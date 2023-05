L’Inter vole la vedette à l’AC Milan lors de la soirée UCL à San Siro

MILAN – L’Inter Milan a pris le contrôle de la demi-finale de la Ligue des champions italienne de mercredi avec une victoire 2-0 sur son rival de l’AC Milan au stade San Siro.

L’équipe de Simeone Inzaghi était l’équipe « visiteur » dans une atmosphère redoutable mais a défié une foule hostile pour prendre une avance de deux buts après seulement 11 minutes, alors qu’Edin Dzeko a ouvert le score avec une superbe volée du corner de Hakan Calhanoglu avant que Henrikh Mkhitaryan ne double son avantage.

L’Inter a continué à se déchaîner alors que Mkhitaryan frappait le poteau avant qu’Ismael Bennacer ne soit expulsé sur blessure à la 18e minute. Le Nerazzurri pensaient avoir un penalty à la 31e minute alors que Lautaro Martinez tombait sous un défi de Simon Kjaer. L’arbitre espagnol Jesus Gil Manzano a initialement accordé le coup de pied mais a annulé sa décision lors de l’examen du VAR.

Milan s’est amélioré après le redémarrage alors que Braham Diaz a enroulé un tir de 20 mètres juste à côté avant que le remplaçant Junior Messias, à la place de Bennacer, ne décoche un effort hors cible depuis une position prometteuse. Dzeko a été refusé à l’autre bout par le gardien milanais Mike Maignan avant que Sandro Tonali ne frappe le poteau alors que l’équipe de Stefano Pioli tentait de réduire le déficit.

Au lieu de cela, ils n’ont pas été en mesure d’enregistrer un tir cadré avant la 81e minute et se retrouvent avec une tâche difficile car l’Inter est fermement dans l’ascendant alors qu’il vise à atteindre une première finale de la Ligue des champions depuis 2010.

Réaction rapide

1. L’Inter prend le contrôle d’une nuit historique à San Siro

Le discours d’avant-match portait sur un match qui pourrait céder sous le poids de sa propre histoire et de son importance. Milan est sept fois vainqueur, l’Inter triple champion. Tous deux sont imprégnés de l’histoire de cette compétition, disputant une demi-finale alléchante dans l’un des stades les plus emblématiques d’Europe – leur 236e rencontre en 114 ans mais le premier derby milanais en Ligue des champions depuis 2005.

Et avec les deux équipes en difficulté en Serie A cette année, aucune ne pouvait dire avec certitude quand elles pourraient être de retour. Après deux ans de détention du Scudetto – Inter en 2021, Milan l’année dernière – Napoli a volé la vedette avec son premier titre de Serie A, mais quelle façon de le récupérer avec un match de cette ampleur.

Certains s’attendaient à ce que ce soit méfiant en conséquence, mais au final, l’occasion n’a affecté qu’une seule équipe. Milan n’avait concédé qu’un seul but lors de ses six derniers matches de Ligue des champions, mais ils étaient menés 2-0 en 11 minutes ici. Leur solidité défensive s’est évaporée, illustrée par le deuxième but de l’Inter alors que l’arrière-garde de Milan s’est séparée comme la mer Rouge pour permettre à Mkhitaryan de trouver le filet.

L’Inter était en meilleure forme ces derniers temps, remportant ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, mais cela ne suffisait pas à expliquer le fossé entre ces deux équipes, même si Milan s’est quelque peu amélioré en deuxième période.

L’Inter aura l’avantage mardi prochain en tant qu’équipe locale avec la majorité de la foule tirant pour eux. Bizarrement, peut-être que l’atmosphère tapageuse inhibait Milan. Avant leur récent succès, les locaux parlaient de la maglia est pesante — le poids de la chemise. C’était peut-être juste une nuit de repos. Ou peut-être le Rossoneri ressenti un peu ce poids.

2. Le pari de Dzeko sur Lukaku est payant

En plus de savoir s’il fallait commencer Marcelo Brozovic ou Hakan Calhanoglu au milieu de terrain, le plus grand dilemme de sélection de l’entraîneur de l’Inter Simone Inzaghi était de savoir s’il fallait commencer Edin Dzeko ou Romelu Lukaku aux côtés de Lautaro Martinez en attaque. Inzaghi a opté pour Dzeko et quel appel c’était.

En fait, Calhanoglu et Dzeko se sont brillamment combinés pour le premier but de l’Inter, une volée sublime qui a fait de Dzeko le deuxième joueur le plus âgé à marquer en demi-finale de Ligue des champions (après Ryan Giggs pour Manchester United) à 37 ans. 54 jours.

Lukaku a une riche expérience, mais le pedigree de Dzeko dans cette compétition est venu au premier plan – il a maintenant marqué dans chacune des trois demi-finales de la Ligue des champions qu’il a disputées au cours de sa carrière. La combinaison de Martinez et Dzeko était tout simplement trop pour Milan au début. À la mi-temps, l’Inter avait réussi 11 tirs – le nombre le plus élevé que Milan avait affronté à San Siro depuis mai 2017 contre l’AS Roma, lorsque Dzeko a marqué deux fois dans les 45 premières minutes d’une victoire 4-1.

