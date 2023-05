L’Inter Milan prend un avantage massif avec une victoire 2-0 sur l’AC Milan au match aller

L’Inter Milan a un pied en finale de la Ligue des champions après une impressionnante victoire 2-0 sur l’AC Milan lors du palpitant derby des quatre derniers mercredi.

L’Inter a l’avantage avant le match retour de mardi du plus grand derby milanais d’une génération grâce aux premiers buts d’Edin Dzeko et Henrikh Mkhitaryan.

L’équipe de Simone Inzaghi méritait de gagner à San Siro après avoir créé l’essentiel des opportunités et laissé à peine Milan renifler devant le but.

AC Milan vs Inter Milan Faits saillants UCL

L’Inter aurait pu gagner par une marge plus large alors que Hakan Calhanoglu a fracassé un tir sur le poteau et Dzeko a gâché une grande chance au début de la seconde mi-temps, mais ils sont toujours les grands favoris pour atteindre la finale de la meilleure compétition de clubs d’Europe pour la première fois depuis qu’ils l’a remporté pour la dernière fois il y a 13 ans.

Atteindre la finale serait très agréable pour l’Inter car cela vengerait les éliminations en demi-finale et en quart de finale aux mains de Milan en 2003 et 2005.

Les vainqueurs de la rencontre affronteront les détenteurs du Real Madrid ou de Manchester City lors de la pièce maîtresse du 10 juin à Istanbul. Le match aller de cette demi-finale s’est terminé 1-1 en Espagne mardi.

Milan, qui a également frappé les bois grâce à Sandro Tonali, a du pain sur la planche s’il veut avoir une chance d’être couronné champion d’Europe pour la huitième fois et espère que Rafael Leao sera disponible pour le choc décisif de la semaine prochaine.

L’absence de l’homme vedette Leao a laissé Milan sans sa principale menace offensive et a permis à l’Inter de jouer davantage sur le pied avant sachant que ses adversaires n’avaient pas le rythme de l’ailier portugais dans leur arsenal.

– Une équipe dedans –

Le San Siro était presque plein une heure avant le coup d’envoi, les deux groupes de fans échangeant des chants et des insultes avant que les énormes écrans traditionnels du match ne soient déployés lorsque les équipes sont sorties.

Mais une fois le match en cours, il n’y avait vraiment qu’une seule équipe sur le terrain, l’Inter étant l’équipe nominale à l’extérieur semblant la plus stable et la plus dynamique après cinq victoires consécutives et la forme récente de leur attaque.

Il n’a pas fallu longtemps aux visiteurs pour ouvrir le score et c’est un but fabuleux de Dzeko qui l’a fait à la huitième minute.

L’attaquant bosniaque a résisté à Davide Calabria et a rencontré le corner de Hakan Calhanoglu avec une volée parfaite qui n’a laissé aucune chance au gardien milanais Mike Maignan.

La queue en l’air et les supporters tombant de joie dans la Curva Nord, l’Inter est allé chercher Milan et trois minutes plus tard, Mkhitaryan a doublé son avance.

Federico Dimarco a été lancé sur le flanc gauche et sa coupe basse a d’abord été laissée par Lautaro Martinez, puis récupérée par le milieu de terrain arménien Mkhitaryan, qui a inscrit son cinquième but de la saison.

Sans Leao, Milan n’a rien créé de remarquable et a échappé à trois buts après seulement un quart d’heure lorsque Calhanoglu a failli faire taire les huées de ses anciens supporters avec un entraînement à longue distance qui s’est écrasé sur le poteau.

Et Martinez a ensuite remporté un penalty qui a été annulé à juste titre par l’arbitre Jesus Gil Manzano après un coup d’œil sur le moniteur du terrain.

Dzeko a raté une belle occasion de sceller le match et peut-être l’égalité lors d’un face-à-face avec Maignan à la 53e minute et 10 minutes plus tard, alors que les supporters milanais déchaînaient une volée de fusées éclairantes et d’explosifs, Tonali se tenait la tête de désespoir après avoir frappé le bas du poste.

Cependant, c’était la dernière grande chance du match pour Milan alors que l’Inter a confortablement résisté à ses rivaux pendant la dernière demi-heure, puis s’est baigné sous les applaudissements de leurs supporters qui rêvent d’un voyage en Turquie.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)