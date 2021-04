La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Barella coup pour un trio européen

Plusieurs géants européens ont reçu des coups dans une offre de milieu de terrain Nicolo Barella comme Internazionale aurait déclaré qu’ils n’avaient aucun intérêt à le laisser partir cet été. Calciomercato écrit que l’Atletico Madrid et le Bayern Munich ont tous deux un intérêt pour le joueur, tandis que le soleil ajoute que Chelsea surveillait également le joueur de 24 ans avant un éventuel déménagement à Stamford Bridge.

On dit qu’un nouveau contrat lui sera proposé dans un proche avenir avec une augmentation de salaire importante s’il accepte de rester au San Siro. L’Inter n’envisagerait pas de se séparer de la star box-to-box pour moins de 52 millions de livres sterling, mais il sera urgent de convenir d’un nouvel accord avant le Championnat d’Europe cet été, où le milieu de terrain pourrait attirer plus d’intérêt pour les transferts. il joue bien pour l’équipe de Roberto Mancini.

L’Inter espère garder Nicolo Barella au San Siro face à l’intérêt de certains des plus grands clubs d’Europe. Emilio Andreoli – Inter / Inter via Getty Images

La formation de San Siro tient à garder la main sur l’international italien en raison de l’impact qu’il a eu depuis son arrivée à Cagiliari en 2019. Les performances sur le terrain ont aidé à conduire leurs efforts pour un premier titre de Serie A en 11 ans sous l’ancien Chelsea et le patron de la Juventus, Antonio Conte, qui a disputé 29 matches cette saison, marquant également trois buts et six passes décisives.

Papier rond

– Fulham, Watford et Swansea City seraient intéressés à signer le défenseur central de Sheffield United Kean Bryan, selon le soleil. Le défenseur de 24 ans est sans contrat cet été, mais les Blades tentent de garder l’ancien homme de Manchester City. Watford serait en pole position pour signer l’ancien international anglais U20, lui offrant un potentiel de football de Premier League alors qu’ils cherchent à remplacer le sortant Craig Dawson.

– Les équipes de Premier League s’intéresseraient à l’AC Milan Franck Kessie, rapports Calciomercato. L’histoire suggère que le joueur de 24 ans est dans une impasse avec Milan à propos d’un nouveau contrat, l’international ivoirien ayant un an restant sur son contrat et les clubs anglais surveillant la situation actuelle avant une bataille potentielle pour sa signature.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

– Crystal Palace cherche à recruter un ancien ailier de Newcastle United Florian Thauvin de Marseille mais face à la concurrence de l’AC Milan, selon le soleil. Le joueur de 28 ans est un agent libre cet été, mais son salaire annuel souhaité de 6 millions de livres empêche le club du sud de Londres de conclure un accord de pré-contrat avec le joueur. Thauvin serait le deuxième choix de Palace dans ce domaine, avec l’ailier de Watford Ismaila Sarr devenant une option irréaliste pour les Eagles.

– Chelsea se prépare à recevoir des offres de l’AC Milan pour un défenseur en prêt Fikayo Tomori dans la fenêtre de transfert à venir, le soleil écrit. La partie italienne a la possibilité de rendre le prêt de 23 ans permanent, mais en raison de la pandémie, le Rossoneri chercheraient à économiser sur le chiffre convenu de 25 millions de livres sterling.

– On dit que Manchester United surveille le défenseur Pau Torres cet été, des rapports COMME. Le joueur de 24 ans a attiré l’attention de quelques équipes en Europe, Manchester City étant sur le point de le signer la saison dernière. Cette fois, ce sont leurs voisins qui ont regardé l’homme Villarreal. Le club espagnol ne serait pas disposé à négocier des frais, mais plutôt à s’asseoir et à attendre qu’une équipe déclenche sa clause de libération de 50 millions d’euros qui s’élève à 65 millions d’euros au cours des 15 derniers jours d’une fenêtre de transfert.