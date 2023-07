L’Inter vise à signer Romelu Lukaku pour un transfert permanent loin de Chelsea

Les rapports indiquent que l’Inter Milan prévoit de recruter l’attaquant Romelu Lukaku de manière permanente lors d’un transfert hors de Chelsea pour un montant de près de 40 millions d’euros cet été.

L’international belge a été prêté à l’Inter pour la saison 2022/23 par Chelsea après un deuxième passage décevant avec les Blues.

Chelsea a payé 97,5 millions de livres sterling pour signer Lukaku de l’Inter en 2021, mais il est retourné au club italien en prêt la saison dernière après une terrible première campagne à Stamford Bridge.

La saison dernière, Lukaku a inscrit 10 buts et 6 passes décisives en 25 apparitions pour l’Inter en Serie A avant d’être en proie à des blessures et mis à l’écart.

Les Nerazzurri sont maintenant sur le marché pour acquérir les services du Belge à plein temps car ils seraient sur le point de faire une offre de 29 M € + 11 M € de compléments à Chelsea pour Romelu Lukaku.

Les tensions semblent monter dans le vestiaire des Blues car il a été rapporté que Lukaku ne reviendrait pas dans l’ouest de Londres mercredi comme prévu, car il semble qu’il veuille attendre pour savoir si l’Inter pourra le signer une fois. plus.

Pochettino, le nouveau patron des Bleus, avait déclaré précédemment qu’il s’attendait à ce que l’attaquant belge revienne, afin que le duo puisse parler de son avenir.

«Je pense que les situations personnelles, toutes les parties savent ce que nous pensons. Dans ce cas, il doit revenir le 12 ou le 13 [July] faire partie de l’équipe et commencer la pré-saison. Lorsque le joueur arrive, la première chose qu’il fait est de venir dans mon bureau pour me voir et me dire bonjour. C’est ce à quoi je m’attends s’il est toujours un joueur de Chelsea », a déclaré Pochettino lors de sa première conférence de presse en tant que nouveau patron de Chelsea.

Avec l’arrivée de Nicolas Jackson de Villarreal et la recherche d’un deuxième nouvel attaquant, Chelsea a également décidé de prêter l’attaquant ivoirien David Fofana pour s’assurer que son développement ne soit pas retardé. Avec ce qui semble être une refonte de l’équipe en cours pour faire de la place aux plans du nouveau gaffer pour que le club se déroule, Chelsea a désespérément besoin d’un attaquant expérimenté pour aider à renforcer son attaque à l’avant.

Mais les actions de Lukaku semblent indiquer son vif intérêt à s’éloigner du club.

Le joueur de 30 ans a fait l’objet de diverses offres, dont une lucrative de la part d’Al-Hilal en Arabie saoudite, mais il semble attendre un transfert permanent à l’Inter.