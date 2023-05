L’Inter soumet Milan lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions

Les fans de l’UEFA Champions League ont eu droit à un Derby della Madonnina en demi-finale. Chaque match entre les deux clubs milanais livre une sorte d’histoire. Pourtant, peu auraient pu prédire la première moitié de cette égalité à deux pattes.

Il a fallu 11 minutes à l’Inter Milan pour étourdir le San Siro vêtu de noir et de rouge. Alors que c’était le match aller à domicile de Milan, l’Inter était le club qui sortait en tirant. Cela continuerait à protéger cette avance au cours des 80 prochaines minutes, même si les chances se répartissaient assez également entre les deux.

Le match retour dans le même stade sera un match à domicile pour l’Inter. Ce match, prévu le mardi 16 mai à 15 h HE, sera pour un voyage à la finale de la Ligue des champions. Là-bas, le club italien avancé affrontera soit Manchester City, soit le Real Madrid.

L’Inter étourdit Milan dans les 45 premiers de la demi-finale

Edin Džeko a eu besoin de sept minutes pour offrir un départ de rêve à l’Inter Milan. Le grand bosniaque était relativement libre sur un corner, et le ballon le trouva à hauteur de taille. Džeko a jeté son pied gauche sur le ballon et l’a frappé doucement pour battre Mike Maignan dans le filet milanais. Pour être juste, cependant, il y avait peu de chance pour le Français.

Il y avait aussi peu de chance pour lui sur le deuxième but de l’Inter à peine quatre minutes plus tard. Henrikh Mkhitaryan a habilement annulé un coéquipier sur une passe de Federico Dimarco. Dès lors, l’Arménien était seul au but avec Maignan. , et il a ajouté une précieuse seconde pour les visiteurs.

L’Inter pressé ne s’est pas arrêté après son avance de deux buts. Quatre minutes après avoir réalisé une avance de deux buts, Hakan Çalhanoğlu a frappé une pêche d’une frappe de 25 mètres qui a dévié de Maignan. Heureusement pour Milan, le ballon est sorti large. Ensuite, l’Inter a brièvement remporté un penalty peu de temps après. Lors de l’examen VAR, la vidéo montrait que Lautaro Martinez était tombé trop facilement après le défi de Simon Kjaer. Le match est entré dans l’intervalle à ce score de 2-0.

Aucune équipe ne marque en deuxième mi-temps

Au moins, Milan a connu une meilleure seconde mi-temps qu’en première mi-temps. D’entrée de jeu, Milan a concocté ses deux meilleures occasions du match dans les sept premières minutes de la seconde mi-temps. Malheureusement, aucun des deux n’est allé sur le filet d’André Onana. En fait, c’est l’Inter qui a eu les meilleures chances de marquer. Edin Dzeko était de retour après une défense abyssale de Milan. Cependant, le fantastique gardien de Maignan a démenti le Bosniaque cette fois.

La meilleure chance pour Milan était grande. Sandro Tonali a décoché un tir en bordure de surface après une mise à pied d’Olivier Giroud. Un Onana impuissant a regardé le ballon surgir de l’extérieur du poteau et sortir pour un coup de pied de but.

L’Inter en avait fait assez pour se procurer un gros coussin pour son match aller de la demi-finale contre Milan. Cependant, la performance en seconde période donnera au moins un coup de pouce à Milan. De plus, le retour de Rafael Leao, dont le rythme a cruellement manqué aux hôtes ce soir, est quelque chose à attendre avec impatience. Le Portugais était blessé.

PHOTO : IMAGO / Gruppo LiveMedia