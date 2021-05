L’interception massive de communications par l’agence d’espionnage britannique GCHQ «  non conforme à la loi  », déclare la Cour européenne

La décision rendue mardi a déclaré que l’approche du GCHQ ne fournissait pas de protections suffisantes pour le matériel journalistique confidentiel en se livrant à une interception en masse de communications en ligne.

Dans ses conclusions, la CEDH a constaté trois «Lacunes fondamentales» dans le processus d’interception du GCHQ: il avait été autorisé par un homme politique et non par un organisme indépendant, les termes de recherche qui seraient signalés par l’agence d’espionnage n’avaient pas été inclus dans la demande de mandat, et les termes de recherche liés à des individus n’avaient pas été autorisés en interne avant leur utilisation.

« Afin de minimiser le risque d’abus du pouvoir d’interception en masse, le tribunal considère que le processus doit être soumis à des » garanties de bout en bout « , » le jugement du tribunal a statué, les juges de la chambre avertissant que l’inaction pourrait permettre aux agences d’espionnage d’établir «Big Brother» en Europe.

La décision de la Cour européenne intervient après une action en justice intentée contre l’agence de renseignement britannique par Big Brother Watch et d’autres à la suite des révélations d’alerte faites par l’ancien sous-traitant de la NSA Edward Snowden.

Ce n’est pas la première fois que la CEDH se prononce en faveur de Big Brother Watch contre GCHQ. En 2018, une décision similaire sur l’interception en masse de communications en ligne a déclaré que l’agence d’espionnage avait violé la vie privée et n’avait pas inclus de garanties suffisantes avant de surveiller les citoyens.

Cependant, la Cour européenne n’a pas toujours critiqué le GCHQ, affirmant que le partage de renseignements numériques sensibles par l’agence avec des gouvernements étrangers n’était pas illégal, et déclarant que la collecte en masse serait potentiellement autorisée si des garanties étaient en place.

Le GCHQ n’a pas émis de commentaire public pour le moment concernant la récente décision de justice.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!