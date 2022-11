L’interdiction de Biden d’exporter des semi-conducteurs vers la Chine, expliquée

Il y a un mois, le département américain du Commerce a émis un ensemble exceptionnellement large d’interdictions sur les exportations vers la Chine de puces semi-conductrices et d’autres équipements de haute technologie.

La nature très technique des contrôles à l’exportation pourrait masquer à quel point cette nouvelle politique pourrait être conséquente – peut-être parmi les plus importantes de cette administration.

Les nouvelles règles semblent marquer un changement majeur dans la stratégie chinoise de l’administration Biden et présenter une menace importante pour les industries de haute technologie en Chine, y compris la technologie militaire et l’intelligence artificielle. Le groupe de réflexion de Washington, le CSIS, a qualifié la nouvelle approche de la Maison Blanche du secteur technologique chinois d’« étranglement avec l’intention de tuer ». Un entrepreneur technologique sino-américain tweeté que les entreprises chinoises de puces craignent “l’anéantissement” et la “décapitation à l’échelle de l’industrie”.

La domination des technologies de pointe est depuis longtemps un élément central de la vision de Pékin pour l’avenir du pays. La Chine peut déjà rivaliser avec les leaders de l’industrie dans une gamme de technologies de pointe, mais la production mondiale de semi-conducteurs est encore dominée par quelques sociétés, dont aucune chinoise. La Chine dépend des puces étrangères ; le pays dépense plus par an pour importer des chips que du pétrole.

Mais les nouveaux contrôles à l’exportation interdisent l’exportation vers la Chine de puces de pointe, ainsi que de logiciels de conception de puces, d’équipements de fabrication de puces et de composants d’équipements de fabrication fabriqués aux États-Unis. Non seulement les interdictions couvrent les exportations des entreprises américaines, mais elles s’appliquent également à toute entreprise dans le monde qui utilise la technologie américaine des semi-conducteurs – ce qui couvrirait tous les principaux fabricants de puces du monde. Les nouvelles règles interdisent également aux citoyens, résidents et détenteurs de cartes vertes américains de travailler dans des entreprises de puces chinoises.

En bref, l’administration Biden veut empêcher la Chine d’acheter les meilleures puces du monde et les machines pour les fabriquer. Ces puces de pointe alimenteront non seulement les prochaines générations de technologies militaires et d’intelligence artificielle, mais également les véhicules autonomes et la technologie de surveillance sur laquelle Pékin s’appuie pour surveiller ses citoyens.

Quels sont les enjeux de la décision de l’administration Biden ? Comment la Chine va-t-elle réagir ? Où va ce drame géopolitique ensuite ? Pour le savoir, j’ai parlé avec Jordan Schneider, analyste principal pour la Chine et la technologie au Rhodium Group, une société de recherche. Une transcription de notre conversation suit, éditée pour plus de longueur et de clarté.

Michel Bluhm

Qu’est-ce que l’administration Biden espère réaliser avec ces contrôles à l’exportation ?

Jordan Schneider

Dans un discours prononcé en septembre, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a donné une nouvelle justification à la réflexion américaine sur le contrôle des exportations de technologies émergentes en Chine. Il a fait valoir que certaines technologies sont des «multiplicateurs de force» et si importantes pour les futures éventualités économiques et de sécurité nationale que les États-Unis doivent faire tout ce qu’ils peuvent pour augmenter l’écart entre les capacités américaines et chinoises.

À cause de cela, vous voyez maintenant ces contrôles technologiques révolutionnaires et très agressifs sur les semi-conducteurs. L’objectif est de maintenir, pour certaines technologies fondamentales, une avance la plus large possible sur le reste du monde devant la Chine.

Michel Bluhm

Des observateurs aux États-Unis et en Chine ont déclaré qu’il s’agissait d’une décision extrêmement importante de l’administration Biden, tant pour la technologie que pour la géopolitique. Quelle est la taille d’un accord?

Jordan Schneider

C’est un gros problème pour l’industrie chinoise des semi-conducteurs. C’est un gros problème pour l’industrie mondiale des semi-conducteurs. Lorsque vous pesez son importance dans l’ensemble de la politique américaine, c’est une chose relativement niche, mais c’est important parce que c’est un point d’inflexion.

