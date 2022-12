L’Inter Milan souhaite prolonger le prêt de Lukaku

Alors qu’il ne reste qu’un mois avant l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: L’Inter tient à prolonger le prêt de Lukaku

Internazionale veut prolonger Chez Romelu Lukaku prêt pour une autre saison, avec Gazzetta dello Sport rapportant que le club parent de Chelsea a clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas qu’il revienne à Stamford Bridge.

Lukaku a rejoint Chelsea depuis l’Inter pour 97,5 millions de livres sterling en août 2021, mais a enduré une première saison difficile et est retourné en Italie en juin de cette année.

2 Connexe

Lukaku a également connu une Coupe du monde difficile au cours de laquelle il a été sur la touche pendant la majeure partie de la campagne belge, se remettant d’une blessure. Lors de son dernier match, après avoir été remplaçant face à la Croatie, il a raté quatre belles occasions avant que son pays ne soit éliminé de la compétition.

Lukaku n’a disputé que cinq matches toutes compétitions confondues pour le Nerazzurri cette saison en raison d’une combinaison de problèmes aux ischio-jambiers et à la cheville.

Il revient à l’Inter du Qatar avec le club prêt à le remettre en forme avant la course en Serie A, où ils se retrouvent à 11 points du leader en fuite Napoli.

– Actualités, fonctionnalités, aperçus de la Coupe du monde et plus encore

– Diffusez FC Daily et Futbol Americas sur ESPN +

Chelsea n’aurait apparemment aucun intérêt à ce que Romelu Lukaku revienne au club, donc l’Inter Milan a demandé une prolongation de prêt. (Photo de Richard Sellers/Getty Images)

PAPIER GOSSIP

– Dépliant Pays-Bas Cody Gakpo dit qu’il décidera de son avenir après la Coupe du monde, selon le Athlétique. Le joueur de 23 ans a marqué trois buts en quatre matchs au Qatar et son coéquipier national, Virgil van Dijk, a laissé entendre que Gakpo était prêt à rejoindre un grand club.

– Étoile lilloise et canadienne Jonathan David souhaite passer en Premier League et a lancé un appel “venez me chercher” à Manchester United et à Chelsea. C’est selon le Soleil qui pensent que l’attaquant – qui a marqué neuf buts cette saison en France – cherche à capitaliser sur sa réputation naissante et à déménager dans l’un des meilleurs clubs d’Angleterre.

– Le nouveau patron des Wolverhampton Wanderers, Julen Lopetegui, cherche à signer à nouveau l’arrière gauche argentin Marcos Acunaselon le Soleil. Lopetegui a passé deux saisons avec Acuna à Séville et saura donc tirer le meilleur parti du joueur de 31 ans, et il recherche de nouvelles recrues alors qu’il relève le défi d’éloigner les Wolves de la racine de la table de Premier League. .

– Memphis Depay est arrivé au Qatar sans beaucoup de football régulier cette saison, mais il pourrait quitter Barcelone au milieu de l’intérêt de l’AS Roma, selon Calciomercato. Depay a marqué lors de la victoire 3-1 des Pays-Bas contre les États-Unis lors des 16 derniers matchs – son 43e but en 85 matchs – ce qui serait suffisant pour que Jose Mourinho envisage une décision pour l’attaquant de 28 ans.

– Chelsea tourne son attention vers un certain nombre de jeunes milieux de terrain car les Bleus ont du mal à parvenir à un accord avec N’Golo Kanté, dont le contrat actuel expire l’été prochain. C’est selon le journaliste italien Fabrice Romano, qui admet que si Kante, 31 ans, aimerait rester à Londres, aucun accord n’a encore été conclu, ce qui laisse la porte ouverte au Français pour un transfert gratuit l’été prochain. Romano suggère que Kante pourrait se rendre à Barcelone.