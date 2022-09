WESTERN SPRINGS – Le demi de coin junior Danny Montesano et la défense lyonnaise voulaient faire leurs preuves contre leur rival et double champion en titre West Suburban Silver Hinsdale Central le 9 septembre.

Le premier chiffre d’affaires des Lions de la saison a décroché l’une de leurs plus grandes victoires depuis des années.

L’interception de Montesano dans la zone des buts avec 38,9 secondes à jouer a assuré la victoire 10-7 à domicile à Western Springs – la première victoire des Lions contre les Red Devils depuis 2013.

« C’est une énorme victoire. Tout s’est passé si vite sur la ligne de but », a déclaré Montesano. “Un long moment [since the last win over Hinsdale Central]. Cela signifie tellement. C’est tellement agréable de jouer pour tous ceux qui ont joué avant moi.

Lyon (3-0) poursuit son meilleur départ depuis 2017. Cette victoire a mis fin à la séquence de 12 victoires consécutives des Red Devils contre des adversaires Silver, qui avait débuté contre Lyon lors de la finale de la saison régulière 2019.

“Je pense à ce match depuis l’âge de 8 ans”, a déclaré le secondeur / porteur de ballon de Lyon Danny Pasko. « Une grande rivalité. Nous ne les avions pas battus depuis des années. Nous voulions changer cela et nous l’avons fait.

Reece Kolke (2) de Hinsdale Central et Danny Montesano (1) de Lyons Township montent pour le ballon lors du match de football universitaire entre Hinsdale Central et Lyons Township le vendredi 9 septembre 2022 à Western Springs, IL. (Tony Gadomski/Tony Gadomski pour Shaw Local)

Les Red Devils (1-2) ont marqué sur une passe de 11 verges du quart Billy Cernugel à un Reece Kolke largement ouvert à seulement 15,9 secondes avant la mi-temps pour une avance de 7-3.

Les Lions ont parcouru 80 verges lors du premier entraînement du troisième quart pour marquer ce qui s’est avéré être le vainqueur du match sur une course de 4 verges du quart-arrière Ryan Jackson.

Le reste du match a vu de solides bottés de dégagement de Cernugel de Hinsdale Central et Carter Reid de Lyons et les deux équipes ont joué une défense solide.

“C’était un combat de poids lourds”, a déclaré l’entraîneur de Lyon Jon Beutjer. “La clé est que notre programme et l’université s’améliorent. Pas satisfait de cette victoire. C’est une conférence difficile. Mais quelle belle soirée pour le football au lycée et notre programme de football LT, la communauté et les anciens. Cette victoire était aussi pour eux tous.

Benjamin Monahan (1) de Hinsdale Central passe le ballon lors du match de football universitaire entre Hinsdale Central et Lyons Township le vendredi 9 septembre 2022 à Western Springs, IL. (Tony Gadomski/Tony Gadomski pour Shaw Local)

Lors de leur dernier entraînement, les Red Devils ont atteint les 12 de Lyon avant que leur score potentiel de victoire ou leur placement égalisateur ne soit contrecarré. Montesano a déclaré qu’il était censé défendre une équipe forte, mais qu’il a été jumelé à Kolke et n’a pas eu assez de temps pour changer. Il s’avança devant le laissez-passer pour le choix.

«Ils ont bien fait plus de choses, non? Absolument tout le mérite leur revient », a déclaré l’entraîneur de Hinsdale Central, Brian Griffin, à propos de Lyons. «Ils sont sortis dans un environnement génial lors d’une soirée géniale et ont fait des jeux et nous ne l’avons pas fait. Ils ont juste fait plus de jeux à ces moments-là.

Lors de l’entraînement d’ouverture de Lyon, David Waight a inscrit son troisième panier de la saison, celui-ci sur 35 verges. L’entraînement de touché des Lions a pris 14 jeux et consommé 8:28. Jackson, qui a eu plus de 200 matchs par la passe au cours des deux premières semaines, a amassé 91 verges vendredi. Le plus gros jeu sur le touché a été une passe de 18 verges à Noah Pfafflin en troisième et 14 contre les 13 des Red Devils.

Pasko a contribué au porteur de ballon après une blessure au partant Jack Cheney (42 verges, 13 courses). Pasko (40 verges, 9 courses) n’a eu qu’une seule course avant le match de vendredi. Défensivement, Pasko a rejoint Kellen Knop, Pfafflin et l’espoir de Division I Eddie Tuerk dans quatre sacs du quart.

La section étudiante de Lyon vêtue de blanc et de nombreux t-shirts Beat Hinsdale a alimenté la motivation des Lions.

« C’était quelque chose. L’environnement est génial ce jeu.” dit Pasco. “Tu te fatiguerais et puis tu regarderais dans les gradins [and think]’Je ne suis plus fatigué.’

Joe Boggs et Max Williams ont mené Hinsdale Central dans les plaqués. Le demi de coin Kevin Connors a établi le score des Red Devils avec un troisième essai qui a gardé Lyon à quelques centimètres d’un premier essai. Connors a également renvoyé le botté de dégagement qui a suivi 20 verges sur les 29 des Lyonnais. Cernugel s’est précipité sur 105 verges après avoir commencé le match en alternant les jeux au quart-arrière avec Ben Monahan avant de se blesser à la cheville à la fin du premier quart. Les Red Devils ont également perdu le receveur Carter Contreras tôt sur blessure et plus tard le porteur de ballon Kellen Tran. Joseph Morrissey a remplacé Tran lors du dernier trajet.