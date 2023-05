L’Inter vise la finale de la Ligue des champions, Milan espère un retour historique

En savoir plus

L’AC Milan, quant à elle, est la deuxième équipe la plus titrée de la compétition après avoir remporté 7 titres en Ligue des champions et espère faire un retour épique au match retour.

L’équipe de Stefano Pioli a subi une défaite 2-0 contre la Spezia en Serie A après sa défaite contre l’Inter la semaine dernière, loin d’être la préparation idéale pour le match retour de la Ligue des champions après laquelle les joueurs ont été confrontés aux ultras du club dans une scène rare après le match. .

Milan espère compter sur Rafael Leao qui a raté le match aller en raison d’une blessure à la cuisse, mais selon les informations, il est susceptible de revenir pour le match retour. De plus, les Rossoneri viseront à mieux se comporter défensivement après que leur ligne arrière ait été déchirée par Hakan Çalhanoğlu, Dzeko et Nico Barella. Il incombera à Olivier Giroud et Brahim Diaz d’inspirer Milan à une victoire de retour.

L’Inter quant à lui espère conserver son avantage du match aller, les Nerazzurri ayant battu Sassuolo 4-2 en Serie A pour continuer sur leur lancée victorieuse.

Dzeko, Mkhitaryan et Lautaro Martinez devraient tous jouer un rôle clé si l’équipe de Simone Inzaghi atteignait ce qui serait sa deuxième finale de Ligue des champions en près de deux décennies.

Chaque fois que l’AC Milan et l’Inter Milan s’affrontent, c’est une belle occasion, mais leur dernière rencontre promet d’autant plus de feux d’artifice avec une place en finale de la Ligue des champions à gagner.

Le vainqueur du match retour se qualifiera pour la finale à Istanbul pour affronter le vainqueur de la deuxième demi-finale entre le Real Madrid et Manchester City qui est actuellement à égalité 1-1.