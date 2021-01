Le président de l’Inter Milan, Steven Zhang, a abattu des informations dans les médias italiens selon lesquelles il cherchait à vendre le club de Serie A. Des informations publiées lundi samedi ont déclaré que la banque Rothschild avait pour mandat de vendre l’ensemble du club, ainsi que de trouver de nouveaux investisseurs pour remplacer Lion Rock en tant qu’actionnaires minoritaires, mais les 18 fois champions italiens ont fermement nié l’histoire.

« En ce qui concerne les rumeurs rapportées aujourd’hui, faisant spécifiquement référence à la possibilité de vendre le FC Internazionale Milano, le président Steven Zhang nie catégoriquement ces fausses allégations et souligne qu’elles sont totalement sans fondement », indique un communiqué du club.

La société chinoise Suning Holdings Group est l’actionnaire majoritaire d’Inter depuis 2016 et Zhang a été nommé président en octobre 2018 à l’âge de 27 ans.

Sous la propriété de Suning, l’Inter est revenu en Ligue des champions après une absence de six ans en 2018 et a terminé deuxième de la Ligue Europa et de la Serie A en 2020, marquant leur plus haut classement en championnat en neuf ans.