Sun avaient précédemment accusé le président du panel du TAS, Franco Frattini, de partialité et de publication de tweets anti-chinois dans lesquels il protestait contre un festival canin organisé à Wuhan.

« La sentence du TAS est annulée. La TAS devra rendre une nouvelle sentence dans le cas de Sun Yang dans une composition différente du panel », a déclaré le tribunal fédéral.

Le TAS a publié une déclaration disant « qu’elle regrette beaucoup » que les objections contre Frattini n’aient pas été soulevées plus tôt par les avocats de Sun.

Le tribunal supérieur du sport a ajouté: « Le TAS acceptera la décision du Tribunal fédéral suisse (SFT) et reprendra immédiatement la procédure AMA contre Sun Yang et FINA conformément aux instructions données par le SFT. »

L’interdiction avait envoyé des ondes de choc dans le monde sportif chinois, étant donné la stature du recordman du monde de 1500 m nage libre dans son pays natal et la sévérité de la punition a été accueillie avec incrédulité par ses fans.

Sun, qui a 11 championnats du monde à son actif et a remporté deux médailles d’or aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et une à Rio de Janeiro en 2016, avait déclaré en février qu’il lutterait contre l’interdiction jusqu’à la fin et a défendu son action en disant aux testeurs de dopage qui y sont allés. à son domicile n’étaient pas qualifiés.

Refusé de partager le podium

«Faites connaître la vérité à plus de gens», a déclaré Sun.

« Je crois en mon innocence! Croyez en la vérité et battez le mensonge! »

Sun a également purgé une suspension de dopage de trois mois en 2014 pour avoir pris le stimulant trimétazidine, qu’il a dit avoir pris pour traiter une maladie cardiaque.

L’interdiction n’a été annoncée qu’après sa fin et il n’a jamais manqué un événement majeur.

Le nageur australien Mack Horton et le nageur écossais Duncan Scott avaient refusé de partager un podium avec Sun aux Championnats du monde en Corée du Sud en 2019, le qualifiant de trafiquant de drogue.

L’avocat de Sun, Zhang Qihai, a déclaré qu’il allait poursuivre une affaire contre un collecteur d’échantillons qui, selon lui, a utilisé « de fausses preuves ».

« Le 28 février 2020 a été une journée sombre », a déclaré Zhang dans un communiqué.

L’Agence mondiale antidopage a déclaré que cette décision « confirme une contestation contre le président du panel du TAS et n’a donc aucune incidence sur le fond de l’affaire ».

Le fait que Sun parvienne à Tokyo dépendra en grande partie de la vitesse à laquelle le TAS pourra entamer une nouvelle audience.