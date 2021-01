Certains défenseurs de l’environnement ont accueilli avec prudence la répression, ce qui signifie que les organisateurs de tournages ne seront plus autorisés à mettre régulièrement le feu à la bruyère sur des sites écologiquement sensibles.

Mais l’interdiction s’accompagne d’exceptions, et les experts de la faune estiment qu’il faut plus d’urgence pour lutter contre la crise climatique.

L’interdiction s’appliquera aux tourbières de couverture – tourbe de plus de 40 cm de profondeur – sur un site d’intérêt scientifique spécial (SSSI) qui est également une zone spéciale de conservation ou une zone de protection spéciale à moins qu’un permis n’ait été accordé ou que le terrain soit escarpé ou rocheux. .

Les écologistes ont condamné pendant de nombreuses années la pratique de la mise en lumière des tourbières des hautes terres riches en faune, ce qui est fait en hiver pour s’assurer que les tétras ont de nouvelles pousses de bruyère plus nutritives à manger avant d’être abattues pour le sport.

Mais la combustion libère du carbone dans l’atmosphère, ajoutant à la crise climatique. Le Royaume-Uni possède 13 pour cent de la tourbière mondiale, qui stocke plus de 3 000 millions de tonnes de carbone.

Les tourbières humides abritent également une gamme d’oiseaux, y compris le dunlin reproducteur et le pluvier doré.

Les partisans du brûlage disent qu’il protège les zones des incendies de forêt et que des bruyères d’un âge différent protègent les oiseaux nicheurs au sol menacés.

Mais certains experts affirment que le brûlage rend la terre vulnérable aux incendies, détruit les habitats et augmente les risques d’inondation.

La nouvelle interdiction ne s’applique pas non plus là où les éboulis représentent la moitié de la superficie terrestre. Et le secrétaire à l’environnement George Eustice peut également délivrer des permis de brûlage pour «la prévention des incendies de forêt, à des fins de conservation ou lorsque la terre est inaccessible aux machines de coupe ou de tonte». Ces licences peuvent durer plusieurs années.