C’est la première manifestation de cette nouvelle doctrine que Jake Sullivan a mise en avant, et elle est susceptible de se dérouler dans un certain nombre de technologies différentes. Alan Estevez, le sous-secrétaire au commerce qui dirige le bureau de l’industrie et de la sécurité du département du commerce, a déclaré fin octobre que les États-Unis ne s’arrêteraient pas nécessairement aux semi-conducteurs. Ils vont parcourir la liste des technologies émergentes potentielles qui définiront les prochaines décennies du paysage économique et technologique mondial, puis déterminer ce que les États-Unis peuvent faire pour tenter de limiter les capacités nationales chinoises.

Les contrôles à l’exportation sont un point d’appui important pour un certain nombre de raisons. Premièrement, au cours de ces deux premières années de l’administration Biden, il n’était pas clair qu’ils allaient atterrir là où ils l’ont fait : prendre des mesures beaucoup plus agressives pour limiter le développement technologique chinois.

Deuxièmement, c’est une étape importante sur un très long arc. Au début des années 1980, les États-Unis essayaient de stimuler la technologie chinoise, pour faire contrepoids à l’Union soviétique. Nous avons fait entrer la Chine dans l’Organisation mondiale du commerce. Et maintenant, la conclusion d’un président démocrate centriste – qui serait accélérée et amplifiée si un républicain prenait ses fonctions – est que la Chine ne peut pas faire confiance à la technologie frontalière.

C’est à cause de la place de la Chine dans le monde, et en particulier à cause de la centralité de la fusion civilo-militaire dans [Chinese President Xi Jinping’s] vision – l’idée que l’État chinois espère utiliser des entreprises civiles pour augmenter directement les capacités militaires chinoises.

Les restrictions sont une décision très dramatique de l’administration Biden, et si la concurrence américano-chinoise n’était pas déjà intégrée, c’est vraiment un point de non-retour pour la relation.

Michel Bluhm

Cela semble être un moment géopolitique dramatique. Et cette relation, du moins selon certains analystes, pourrait définir la politique mondiale au 21e siècle. Comment les contrôles à l’exportation pourraient-ils affecter la dynamique entre les États-Unis et la Chine ?

Jordan Schneider

Il est important de reconnaître qu’il s’agit d’un environnement dynamique. Le gouvernement chinois aura également son mot à dire. Avec le récent Congrès du Parti communiste chinois, nous avons eu une manifestation spectaculaire de la façon dont Xi a consolidé son pouvoir et de la manière dont sa vision de l’avenir de la Chine dominera la République populaire pendant des années.

L’administration Biden a passé ses deux premières années à dire à la Chine : « Faisons des choses sur le changement climatique. Peut-être pouvons-nous collaborer sur certaines questions de santé publique.” À maintes reprises, le gouvernement chinois n’a tout simplement pas été intéressé à poursuivre les activités à somme positive que l’administration Biden est venue en pensant qu’elle pourrait être en mesure de poursuivre.

L’administration Biden aurait aimé un équilibre un peu plus égal entre les parties concurrentielles, collaboratives et contradictoires de la relation américano-chinoise, mais ce n’est pas là que Xi veut aller.

L’administration est parvenue à la conclusion que les types de collaboration qui intéressent particulièrement Xi – comme le transfert vers la Chine de technologies étrangères – ne jouent pas à l’avantage des États-Unis à long terme. Il y a un manque de confiance tout à fait mérité, dans l’administration Biden, pour savoir où Xi veut emmener la Chine.

Michel Bluhm

Vous avez commencé votre réponse en soulignant que la Chine a également une agence ici – et en notant la domination politique croissante de Xi. Alors, comment les dirigeants chinois réagissent-ils aux contrôles des exportations ?

Jordan Schneider

Nous n’avons pas beaucoup entendu parler ces dernières semaines, pour des raisons compréhensibles. Le Congrès du Parti est le plus grand événement politique tous les cinq ans, et il a certainement conduit à moins de largeur de bande décisionnelle pour les hauts dirigeants.

Compte tenu de certains rapports récents de Bloomberg sur une conversation que des responsables du ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information ont eu avec des cadres supérieurs de l’industrie chinoise des semi-conducteurs, il semble qu’ils soient toujours en train de comprendre ce que cela signifie pour l’avenir de leur industrie. Ils découvriront bientôt, s’ils ne l’ont pas déjà fait, qu’il s’agit d’un coup vraiment dévastateur pour l’avenir des entreprises chinoises qui tentent de développer une technologie de pointe dans le domaine des puces.

