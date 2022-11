L’Inter Milan suit la star de l’USMNT Antonee Robinson

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Robinson, star de l’USMNT Inter Track

L’Inter Milan est prêt à offrir des frais de transfert de 20 millions d’euros pour débarquer l’arrière gauche de Fulham, Antonee Robinson, a déclaré Le soleil.

Robinson, 25 ans, devait rejoindre les rivaux de l’Inter, l’AC Milan, il y a deux ans lorsqu’il était à Wigan, mais d’autres tests médicaux ont été exigés par les autorités italiennes et l’accord n’a pas pu être conclu avant la date limite.

L’international américain, qui a débuté sa carrière à Everton et est né en Angleterre, a impressionné lors de la Coupe du monde 2022 et est désormais de retour sur le radar des meilleures équipes italiennes.

L’Inter veut de la concurrence pour Federico Dimarco, tandis que Manchester City et les Wolves ont également été liés à lui dans le passé.

– Paris Saint Germain Lionel Messi n’a pas conclu d’accord pour rejoindre l’Inter Miami malgré des informations suggérant qu’il est sur le point de le faire, ont déclaré des sources à ESPN. Dimanche, le Times a rapporté que l’Inter Miami était confiant de pouvoir signer le capitaine argentin après la Coupe du monde, mais des sources proches du joueur de 35 ans ont nié l’idée qu’un accord soit en place.

Messi a déjà déclaré qu’il aimerait jouer dans la Major League Soccer, mais l’attaquant a décidé de ne pas penser à son avenir avant la nouvelle année et a choisi de se concentrer sur la Coupe du monde.

Miami pourrait s’avérer une destination attrayante pour Messi étant donné que c’est là que lui et sa famille partent régulièrement en vacances, alors qu’ils y possèdent également une maison, mais des sources ont ajouté que les discussions entre les deux parties n’en sont pas à un stade avancé.

– Manchester United se rapproche d’un déménagement pour la star néerlandaise Cody Gakpo en janvier, selon Point de vente néerlandais NOS. La star du PSV Eindhoven, âgée de 23 ans, a marqué neuf buts et ajouté 12 passes décisives en 14 apparitions en Eredivisie jusqu’à présent cette saison. United voit Gakpo comme le remplaçant parfait pour Cristiano Ronaldo, qui s’est séparé de United la semaine dernière. Des sources ont déclaré à ESPN que l’AC Milan Raphaël Léao est également sur la liste restreinte de United, tout comme un prêt potentiel pour l’USMNT et la star de Chelsea Christian Pulišić.

– Arrière gauche du RB Leipzig David Raum pourrait rejoindre le Real Madrid, selon Mundo Deportivo. Raum, 24 ans, était lié à la Juventus l’année dernière mais a plutôt quitté Hoffenheim pour Leipzig. Le rapport indique que le club de Raum pourrait exiger des frais de transfert de 40 millions d’euros.

– L’entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez garde un œil sur Manchester City Ilkay Gündoganselon Mundo Deportivo. Xavi a assisté au match de Coupe du monde de dimanche entre l’Allemagne et l’Espagne, où il a vu Gundogan affronter des stars de Barcelone Sergio Busquets, Pédri et Gavi. Le contrat de Gundogan à Manchester City se termine en juin 2023 et bien qu’il reste un élément important de l’équipe de Pep Guardiola, jouant 26 fois jusqu’à présent cette saison, le joueur de 32 ans n’a pas engagé son avenir au-delà de juin prochain.

– Barcelone propose un nouveau contrat de cinq ans et une augmentation du salaire de l’arrière gauche Alexandre Baldeselon Fabrice Romano. Le rapport ajoute que tout nouvel accord contiendra également une clause de libération pouvant aller jusqu’à 1 milliard d’euros, en ligne avec celle de Gavi, Pedri, Jules Koundé et Ferran Torres. Balde avait été lié à Manchester United ces derniers jours après que le défenseur de 19 ans a révélé dans une interview qu’ils étaient le seul autre club pour lequel il envisagerait de jouer.