L’Inter Milan ne se contentera pas de défendre, déclare Pep Guardiola de Manchester City

Manchester City doit vaincre plus qu’une formidable défense de l’Inter Milan alors qu’ils cherchent à remporter la Ligue des champions pour la première fois samedi, selon le manager Pep Guardiola.

L’équipe de Guardiola débutera les grands favoris du stade olympique d’Atatürk, non seulement pour enfin mettre la main sur un trophée qui s’est avéré insaisissable, mais aussi pour compléter un triplé.

La conversation autour des bars le long du Bosphore dans la vieille ville tentaculaire est que le seul espoir de l’Inter d’arrêter une équipe de City avec la machine à buts Erling Haaland comme fer de lance, qu’il défende, puis défende un peu plus, et espère avoir de la chance.

Mais Guardiola, qui souhaitait devenir le premier entraîneur à remporter deux triplés – après avoir remporté le titre de LaLiga, la Copa del Rey et la Ligue des champions avec Barcelone en 2009 – n’avait rien de tout cela, insistant sur le fait que l’Inter avait beaucoup plus de facettes.

« Il y a beaucoup de. L’Inter est une équipe qui n’est pas seulement utilisée pour défendre. On pense que les équipes italiennes ne savent que défendre, mais l’Inter peut faire beaucoup d’autres choses », a déclaré Guardiola aux journalistes vendredi.

« (Francesco) Acerbi, (Matteo) Darmian, (Alessandro) Bastoni et (Andre) Onana sont très efficaces dans les relances. Et tous les attaquants, de Lautaro (Martinez) à (Joaquin) Correa, savent être dangereux.

« L’Inter a la capacité de garder le ballon et de finir, ils savent attaquer depuis le centre et depuis les flancs. Nous essaierons de défendre au mieux, aussi bien en haut qu’en bas. »

Le meneur de jeu de City, Kevin De Bruyne, a décrit la poursuite de la Ligue des champions par City comme « en partie rêve, en partie obsession » après être tombé en finale contre Chelsea en 2021 et contre le Real Madrid en demi-finale la saison dernière de manière déchirante.

Guardiola a déclaré que la bonne proportion d’obsession et de désir est saine, mais prêchera également la patience si le score reste 0-0 plus longtemps que prévu samedi.

« Il faut être stable en finale. Défendez bien, attaquez et contrôlez. Tu dois être patient. La chose la plus importante est de penser que c’est 0-0 et que nous ne perdons pas. Les équipes italiennes à 0-0 peuvent penser qu’elles gagnent, mais ce n’est pas le cas », a-t-il déclaré.

« Sur l’ensemble du match, c’est important de savoir ce qu’on a à faire et de bien le faire. Mais il y a des moments où les jeux deviennent fous et puis il y a des moments où vous ne pensez pas à la tactique, mais à ce que votre cœur vous dit.

«Mais nous aurons un plan, une idée et le communiquerons aux joueurs. Si tout se passe bien, la journée sera bonne. »

L’attaquant norvégien Haaland a marqué 52 buts en 52 matchs lors de sa première saison avec City, mais un but lors de ses sept derniers matches représente une sécheresse relative.

Guardiola a été rappelé par un journaliste du sort maigre de Haaland, mais n’a pas tardé à écarter toute inquiétude.

« Je ne suis pas ici pour parler des nombres moyens d’Erling Haaland pour marquer des buts. Si vous avez des doutes sur le fait qu’Erling Haaland marque des buts, vous êtes une personne solitaire », a-t-il déclaré.

« Demain, il sera prêt à nous aider à gagner la Ligue des champions. »

Une victoire de City correspondrait au triplé Premier League / FA Cup / Ligue des champions de Manchester United en 1999, tandis que l’Inter tenterait de remporter le prix européen pour la quatrième fois.

