L’interdiction de Djokovic est une “blague”, selon la légende américaine

John McEnroe a répété sa conviction que le Serbe devrait être autorisé à jouer à New York

L’absence de Novak Djokovic à l’US Open est “injuste” et un “plaisanter,” selon l’icône du tennis américain John McEnroe. Djokovic devrait manquer le Grand Chelem à New York, qui débute la semaine prochaine, car les États-Unis n’autorisent pas l’entrée dans le pays des non-citoyens non vaccinés.

« Je ne pense pas que ce soit juste. Je pense que c’est une blague” McEnroe a déclaré aux médias mardi.

«J’aurais eu le vaccin et je serais allé jouer, mais il a des convictions très fortes et vous devez respecter cela.

“À ce stade, dans la pandémie, nous sommes dans deux ans et demi, je pense que les gens du monde entier en savent plus, et l’idée qu’il ne peut pas voyager ici pour jouer, pour moi c’est une blague” a ajouté l’homme de 63 ans.

Les organisateurs de l’US Open n’ont pas de mandat de vaccination Covid en place pour les joueurs, mais doivent respecter les règles gouvernementales qui dictent l’entrée dans le pays.

Alors que Djokovic a continué à s’entraîner dans l’espoir que les règles frontalières américaines seraient assouplies à temps pour le tournoi, ce ne sera certainement pas le cas.

Le vainqueur du Grand Chelem à 21 reprises ne s’est toujours pas officiellement retiré, bien que les organisateurs de Flushing Meadows ne l’aient pas inclus sur une affiche publiée cette semaine.

Djokovic a été expulsé d’Australie au début de l’année consécutive en raison de son statut vaccinal, mais a participé à l’Open de France et à Wimbledon – remportant ce dernier tournoi.

Son absence à New York signifie que les goûts du champion en titre russe Daniil Medvedev et de l’espagnol 22 fois champion du Grand Chelem Rafael Nadal ont un rival de moins à craindre.

“C’est la question à laquelle nous voulons tous connaître la réponse”, a déclaré McEnroe lorsqu’on lui a demandé si les chances de Djokovic de remporter un record de tous les temps en Grand Chelem étaient entravées par son refus de se faire vacciner.

“Évidemment, Rafa Nadal en a profité. Si un gars (Djokovic) a remporté l’Open d’Australie huit ou neuf fois, vous penseriez (Djokovic a perdu) une chance d’une certaine manière.

“Rafa a réussi à remporter une victoire miraculeuse à laquelle peu de gens s’attendaient en Australie. Novak est arrivé à Wimbledon, puis Rafa s’est blessé (en demi-finale).

Djokovic est triple champion à l’US Open et a atteint la finale de l’année dernière, où il a été battu par Medvedev en deux sets.

McEnroe a été parmi ceux qui ont constamment exigé que le joueur de 35 ans obtienne le droit de concourir à New York cette fois-ci.

L’Américain a accusé les politiciens américains et australiens de “trop ​​gênant” et a récemment stigmatisé la situation “BS.”

La diaspora serbe dans le pays a également directement appelé le président Joe Biden à intervenir, arguant que l’absence de Djokovic porte atteinte au prestige et à l’intégrité du tournoi.

