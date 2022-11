L’Inter Milan réessaie pour Marcus Thuram

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: L’Inter Milan revient à Thuram après avoir choisi Correa à la place l’été dernier

L’Internazionale veut signer l’attaquant du Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram au milieu de leur impatience grandissante Joaquín Correacomme cela a été rapporté par Calciomercato.

Les géants de la Serie A avaient en fait été sur le point de signer Thuram l’été dernier, mais le Français s’est blessé au genou 24 heures avant qu’un accord ne soit censé être finalisé, mettant fin à ces espoirs.

Cela a conduit l’Inter à déménager pour Correa, mais ils ne sont pas satisfaits de la production de l’Argentin après 18 mois, estimant qu’il y a eu trop de blessures musculaires et pas assez de buts de sa part.

Internazionale a failli signer Marcus Thuram l’année dernière, mais a plutôt fait un pas pour Joaquin Correa. Maintenant que le club milanais n’est pas satisfait de sa sortie, il regarde à nouveau Thuram. Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Ne voulant pas attendre plus longtemps que le joueur de 28 ans devienne bon dans un Nerazzurri maillot, l’Inter Milan est revenu à Thuram comme une option qu’il envisage sérieusement.

Alors que le contrat de Thuram avec Gladbach se termine cet été, ce qui signifie qu’il serait disponible en tant qu’agent libre, l’Inter pourrait tenter de signer l’international français en janvier après son retour de la Coupe du monde.

On pense que ce serait un accord complexe à conclure pour l’Inter, bien que cela ne signifie pas nécessairement que ce serait impossible. Ils devraient réduire leur effectif et rapporter environ 10 millions d’euros, avec le départ possible de l’ailier gauche Robin Gosens un mouvement qui pourrait aider à y arriver.

Cependant, il est trop tôt pour décrire comment leurs plans de janvier fonctionneront et la signature de l’avant en été est considérée comme une approche alternative. Pour l’instant, Thuram se concentre sur sa campagne de Coupe du monde avec la France.

PAPIER GOSSIP

– Tout est prêt pour l’attaquant du RB Leipzig Christophe Nkunku rejoindre Chelsea en juillet 2023, selon Le10Sport. Cette mise à jour intervient malgré des rapports mitigés sur l’état du transfert potentiel du Français à Londres ces derniers mois, divers clubs ayant été liés l’été dernier avant qu’il ne reste finalement sur place.

– Liverpool surveillera de près le milieu de terrain de West Ham United Déclan Rizperformances de lors de la Coupe du monde, selon à Football Insider, qui déclarent que les Reds veulent voir comment il gère la pression du gros match. Les géants de la Premier League ont été étroitement liés à son partenaire anglais et milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellinghammais ce rapport insiste sur le fait que Liverpool gardera un œil sur les deux.

– L’Atletico Madrid veut signer un défenseur central et surveillera la Pologne Jakub Kiwior pendant la Coupe du monde, comme indiqué par AS. De nombreux autres clubs garderont un œil sur le défenseur de Spezia, avec Tottenham Hotspur, West Ham United, Villarreal, Juventus et Roma également parmi les clubs qui ont manifesté leur intérêt pour le joueur de 22 ans.

– Toute déclaration du VfB Stuttgart suggérant qu’ils ne déchargeront pas Borna Sosa est une mauvaise direction, selon à Florian Plettenberg, pour que la valorisation de l’arrière gauche ne baisse pas. Le journaliste ajoute que l’équipe de Bundesliga a besoin de l’argent que l’international croate apporterait, avec l’espoir que les frais seront d’environ 15 à 25 millions d’euros.