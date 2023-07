L’Inter oublie rapidement Lukaku et s’aligne pour la star de l’USMNT

Selon des informations en provenance d’Italie, après avoir abandonné sa poursuite de Romelu Lukaku de Chelsea, l’Inter s’est concentré sur l’acquisition de l’attaquant d’Arsenal Folarin Balogun.

Les Nerazzurri ont renoncé à signer le Belge après des semaines de négociations avec Chelsea. Pas content serait un euphémisme pour décrire ce qu’ils ont ressenti à propos des actions du joueur lors des négociations avec la Juventus.

Des informations ont fait surface selon lesquelles Lukaku aurait même contacté les grands rivaux de l’Inter avant la finale de l’UEFA Champions League. Par conséquent, l’équipe de Giuseppe Meazza doit chercher ailleurs pour remplacer le joueur de 30 ans, qui est revenu à Chelsea après un prêt d’une saison.

Folarin Balogun apparaît comme la cible principale de l’Inter

Le journal italien La Gazzetta dello Sport affirme que parce qu’ils ne pouvaient pas signer Lukaku, l’Inter a jeté son dévolu sur l’international américain Folarin Balogun comme alternative. Même l’expert en transfert Fabrizio Romano a confirmé, ajoutant que, dès le début de la semaine prochaine, les Nerazzurri se renseigneront sur les conditions exactes d’un éventuel transfert.

Alors que l’équipe de Simone Inzaghi est prête à payer 45 millions de dollars, des rapports indiquent que les finalistes de la Premier League pourraient vouloir un prix plus élevé, plus proche de 65 millions de dollars, afin de se séparer de leur diplômé de l’académie.

Balogun pourrait-il rester à Arsenal la saison prochaine ?

L’année dernière, le prodige montant d’Arsenal, Folarin Balogun, est devenu l’un des attaquants les plus intrigants d’Europe. Le joueur de 22 ans a excellé lors de sa saison de prêt avec le Stade Reims en France la saison dernière.

Il a connu une saison exceptionnelle, marquant 22 buts et en faisant trois passes décisives pour l’équipe de Ligue 1. Jonathan David, Alexandre Lacazette et Kylian Mbappe étaient les seuls joueurs avec des totaux plus élevés.

Malgré son amélioration, le manager Mikel Arteta ne le voit pas comme un joueur partant à cause de Gabriel Jesus et Eddie Nketiah.

Il aime les deux ensemble devant. Compte tenu de la profondeur des alternatives offensives à Arsenal, l’avenir du joueur doué est incertain. On pense qu’il souhaite une garantie de minutes en équipe première la saison prochaine.

