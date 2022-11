L’interaction de Keith Urban avec un enfant qui ne peut ni parler ni marcher fera fondre votre cœur

L’histoire virale d’un garçon de 6 ans qui a bravé de sérieux obstacles a fait fondre de nombreux cœurs sur Internet. L’enfant spécialement handicapé, à qui les médecins avaient dit qu’il ne marcherait ni ne parlerait jamais, a interagi avec le chanteur Keith Urban lors d’un concert à Peoria, dans l’Illinois. L’interaction adorable entre les deux est maintenant devenue virale.

Dans la vidéo, publiée sur Instagram, on voit un enfant assis sur les épaules de son père, regardant avec enthousiasme le chanteur interagir avec ses parents. “Est elle ta mere?” demande Urbain. Quel est ton nom? », auquel la femme répond : « Je suis Whitney. Urban regarde alors l’enfant assis sur son père puis lui demande son nom. Il continue en donnant un coup de poing au petit garçon. Urban signe également une guitare jouet, suscitant les acclamations du public. Le père de l’enfant dit: “Quand il est né, ils ont dit qu’il ne marcherait ni ne parlerait jamais et maintenant il connaît toutes vos chansons.” Urban donne au garçon un câlin chaleureux.

“Des souvenirs qui dureront toute une vie”, lit la légende.

Jetez un oeil au post ci-dessous:

Dès que la publication a été partagée en ligne, les utilisateurs des médias sociaux n’ont cessé de se vanter de la façon dont la publication est réconfortante. “Eh bien, je viens de hurler !!! Cela a fait mon année! Tellement heureuse pour toi Whitney”, a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté : “Ce moment est un témoignage de la force de votre fils, du cœur de Keith et du soutien et de l’amour incroyables que vous donnez à votre fils ! Merci de partager ce beau moment avec nous ».

Un troisième utilisateur a écrit: «Cela a fait fondre mon cœur et m’a fait pleurer. Quels merveilleux parents! Et bien sûr, nous connaissons tous le cœur véritablement tendre de Keith. Kellen est précieux ».

Selon WCIA.com, Kellen, âgé de six ans, est né avec une hydrocéphalie, une maladie non mortelle qui a entraîné un trou dans son crâne. Il a subi une double opération du cerveau à l’âge de huit jours. Kellen a ensuite passé six semaines et demie à l’USIN, où ses parents ont appris qu’il ne pourrait pas marcher, parler ou même lever la tête. Avant l’âge de trois ans, il était incapable de marcher ou de parler.

Au cours des six dernières années, il a subi dix interventions chirurgicales, dont la plus récente était une greffe de cornée qui a obligé Kellen à porter des lunettes de sécurité 24 heures sur 24. Kellen ne porterait pas les lunettes jusqu’à ce que ses parents lui montrent une image d’Urban portant des lunettes.

Son dévouement à Urban aurait abouti à l’achat de 13 guitares et de deux banjos. Il passe ses journées à imiter les mouvements d’Urban et à écouter ses chansons tout en regardant des vidéos de concerts sur son iPad.