Dzeko a raté une chance en or de tuer le match nul lorsqu’il a traversé huit minutes après le début de la seconde période après que le gardien milanais Mike Maignan ait intelligemment fait un arrêt à ses pieds, mais l’impact global du Croate a largement contribué à transformer cette égalité en faveur de l’Inter.

Inzaghi a depuis longtemps développé une réputation de spécialiste de la coupe et cette performance intelligente de l’Inter ne fera que l’améliorer.

3. L’étincelle de Leao a été ratée alors que Milan se débattait

Rafael Leao a été exclu pour un problème musculaire mais le club a tenté d’invoquer son esprit en annonçant quelques heures seulement avant le coup d’envoi que la star portugaise avait mis fin à des mois de spéculation en signant un nouveau contrat de cinq ans. Alexis Saelemaekers s’est vu confier la lourde tâche de remplacer Leao, qui a inscrit 13 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

Il y a eu un moment juste avant la mi-temps qui a résumé la performance de Saelemaekers. Ramassant le ballon sur le flanc gauche, il a conduit dans le champ, secouant dans un sens puis dans l’autre, mais au moment où il avait besoin de produire un produit final, il a perdu le ballon contre Denzel Dumfries. Les grognements dans les tribunes disaient tout. Leao a été photographié la tête entre les mains sur la ligne de touche à un moment donné au cours d’une première mi-temps torride au cours de laquelle Milan a eu du mal à créer une menace d’attaque soutenue.

Bien qu’ils se soient améliorés en seconde période, frappant le poteau par Sandro Tonali juste après l’heure de jeu, Saelemaekers était déjà remplacé à ce moment-là. Le manque de flair n’était pas uniquement de sa faute, mais cette démonstration n’a fait que souligner – si c’était nécessaire – à quel point Milan sera désespéré de s’assurer que Leao est prêt pour le match retour de la semaine prochaine.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Edin Dzeko, attaquant, Inter Milan

Un premier but superbement pris a mis l’Inter sur son chemin et a semblé dangereux toute la soirée.

MEILLEUR : Lautaro Martinez, attaquant, Inter Milan

Un paquet constant d’énergie, causant des problèmes de possession et pressant fort sans elle – ses cinq plaqués étaient un sommet.

MEILLEUR : Alessandro Bastoni, DF, Inter Milan

Présence composée à l’arrière et a eu une excellente incursion vers l’avant, offrant une bonne chance à Dzeko.

PIRE: Fikayo Tomori, DF, AC Milan

Battu par Dzeko et Martinez avec une facilité gênante dans la première demi-heure et n’a jamais retrouvé son aplomb.

PIRE : Alexis Saelemaekers, Attaquant, AC Milan

Complété seulement 11 des 20 passes et remplacé par Divock Origi juste avant l’heure de jeu.

PIRE : Olivier Giroud, Attaquant, AC Milan

N’a pas obtenu beaucoup de service en toute équité mais n’a remporté que 46,7% de ses duels et a complété neuf des 15 passes.

Faits saillants et moments marquants

Le San Siro avait l’air incroyable avant la nuit historique de mercredi.

Edin Dzeko, à 37 ans, fait à nouveau taire la Curva Sud à peine huit minutes avec cet effort acrobatique.

Une autre star vétéran avec Henrikh Mkhitaryan, 34 ans, donne à l’Inter une avance décisive avec cette finition en douceur.

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

Edin Dzeko, de l’Inter Milan, à BT Sport : « C’est très agréable, surtout parce que c’est un derby. Nous avons joué à l’extérieur sur papier. C’est un excellent résultat pour nous. »

Fikayo Tomori de l’AC Milan à BT Sport : « Il nous a fallu du temps pour revenir dans le match. Il y avait un peu d’anxiété dans l’équipe. Dans un match comme celui-ci, vous ne pouvez pas faire ça. »

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

– L’Inter Milan compte désormais trois victoires consécutives sur l’AC Milan par blanchissage pour la première fois depuis 1979-80. Mercredi est la première victoire de l’Inter sur ses rivaux dans une compétition européenne (1V-2L-2D).

– Edin Dzeko a marqué lors des trois demi-finales de la Ligue des champions qu’il a disputées: mercredi contre Milan, ainsi qu’une fois à chaque match du match 2018 contre Liverpool.

– Milan a concédé plusieurs buts dans les 15 premières minutes d’un match de Ligue des champions pour la deuxième fois et la première depuis la phase de groupes 2010-11 lors d’un match sur la route contre le Real Madrid.

Suivant

AC Milan: Cinquième du classement de Serie A, en déplacement à Spezia samedi cherchent à rester dans la chasse pour une place parmi les quatre premiers. De retour à San Siro en tant que visiteurs mardi pour le match retour contre l’Inter.

InterMilan : Conservant la quatrième place du tableau de Serie A, ils accueillent Sassuolo samedi en championnat avant le match retour de mardi prochain contre le Rossoneri.