L’interdiction controversée de Canberra imposant aux Australiens de rentrer chez eux depuis l’Inde confirmée par un juge fédéral

La décision de lundi est intervenue après que le Premier ministre Scott Morrison a imposé une interdiction temporaire de tous les voyages en provenance de l’Inde, y compris des citoyens australiens, craignant que les installations de quarantaine du pays ne soient incapables de surveiller les voyageurs potentiellement infectés.

Le juge fédéral Thomas Thawley a statué que, malgré les préoccupations concernant la légalité de l’interdiction, le gouvernement australien n’avait pas outrepassé ses pouvoirs en matière de biosécurité en fermant sa frontière alors que le nombre de cas montait en flèche en Inde.

Actuellement, on estime qu’environ 9000 citoyens australiens sont bloqués, risquant de rester en Inde, où ils risquent de contracter Covid, ou d’être frappés d’une amende importante et potentiellement d’une peine de prison s’ils tentent de contourner l’interdiction en prenant un non- vol direct de retour.

L’affaire a été intentée par un citoyen australien de 73 ans qui tente de rentrer chez lui depuis Bangalore, dans l’État du Karnataka, dans le sud de l’Inde. Cependant, le tribunal a convenu avec le gouvernement que les mesures de biosécurité peuvent annuler d’autres droits, tels que le droit d’un citoyen au retour. Les restrictions actuelles devraient s’appliquer jusqu’au 15 mai.

Depuis le début de la pandémie, les citoyens australiens ont dû soit rester dans le pays, soit risquer une durée incertaine à l’étranger avant de pouvoir rentrer facilement chez eux. Le gouvernement a effectivement interdit les voyages à l’étranger, les visiteurs étrangers devant obtenir des exemptions individuelles pour entrer dans la nation insulaire.

Tous les voyageurs entrant en Australie doivent actuellement se soumettre à une quarantaine obligatoire approuvée par le gouvernement pendant au moins 14 jours à compter de leur arrivée, à moins qu’ils n’entrent depuis une zone de voyage verte ou ne bénéficient de l’exemption susmentionnée.

