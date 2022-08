L’Inter passe devant Spezia au retour de Lukaku à San Siro

Milan (AFP) – L’Inter Milan a fait deux sur deux en Serie A avec la confortable victoire 3-0 de samedi sur Spezia lors du retour de Romelu Lukaku à San Siro, tandis que Domenico Berardi a renvoyé Sassuolo pour une victoire 1-0 sur Lecce.

Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu et Joaquin Correa ont marqué pour assurer six points parfaits à l’Inter de Simone Inzaghi alors qu’ils tentaient de récupérer le titre de champion des rivaux locaux de l’AC Milan.

Les champions de Milan font le court voyage à Atalanta dimanche lors du match phare du week-end.

Lukaku n’a peut-être pas marqué devant ses supporters locaux adorés avant d’être remplacé à la 68e minute, mais il a été la clé des deux premiers buts de l’Inter.

Son renversement parfait de la passe coupée de Nicolo Barella a permis à Martinez de sortir de l’impasse 10 minutes avant la mi-temps, marquant son premier but de la saison.

C’était le premier signe de la renaissance d’un partenariat qui a dévasté la Serie A lors du premier passage de Lukaku à l’Inter avant son transfert désastreux à Chelsea l’été dernier.

La charge de l’attaquant belge vers la zone de Spezia sept minutes après la pause s’est terminée avec l’international turc Calhanoglu doublant l’avance du pays hôte avec une belle finition basse devant Bartlomiej Dragowski.

Correa a complété le score à la 82e minute avec une frappe simple, brillamment mise en place par son compatriote remplaçant Edin Dzeko.

L’attaquant italien Berardi a célébré son nouveau contrat avec Sassuolo en remportant un vainqueur contre Lecce qui a laissé ses adversaires promus à zéro point.

Le joueur de 28 ans a engagé mercredi son avenir au club en signant une prolongation de trois ans jusqu’en 2027.

Il s’est assuré que l’équipe d’Alessio Dionisi sortait du cadre lorsqu’il a rencontré un dégagement d’un corner avec une volée qui a fléché dans le filet.

C’était le 102e but en Serie A de Berardi, qui a joué toute sa carrière professionnelle à Sassuolo et faisait partie de l’équipe qui les a propulsés dans l’élite pour la première fois en 2013.

Les premiers matches de samedi se sont déroulés sans trop d’incidents, avec des nuls vierges entre Torino et Lazio, et Udinese et Salernitana.