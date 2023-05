L’interaction virale de Mary J. Blige avec Skepta brise Twitter

Twitter va Twitter

On ne s’ennuie jamais sur Twitter où une vidéo virale de Mary J. Blige interagir brièvement avec le rappeur britannique Skepta au Met Gala a suscité des spéculations sur la question de savoir si la reine du hip-hop soul était prête à tout risquer ou simplement à être amicale dans cette affaire de stars.

Dans le clip vidéo désormais viral, on peut voir Blige parler avec le rappeur assoiffé dans un moment apparemment innocent qui a semé un chaos hilarant sur les réseaux sociaux.

Tatie Mary était prête à TOUT RISQUER pic.twitter.com/4ngBWnmMzH – Mercredi (@JeffChangx) 14 mai 2023

Alors que certains pensent que Mary était simplement polie, d’autres étaient convaincus que la légende de 52 ans voulait un morceau du rappeur britannique de 40 ans, qui était connu pour avoir été hué avec Adèle.

Fille même… Skepta avait Adele agissant de manière inhabituelle avec ses nœuds bantous 🥹 https://t.co/PgvhmRouQT – Chris (@CherChezLaChris) 16 mai 2023

Quoi qu’il en soit, le clip est devenu viral alors que Mary était à l’extérieur pour son deuxième festival annuel Strength of a Woman qui a pris le contrôle d’Atlanta avec des événements, des activations et un concert R&B à succès mettant en vedette Coco Jones, Muni long, Jour chanceux, Marcheur d’étéet Mme Lauryn Hill.

La double menace talentueuse Coco Jones a mis la foule debout avec une interprétation époustouflante de sa chanson à succès « ICU » et d’autres jams d’elle Ce que je ne t’ai pas dit projet.

Muni Long a montré son incroyable gamme vocale en chantant « Hrs & Hrs » et des reprises des favoris d’Atlanta « Lovers and Friends » et « U Got It Bad ».

Le chanteur lauréat d’un Grammy, Lucky Daye, a sérénadé le public avec sa voix douce et soyeuse alors qu’il interprétait « Love You Too Much », « Guess » et « Late Night ».

Summer Walker a fourni les vibrations avec des performances de « Playing Games », « Session 32 » et « Insane ».

Et pour clôturer la soirée, Lauryn Hill a donné à la foule pour son argent avec des performances des succès classiques « Doo Wop (That Thing) » et « Killing Me Softly ».

Pensez-vous que Mary a sexué Skepta avec les yeux ? Dites-nous en bas et jetez un coup d’œil à l’hystérie de Twitter sur sa petite rencontre rapide avec Skepta sur le dos.