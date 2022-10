L’Inter pousse Barcelone au bord de la sortie de la Ligue des champions

Barcelone est venu quelques minutes après avoir été éliminé de la Ligue des champions mercredi. L’Inter Milan est entré dans le Camp Nou et en a mis trois dans le filet d’une défense fragile de Barcelone.

Tard dans le match, Robin Gosens de l’Inter a mis les visiteurs en place 3-2. Cependant, l’attaquant de la superstar Robert Lewandowski a marqué dans le temps additionnel pour égaliser le score. Ce faisant, il a fourni une bouée de sauvetage, aussi étroite soit-elle, à Barcelone en Ligue des champions cette saison. De plus, Marc-André Ter Stegen a effectué un certain nombre d’arrêts clés et spectaculaires en fin de match.

Malgré le drame, les Catalans doivent encore faire face à une ascension massive pour se qualifier pour le tour à élimination directe. Dans le groupe C, Barcelone est troisième avec quatre points. L’Inter, qui a battu Barcelone il y a une semaine à San Siro, compte trois points d’avance.

Barcelone ne contrôle plus la Ligue des champions

Par conséquent, l’Inter Milan peut décrocher une place dans la phase à élimination directe avec une victoire sur le Viktoria Plzeň ou le Bayern Munich. L’Inter détient désormais le bris d’égalité clé dans la phase de groupes, record en tête-à-tête. Barcelone a besoin que l’Inter perde des points lors des deux matches, à domicile contre Plzeň et à l’extérieur contre le Bayern lors de la sixième journée, pour avoir une chance.

Barcelone apprend son sort en Ligue des champions dans deux semaines. Rien de moins qu’une victoire contre le Bayern et un match nul ou une défaite de l’Inter condamne le club à la Ligue Europa.

Autour du terrain lors de la quatrième journée

En parlant du Bayern Munich, les Allemands se sont qualifiés pour la prochaine étape de l’UCL avec une victoire 4-2 sur la route face au Viktoria Plzeň. Malgré toutes les luttes nationales, le Bayern a navigué en Ligue des champions. Les Bavarois ont quatre victoires en quatre matchs, marquant 13 buts et en concédant deux.

Pour ne pas être en reste, Napoli est peut-être l’équipe la plus chaude d’Europe sous sa forme actuelle. Les Italiens ont battu une équipe de l’Ajax en visite, 4-2. Tout comme le Bayern, Napoli a décroché son billet pour la phase à élimination directe avec deux matchs encore à jouer. Ces quatre buts sont venus de quatre buteurs différents. Hirving Lozano, Giacomo Raspadori, Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen ont terminé les champions néerlandais en titre.

Le club italien a maintenant marqué 17 buts en phase de groupes en seulement quatre matches jusqu’à présent cette saison. Au total, Napoli a remporté 11 de ses 13 matchs au cours de la campagne en cours. Les deux seuls matchs qu’ils n’ont pas réussi à gagner étaient tous deux des matchs nuls de Serie A.

Le Club de Bruges s’est également qualifié pour les huitièmes de finale. Cependant, contrairement aux deux grands clubs susmentionnés, les champions belges d’il y a un an disputeront un match à élimination directe dans la compétition pour la première fois de l’histoire de l’équipe.

PHOTO : IMAGO / Pressinphoto