Ils ont un certain nombre de voies potentielles devant eux. Ils pourraient doubler la production de technologies de pointe, ce qui signifie des technologies bien établies qui sont encore largement utilisées dans d’innombrables produits. Ils pourraient essayer de punir les États-Unis en ripostant aux principales entreprises d’électronique. Ils pourraient exercer des représailles directement contre la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs en agissant sur les minéraux de terres rares nécessaires à la fabrication de puces ou sur les emballages – des domaines où la Chine occupe une place considérable sur le marché mondial. Ils pourraient faire quelque chose d’aussi escalade qu’une cyber-attaque contre un fabricant de puces américain de pointe.

Étant donné à quel point cette vision de la création d’un écosystème technologique autonome est essentielle pour les dirigeants chinois, je ne pense pas qu’ils vont examiner ces contrôles à l’exportation et dire : « D’accord, nous devrions peut-être abandonner et nous concentrer ailleurs »..” L’objectif à long terme de créer une capacité de pointe en Chine a été un élément tellement central de la vision de Xi que j’ai du mal à imaginer qu’ils ne prennent pas cela comme un défi.

Michel Bluhm

Construire une industrie technologique de pointe est un élément essentiel de la stratégie de Xi, comme vous le dites, mais les États-Unis s’efforcent également de déplacer une partie de la fabrication de puces à terre. La pandémie a clairement montré à de nombreuses personnes des deux parties que les États-Unis dépendaient de chaînes d’approvisionnement fragiles pour bon nombre des technologies les plus critiques.

La loi CHIPS a été adoptée en juillet avec le soutien bipartite du Sénat et vise à soutenir la recherche et la production de puces semi-conductrices en Amérique. Mais dans quelle mesure est-il réaliste de construire une importante industrie de fabrication de puces aux États-Unis ?

Jordan Schneider

C’est définitivement réaliste. Pendant longtemps, l’Amérique a fabriqué la plupart de ces puces. Il est irréaliste de faire ce que la Chine va maintenant devoir faire : créer des puces de pointe en Chine en localisant des milliers d’étapes différentes dans la chaîne d’approvisionnement.

La loi CHIPS et la volonté plus large de restaurer la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis ont un certain nombre d’objectifs différents. Le département du commerce a défini quatre objectifs dans son document stratégique : investir dans la production américaine de puces d’importance stratégique, en particulier les puces de pointe ; rendre la chaîne d’approvisionnement mondiale plus durable, en particulier à des fins de sécurité nationale ; soutenir la R&D américaine ; et rendre la main-d’œuvre américaine des semi-conducteurs plus diversifiée et plus dynamique.

Ces objectifs sont réalisables, bien qu’il ne soit pas clair si le financement prévu par la loi sera suffisant. Compte tenu des inquiétudes concernant une perturbation potentielle de la fabrication de puces à Taïwan, il s’agit en quelque sorte d’une police d’assurance pour toute éventualité là-bas.

Il y a aussi une justification plus large dans la stratégie industrielle, car celle-ci est et continuera d’être l’une des industries les plus importantes. Sans ce soutien, il est peu probable qu’une grande partie de la nouvelle capacité de fabrication de semi-conducteurs soit mise en ligne aux États-Unis, car elle est en concurrence avec Taïwan, Singapour, le Japon, la Chine et la Corée du Sud, qui subventionnent tous les fabricants nationaux.

Michel Bluhm

En fin de compte, dans quelle mesure pensez-vous que cela pourrait nuire à l’industrie chinoise de haute technologie ?

Jordan Schneider

Cela gèle essentiellement le niveau auquel ces entreprises de fabrication chinoises ont atteint aujourd’hui. Il y a une tonne de capacité de fabrication dans les technologies de pointe en Chine. Ils pourront continuer à travailler comme d’habitude, en fabriquant des centaines de millions de puces destinées à l’électronique vendues dans le monde entier. Mais ils ne seront pas en mesure de fabriquer les puces les plus performantes, les plus performantes et les plus économes en énergie, que le gouvernement américain a identifiées comme étant importantes – en particulier pour les ADM, mais aussi dans la prochaine révolution de l’intelligence artificielle. Ce sont les puces qui vont faire fonctionner les modèles d’IA qui vont façonner nos vies militairement et économiquement.

L’avancement que vous attendriez des entreprises chinoises leur est maintenant largement fermé. La technologie et les fournisseurs internationaux dont ils auraient besoin pour avancer là où se trouvent actuellement Intel, TSMC et Samsung leur sont désormais bloqués, grâce à ces nouvelles réglementations.

Michael Bluhm est rédacteur en chef à Le signal. Il était auparavant rédacteur en chef de l’Open Markets Institute et écrivain et rédacteur en chef du Daily Star à Beyrouth.