L’Inter montre une maturité qui défie son histoire tragique

MILAN — Et tout d’un coup, ils avaient l’air tous grands; libérés des insécurités, des pets cérébraux et des complexes d’infériorité qui les ont si souvent fait dérailler. La victoire 1-0 de l’Inter Milan sur l’AC Milan équivaut à une victoire cumulée de 3-0 sur ses rivaux de Crosstown et ouvre la porte à la Finale de l’UEFA Champions League à Istanbul le 10 juin. Cela a également montré comment ce club – dont l’histoire de mauvaises décisions, d’erreurs directes, de psychodrame, de chaos et d’opportunités gâchées est gravée dans son ADN – pouvait devenir quelque chose de plus grand que la somme de ses parties et jouer réellement avec confiance et contrôle.

Cette dernière partie compte. Parce que même quand l’Inter était vraiment bon dans le passé, même quand ils remportaient le triplé sous Jose Mourinho et étaient une bien meilleure équipe – en termes de talent et d’exécution – ils ont rarement montré le genre d’assurance qu’ils ont montré dans cette campagne de Ligue des champions.

C’est là que les critiques et les pédants souligneront que les vainqueurs du triplé 2010 ont affronté un adversaire de plus haut calibre lors des huitièmes de finale – Chelsea en huitièmes de finale, Barcelone en demi-finale puis le Bayern Munich en finale – alors que cette équipe de l’Inter a envoyé le FC Porto (par la peau des dents), Benfica et un Milan trébuchant, et ne jouera pas réellement un A-lister avant la finale. Très vrai, mais il ne s’agit pas de faire de l’Inter un bon joueur. Il s’agit pour l’Inter d’être le meilleur possible, de traiter les verrues comme s’il s’agissait de grains de beauté, de masquer les faiblesses avec intelligence et de ne pas vivre chaque revers imminent comme s’il s’agissait d’un signe avant-coureur. En d’autres termes, il s’agit d’être mature.

Douze minutes après le début du match de mardi à San Siro, Theo Hernandez a arraché le ballon à Nicolo Barella, laissant le milieu de terrain de l’Inter couché sur le gazon et 60 000 Nerazzurri dans les tribunes en criant pour une faute. Cette série de jeux s’est terminée avec Sandro Tonali fumant Henrikh Mkhitaryan, faisant irruption dans la surface et offrant une réduction parfaite pour Brahim Diaz sur le point de penalty. Cela ressemblait à un but plus difficile à manquer qu’à marquer, mais le prêteur du Real Madrid l’a en quelque sorte éraflé avec son mauvais pied et il a dribble innocemment dans les bras du gardien de l’Inter Andre Onana.

La majorité bleue et noire du stade a poussé un soupir de soulagement collectif avant de s’inquiéter que ce serait un signe des choses à venir, que Milan avait son numéro, qu’ils seraient déchirés en lambeaux comme ça toute la nuit.

Le bleu et noir sur le terrain ? Pas tellement. Ils l’ont pris dans la foulée, se sont mis à l’œuvre et ont joué leur jeu. Peut-être avaient-ils tous lu « Power of Now » d’Eckhart Tolle. Peut-être que le manager Simone Inzaghi en a livré des extraits dans son discours d’avant-match : « Vous ne pouvez pas changer le passé car il est parti, vous ne pouvez pas affecter l’avenir car il n’est pas encore là, tout ce que vous faites vraiment, c’est façonner votre présent. » Quoi qu’il en soit, ce serait le seul tir cadré que Milan enregistrerait toute la nuit.

En fait, l’Inter a limité les adversaires à seulement cinq tirs au total, tout en prenant généreusement des tentatives (15 au total) et en remportant la bataille des buts attendus (xG) (0,91 à 0,54) en cours de route. Cela avait tout l’apparat et la chorégraphie d’un derby, mais la tension sur le terrain semblait principalement peser sur les épaules de Milan. Ce qui, à certains égards, est étrange, compte tenu du cliché selon lequel lorsque vous êtes mené 2-0 et que vous poursuivez le match, vous avez très peu à perdre. Alors que, pour l’Inter, l’exploit de se tromper, la peur de tout gâcher si près de la ligne d’arrivée, aurait suivi leur scénario séculaire.

