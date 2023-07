L’Inter Milan se précipite pour signer Juan Cuadrado de la Juventus sur un transfert gratuit

Dans un geste surprenant, l’Inter Milan a tendu la main pour signer Juan Cuadrado de la Juventus sur un transfert gratuit cet été.

Le contrat du Colombien avec les Bianconeri prendra fin cet été et aucune renégociation n’a encore eu lieu, laissant Cuadrado ouvert sur le marché.

Sa situation avec la Juventus a attiré l’attention de ses rivaux comme l’AC Milan et l’Inter Milan.

Cependant, il est toujours possible qu’il renoue avec son club actuel, bien que les négociations soient au point mort depuis un certain temps. De plus, les problèmes financiers du club avec les tribunaux pourraient entraver l’opération.

Cuadrado a été un pilier de la Juventus à travers tous les changements de direction, faisant 314 apparitions et remportant cinq titres consécutifs en Serie A de 2015/16 à 2019/20.

Cuadrado pourrait passer ses tests médicaux mardi, et Alfredo Pedulla rapporte qu’il gagnera 2,5 millions d’euros par an plus des bonus.

Malgré son âge, le joueur de 35 ans peut apporter une expérience inestimable à l’Inter et rivalisera avec Denzel Dumfries pour le poste d’arrière droit après la sortie de Raoul Bellanova.

Matteo Darmian sera probablement utilisé principalement comme défenseur à droite d’un arrière trois. Par conséquent, les Nerazzurri ont recherché un autre joueur capable de soutenir et de concurrencer Dumfries.

Dumfries a également été lié à une sortie cet été, mais l’intérêt des prétendants semble s’être refroidi.

L’Inter continue apparemment sa tendance à recruter des joueurs chevronnés – une tactique qui s’est avérée productive ces dernières années.

Le Colombien pourrait être la quatrième arrivée de ce mercato après Marcus Thuram, Davide Frattesi et Yann Bisseck.

Cette décision devrait ébouriffer les fans de la Juventus et de l’Inter, compte tenu de l’histoire du Colombien avec les fans.

Cuadrado a affronté l’Inter à de nombreuses reprises. Et, le plus souvent, il ne s’est pas vraiment fait aimer des fans ou des joueurs de Nerazzurri.

Donc, à cet égard, l’arrivée de Cuadrado sera un choc pour le système.

Mais, le joueur de 35 ans connaît la Serie A et n’aura aucun mal à s’adapter, du moins sur le terrain. Que Cuadrado puisse se faire aimer de ses nouveaux coéquipiers et fans est une autre question. Mais sur le terrain, cela pourrait être une décision à court terme qui a du sens pour toutes les parties impliquées.