Cela a beaucoup à voir avec un milieu de terrain vétéran qui sait comment faire compter son expérience. Mkhitaryan (puis Marcelo Brozovic, après la sortie de l’ancien international arménien pour cause de blessure), Hakan Calhanoglu et Barella se sont imposés contre le duo milanais composé de Tonali et Rade Krunic (cela aurait-il été une autre histoire avec un Ismael Bennacer en forme ? saurai jamais). Ils n’ont peut-être pas les jambes pour couvrir chaque brin d’herbe (et quel que soit leur adversaire en finale, ils seront étirés) mais, certainement dans le cas de Mkhitaryan et Calhanoglu, ils jouent avec l’abandon des attaquants déterminés à montrer qu’ils peut faire les trucs de cols bleus aussi.

C’est également là que vous devez créditer Inzaghi. Son homologue, Stefano Pioli, croyait évidemment qu’ils s’assiéraient profondément et frapperaient le comptoir, ce qui expliquerait pourquoi, avec Bennacer absent, il a opté pour un 4-2-3-1 mettant en vedette le Junior Messias plus languissant et créatif, plutôt que le rapide Alexis Saelemaekers.

Lautaro Martinez a marqué le seul but en menant l’Inter devant ses rivaux Milan mardi et en finale de la Ligue des champions. Alessandro Sabattini/Getty Images

Mais l’Inter ne s’est pas assis profondément.

Ils ont continué et ont essayé de jouer à l’arrière quand ils le pouvaient. Il n’y aurait pas de siège. Ils ont fait confiance à leur arrière-garde, même s’il convient de noter qu’à part Alessandro Bastoni (l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Europe), aucun de ces gars-là n’était censé être titulaire en début d’année. Matteo Darmian était un arrière latéral recyclé devenu joueur utilitaire. Onana était le gardien de réserve qui avait à peine joué la saison dernière à l’Ajax. Francesco Acerbi était un survivant du cancer de 34 ans qui avait signé un transfert gratuit en guise de couverture pour la couverture supplémentaire. Onana et Bastoni sont légitimement très bons et les deux autres sont expérimentés et courageux, et parfois cela compte plus.

L’Inter a mis en bouteille le croquemitaine Rafael Leao, de retour de la blessure musculaire qui l’a empêché de participer au match aller, avec l’ailier arrière Denzel Dumfries (incontestablement le meilleur footballeur nommé d’après un leader hollywoodien). Edin Dzeko a traîné son corps de 37 ans pour rejoindre Barella pour amortir les courses de Theo depuis les profondeurs. C’est l’essentiel de la menace offensive de Milan annulée ici. Il a laissé Tonali combattre des moulins à vent au milieu du parc.

Les substitutions de marque d’Inzaghi ont fait le reste. Un Romelu Lukaku frais qui arrive dans les 25 dernières minutes pour courir sur (et dans) vos défenseurs est à peu près aussi bienvenu que des lumières bleues clignotant derrière vous lorsque vous jouez vite et lâchement avec la limite de vitesse.

Surtout, l’Inter n’a pas été déconcerté. Pas par l’occasion, pas par les fautes tactiques (c’est devenu énervant, comme le font les derbies), pas par leur histoire. Heck, peut-être qu’ils se sont dit que, pour tout le pedigree européen de Milan avec les sept Coupes d’Europe, c’est le Nerazzurri qui ont disputé une finale de Ligue des champions plus récemment (2010 vs 2007).

Ils peuvent bien se faire fumer à Istanbul, que ce soit en poursuivant Manchester City ou en défendant le Real Madrid, mais ils jouent quand même avec l’argent de la maison. Quoi qu’il arrive, il est très peu probable qu’ils se battent à Istanbul, comme tant d’équipes de l’Inter avant eux. Ils sont trop grands pour ça.